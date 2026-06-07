Ez lett Európa legmenőbb tengerparti városa a családi nyaralásokhoz

A főszezonban állandó napsütéssel büszkélkedő délnyugat-törökországi régió kiváló infrastruktúrájával és biztonságos, sekély vizű öbleivel tűnik ki a mezőnyből. Nem véletlen tehát, hogy a rangos turisztikai elemzések alapján hivatalosan is Dalaman lett Európa legjobb tengerparti városa, amely a kisgyerekesek és a pihenni vágyók minden igényét kielégíti.
Dalaman - a török riviéra rejtett ékköve - nem véletlenül végzett az összesített lista élén: a főszezonban a napi csúcshőmérséklet átlagosan 28 °C körül alakul, a csapadék esélye minimális, a hűsítő, enyhe szél pedig kifejezetten kellemessé teszi a parton töltött időt. A statisztikák alapján a legideálisabb időszaknak a május és a június bizonyul. Májusban még mérsékeltebb, 24–27 °C közötti meleget tapasztalhatunk hűvösebb estékkel, míg júniusban már igazi nyári, 30 °C-os nappalok várják az utazókat, amikor az éjszakák sem hűlnek 23 °C alá.
A térség partvonala rendkívül sokszínű élményeket kínál a kisgyermekes családoknak és a pihenni vágyóknak. A fenyvesekkel körbeölelt, jellegzetes patkó alakú Sarsala-öböl védett, türkizkék vizével kiválóan alkalmas a biztonságos fürdőzésre.
A környék másik híres pontja az Iztuzu-part, amelyet a helyiek és a turisták gyakran csak Teknőspartként emlegetnek. Ez a finom homokkal borított, lassan mélyülő strand a veszélyeztetett álcserepesteknősök fontos költőhelye (amelyek ma már a Földközi-tenger más területein, így például Máltán is előfordulnak), így a gyerekek számára a homokvárépítés mellett különleges természeti élményt is nyújt.
Dalaman nem csupán a pihenésről szól, a környék ugyanis gazdag történelmi látnivalókban. A szomszédos Dalyan település mellett található Kaunos romvárosa, amelynek története Kr. e. IX. századig vezethető vissza. A sziklafalakba vájt, monumentális lükiai sírok látványa már a folyami hajóutakról is lenyűgöző, a régészeti parkban pedig egy ókori színház, római fürdők és egy bizánci bazilika maradványai fedezhetők fel.
A városba visszatérve a helyi piacok forgataga és az éttermek kínálata teszi teljessé a pihenést. A török konyha tradicionális fogásai, a friss tengeri halak és a nemzetközi ételek széles választéka biztosítja, hogy a család minden tagja megtalálja a kedvére való falatokat.
A szálláshelyek terén Dalaman a gyermekbarát, aquaparkkal és animációs programokkal felszerelt all-inclusive komplexumoktól kezdve a csendesebb butikhotelekig és az önellátó apartmanokig minden igényt kiszolgál egy törökországi utazás során.
Nézd meg a videót is Dalamanról:
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