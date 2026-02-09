Kizárólag a legnagyobb fanok képesek hibátlanul kitölteni ezt a Marvel kvízt – Te közéjük tartozol?

Minden hősnek szüksége van egy gonosztevőre. Nélkülük nem lenne tét, izgalom, küzdelem, és nem lennének maguk a szuperhősök sem. Ma van egyik kedvenc főgonoszunk, Loki születésnapja. Pontosabban ezen a napon látta meg a világot a karaktert életre keltő színész, Tom Hiddleston. Ha igazi rajongónak tartod magad, ünnepeld velünk a zseniális színész 45. életévét, és töltsd ki ezt a szuper Marvel kvízt!
Tom Hiddleston 1981. február 9-én született Londonban. Cambridge-ben tanult, majd a londoni színiakadémián csiszolta tovább tehetségét. Bár ismertségét főként Loki szerepének köszönheti, nem a Marvellel kezdte. Játszott szerzői filmekben, Shakespeare-darabokban, Woody Allen és Spielberg filmjeiben, és a színpadon is komoly elismeréseket gyűjtött.
Tom a Marvel-univerzumban 2011-ben lépett színre Lokiként. Nem csupán a Thor-filmekben és a Bosszúállókban tért vissza a filmvászonra, de alternatív változatok egész sora épült a karaktere köré: más idősíkok, személyiségek, sorsok és egy külön sorozat is.
Épp ez a sokféleség és személyiségének emberi kettőssége tette különlegessé a karaktert, akit a színész játéka tett tökéletessé. Nem egy fekete-fehér figura, hanem egy állandóan változó karakter, aki egyszerre ellenség, tragikus antihős és testvér.
A Marvel történetek legnagyobb ellenfeleit egyszerre gyűlöljük és imádjuk. Saját motivációjuk van, logikájuk, néha pedig egészen racionális és érthető céljaik, amelyekkel akár azonosulni is tudunk. Thanos, Killmonger, Wanda, Loki – mind képesek voltak megmutatni, hogy néha a gonoszság csak nézőpont kérdése.
Készen állsz a nagy Marvel kvízre? Most a gonosztevőké a főszerep. Ha igazi rajongónak tartod magad, hibátlanul kell kitöltened!
A következő videóból megismerheted Tom Hiddleston legismertebb filmjeit:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.