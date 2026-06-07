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Különleges helyszínek várnak Dalaman mellett.

Ez lett Európa legmenőbb tengerparti városa a családi nyaralásokhoz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Törökország
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 07. 16:45
külföldi utazástengerparti nyaralástörök riviéra
A tökéletes helyszínt keresed a következő családi nyaraláshoz, ahol a napsütés garantált, a tengerpartok pedig lenyűgözőek? A TUI utazási szakértői több mint 150 európai úti célt vizsgáltak meg, és az adatok alapján egyértelmű győztest hirdettek. A felmérés szerint ugyanis a törökországi Dalaman lett Európa legjobb tengerparti városa a felhőtlen családbarát nyaralásokhoz.
Etédi Alexa
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A főszezonban állandó napsütéssel büszkélkedő délnyugat-törökországi régió kiváló infrastruktúrájával és biztonságos, sekély vizű öbleivel tűnik ki a mezőnyből. Nem véletlen tehát, hogy a rangos turisztikai elemzések alapján hivatalosan is Dalaman lett Európa legjobb tengerparti városa, amely a kisgyerekesek és a pihenni vágyók minden igényét kielégíti.

Európa legjobb tengerparti városa a törökországi Dalaman lett a Sarsala-öböllel.
A Sarsala-öböl Dalaman egyik leglátványosabb vonzereje: nem véletlen, hogy a település elnyerte Európa legjobb tengerparti városa címet. 
Fotó: Nejdet Duzen /  Shutterstock 
  • Garantált siker: a TUI 150 úti cél közül választotta ki Dalamant a legjobb családi helyszínnek.
  • Csodás partok: lassan mélyülő, teknősök lakta strandok és védett öblök várják a nyaralókat.
  • Gazdag programok: ókori romok, sziklasírok, hajóutak és gyerekbarát szállások színesítik a pihenést.

Európa legjobb tengerparti városa tökéletes időjárással büszkélkedik

Dalaman - a török riviéra rejtett ékköve - nem véletlenül végzett az összesített lista élén: a főszezonban a napi csúcshőmérséklet átlagosan 28 °C körül alakul, a csapadék esélye minimális, a hűsítő, enyhe szél pedig kifejezetten kellemessé teszi a parton töltött időt. A statisztikák alapján a legideálisabb időszaknak a május és a június bizonyul. Májusban még mérsékeltebb, 24–27 °C közötti meleget tapasztalhatunk hűvösebb estékkel, míg júniusban már igazi nyári, 30 °C-os nappalok várják az utazókat, amikor az éjszakák sem hűlnek 23 °C alá.

Kaunos romvárosa Törökországban.
Dalaman körül számos régészeti lelőhely akad, amely izgalmas túrákat kínál a történelem szerető utazók körében. Ilyen az ókori Kária és Lükia határán kialakult Kaunos romterülete is. 
Fotó: saiko3p /  Shutterstock 

Változatos partszakaszok a patkó alakú öböltől a teknősök otthonáig

A térség partvonala rendkívül sokszínű élményeket kínál a kisgyermekes családoknak és a pihenni vágyóknak. A fenyvesekkel körbeölelt, jellegzetes patkó alakú Sarsala-öböl védett, türkizkék vizével kiválóan alkalmas a biztonságos fürdőzésre.

A környék másik híres pontja az Iztuzu-part, amelyet a helyiek és a turisták gyakran csak Teknőspartként emlegetnek. Ez a finom homokkal borított, lassan mélyülő strand a veszélyeztetett álcserepesteknősök fontos költőhelye (amelyek ma már a Földközi-tenger más területein, így például Máltán is előfordulnak), így a gyerekek számára a homokvárépítés mellett különleges természeti élményt is nyújt.

Az Iztuzu-part a törökországi Dalaman mellett.
A híres Iztuzu-part a védett álcserepesteknősök fontos költőhelye. 
Fotó: Wikipédia/Maria Jonker

Ókori történelem és természeti csodák egy karnyújtásnyira

Dalaman nem csupán a pihenésről szól, a környék ugyanis gazdag történelmi látnivalókban. A szomszédos Dalyan település mellett található Kaunos romvárosa, amelynek története Kr. e. IX. századig vezethető vissza. A sziklafalakba vájt, monumentális lükiai sírok látványa már a folyami hajóutakról is lenyűgöző, a régészeti parkban pedig egy ókori színház, római fürdők és egy bizánci bazilika maradványai fedezhetők fel.

Lükiai sziklasírok Kaunos romvárosában, Törökországban.
Kaunos-Dalyan ókori lükiai sziklasírjai fontos régészeti lelőhelyek. 
Fotó: Esin Deniz /  Shutterstock 

A kalandvágyók szintén megtalálják itt a számításaikat:

  • Hajókirándulások a Pillangók völgyébe, ahol vízesések és különleges lepkefajok élnek.
  • Siklóernyőzés a Babadag-hegyről a panoráma szerelmeseinek.
  • Egésznapos hajótúrák Göcek 12 szigete körül, érintve a Hamam-koyu és Tersane-sziget eldugott, tiszta vizű öbleit.
  • Regionális termál- és iszapfürdők, amelyek frissítő programot jelentenek a strandon töltött napok után.
Göcek-szigetek a törökországi Dalaman környékén.
A Göcek-szigetek környéke egész napos hajótúrákat kínál lenyűgöző környezetben. 
Fotó: gokdumansalih /  Shutterstock 

Gasztronómia és szálláshelyek minden igényre

A városba visszatérve a helyi piacok forgataga és az éttermek kínálata teszi teljessé a pihenést. A török konyha tradicionális fogásai, a friss tengeri halak és a nemzetközi ételek széles választéka biztosítja, hogy a család minden tagja megtalálja a kedvére való falatokat.

A szálláshelyek terén Dalaman a gyermekbarát, aquaparkkal és animációs programokkal felszerelt all-inclusive komplexumoktól kezdve a csendesebb butikhotelekig és az önellátó apartmanokig minden igényt kiszolgál egy törökországi utazás során.

Nézd meg a videót is Dalamanról:

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