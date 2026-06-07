Ez lett Európa legmenőbb tengerparti városa a családi nyaralásokhoz

A főszezonban állandó napsütéssel büszkélkedő délnyugat-törökországi régió kiváló infrastruktúrájával és biztonságos, sekély vizű öbleivel tűnik ki a mezőnyből. Nem véletlen tehát, hogy a rangos turisztikai elemzések alapján hivatalosan is Dalaman lett Európa legjobb tengerparti városa, amely a kisgyerekesek és a pihenni vágyók minden igényét kielégíti.

A Sarsala-öböl Dalaman egyik leglátványosabb vonzereje: nem véletlen, hogy a település elnyerte Európa legjobb tengerparti városa címet.

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Garantált siker: a TUI 150 úti cél közül választotta ki Dalamant a legjobb családi helyszínnek.

a TUI 150 úti cél közül választotta ki Dalamant a legjobb családi helyszínnek. Csodás partok: lassan mélyülő, teknősök lakta strandok és védett öblök várják a nyaralókat.

lassan mélyülő, teknősök lakta strandok és védett öblök várják a nyaralókat. Gazdag programok: ókori romok, sziklasírok, hajóutak és gyerekbarát szállások színesítik a pihenést.

Európa legjobb tengerparti városa tökéletes időjárással büszkélkedik

Dalaman - a török riviéra rejtett ékköve - nem véletlenül végzett az összesített lista élén: a főszezonban a napi csúcshőmérséklet átlagosan 28 °C körül alakul, a csapadék esélye minimális, a hűsítő, enyhe szél pedig kifejezetten kellemessé teszi a parton töltött időt. A statisztikák alapján a legideálisabb időszaknak a május és a június bizonyul. Májusban még mérsékeltebb, 24–27 °C közötti meleget tapasztalhatunk hűvösebb estékkel, míg júniusban már igazi nyári, 30 °C-os nappalok várják az utazókat, amikor az éjszakák sem hűlnek 23 °C alá.

Dalaman körül számos régészeti lelőhely akad, amely izgalmas túrákat kínál a történelem szerető utazók körében. Ilyen az ókori Kária és Lükia határán kialakult Kaunos romterülete is.

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Változatos partszakaszok a patkó alakú öböltől a teknősök otthonáig

A térség partvonala rendkívül sokszínű élményeket kínál a kisgyermekes családoknak és a pihenni vágyóknak. A fenyvesekkel körbeölelt, jellegzetes patkó alakú Sarsala-öböl védett, türkizkék vizével kiválóan alkalmas a biztonságos fürdőzésre.

A környék másik híres pontja az Iztuzu-part, amelyet a helyiek és a turisták gyakran csak Teknőspartként emlegetnek. Ez a finom homokkal borított, lassan mélyülő strand a veszélyeztetett álcserepesteknősök fontos költőhelye (amelyek ma már a Földközi-tenger más területein, így például Máltán is előfordulnak), így a gyerekek számára a homokvárépítés mellett különleges természeti élményt is nyújt.

A híres Iztuzu-part a védett álcserepesteknősök fontos költőhelye.

Fotó: Wikipédia/Maria Jonker

Ókori történelem és természeti csodák egy karnyújtásnyira

Dalaman nem csupán a pihenésről szól, a környék ugyanis gazdag történelmi látnivalókban. A szomszédos Dalyan település mellett található Kaunos romvárosa, amelynek története Kr. e. IX. századig vezethető vissza. A sziklafalakba vájt, monumentális lükiai sírok látványa már a folyami hajóutakról is lenyűgöző, a régészeti parkban pedig egy ókori színház, római fürdők és egy bizánci bazilika maradványai fedezhetők fel.