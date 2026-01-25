Felismered a Fekete Vonat ikonikus slágereit? Repülj vissza az időben ezzel a nosztalgikus kvízzel

Úgy gondolod, hogy nincs kérdés, ami kifogna rajtad, ha a Fekete Vonat legismertebb dalairól van szó? Akkor ne menj sehova, mert ez a nosztalgikus kvíz a nevedet szólítja!
A Fekete Vonat a 60-as években közismert, Szabolcs-Szatmár megyéből Budapestre induló vonat nevéből ered, ami a roma származású dolgozókat szállította a fővárosba. A banda csapatát erősítette L. L. Junior, Mohamed Fatima és Beat, akik gyorsan nagy népszerűségre tettek szert fülbemászó dalaikkal; a Forró a vérem című számuk például bekerült az európai dalversenyen az első hatba.
De vajon te mennyire emlékszel a 90-es évek dalaira, amiket egy egész ország kívülről fújt? Szerinted jó a memóriád? Akkor töltsd ki ezt a nosztalgikus Fekete Vonat kvízt!
Ebben a videóban a Fekete Vonat Hol van az a lány című feldolgozott slágerét hallgathatod meg:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.