Kizárólag a legnagyobb fanok képesek hibátlanul kitölteni ezt a Marvel kvízt – Te közéjük tartozol?

Minden hősnek szüksége van egy gonosztevőre. Nélkülük nem lenne tét, izgalom, küzdelem, és nem lennének maguk a szuperhősök sem. Ma van egyik kedvenc főgonoszunk, Loki születésnapja. Pontosabban ezen a napon látta meg a világot a karaktert életre keltő színész, Tom Hiddleston. Ha igazi rajongónak tartod magad, ünnepeld velünk a zseniális színész 45. életévét, és töltsd ki ezt a szuper Marvel kvízt!

Ünnepeld velünk Tom Hiddleston születésnapját a Marvel kvíz kitöltésével!

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Tom Hiddleston pályafutását nem a Marvel-univerzum szereplőjeként kezdte.

Neve Loki karakterének köszönhetően vált világszerte ismertté.

A Marvel kvíz segítségével tesztelheted valódi tudásodat.

Hatalmas Marvel kvíz Tom Hiddleston születésnapja alkalmából

Tom Hiddleston 1981. február 9-én született Londonban. Cambridge-ben tanult, majd a londoni színiakadémián csiszolta tovább tehetségét. Bár ismertségét főként Loki szerepének köszönheti, nem a Marvellel kezdte. Játszott szerzői filmekben, Shakespeare-darabokban, Woody Allen és Spielberg filmjeiben, és a színpadon is komoly elismeréseket gyűjtött.

Loki: a főgonosz, akit nem tudunk nem szeretni

Loki karaktere 2021-ben saját sorozatot kapott

Fotó: Marvel Enterprises / Northfoto

Tom a Marvel-univerzumban 2011-ben lépett színre Lokiként. Nem csupán a Thor-filmekben és a Bosszúállókban tért vissza a filmvászonra, de alternatív változatok egész sora épült a karaktere köré: más idősíkok, személyiségek, sorsok és egy külön sorozat is.

Épp ez a sokféleség és személyiségének emberi kettőssége tette különlegessé a karaktert, akit a színész játéka tett tökéletessé. Nem egy fekete-fehér figura, hanem egy állandóan változó karakter, aki egyszerre ellenség, tragikus antihős és testvér.

A Marvel filmek gonosztevői

A Marvel történetek legnagyobb ellenfeleit egyszerre gyűlöljük és imádjuk. Saját motivációjuk van, logikájuk, néha pedig egészen racionális és érthető céljaik, amelyekkel akár azonosulni is tudunk. Thanos, Killmonger, Wanda, Loki – mind képesek voltak megmutatni, hogy néha a gonoszság csak nézőpont kérdése.

Mennyire ismered az univerzum sötét oldalát?

Készen állsz a nagy Marvel kvízre? Most a gonosztevőké a főszerep. Ha igazi rajongónak tartod magad, hibátlanul kell kitöltened!