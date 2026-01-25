Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
Fekete Vonat kvíz, amelynek a tagja volt L. L. Junior, Mohamed Fatima és Beat is.

Felismered a Fekete Vonat ikonikus slágereit? Repülj vissza az időben ezzel a nosztalgikus kvízzel

Rémlenek még A város másik oldalán vagy a Hol van az a lány című dal ikonikus sorai? Ha te is rongyosra hallgattad régen a Fekete Vonat legnagyobb slágereit, akkor ez a kvíz neked szól!
Úgy gondolod, hogy nincs kérdés, ami kifogna rajtad, ha a Fekete Vonat legismertebb dalairól van szó? Akkor ne menj sehova, mert ez a nosztalgikus kvíz a nevedet szólítja!

A Fekete Vonat bandája, a dalaikból készült a kvízben.
Töltsd ki ezt a nosztalgikus Fekete Vonat kvízt!
Fotó: Szűk Ödön
  • A Fekete Vonat csapatát erősítette L. L. Junior, Mohamed Fatima és Beat.
  • A banda hamar nagy népszerűségre tett szert.
  • A kvízből kiderül, hogy mekkora rajongó voltál.

Hatalmas Fekete Vonat kvíz: most kiderül, mennyire jó a memóriád

A Fekete Vonat a 60-as években közismert, Szabolcs-Szatmár megyéből Budapestre induló vonat nevéből ered, ami a roma származású dolgozókat szállította a fővárosba. A banda csapatát erősítette L. L. Junior, Mohamed Fatima és Beat, akik gyorsan nagy népszerűségre tettek szert fülbemászó dalaikkal; a Forró a vérem című számuk például bekerült az európai dalversenyen az első hatba.

De vajon te mennyire emlékszel a 90-es évek dalaira, amiket egy egész ország kívülről fújt? Szerinted jó a memóriád? Akkor töltsd ki ezt a nosztalgikus Fekete Vonat kvízt!

Melyik dalból származik az idézet?

„Hidd el az élet köztünk szép, ne add fel testvér a remény, s megtalálod az igazi fényt...”

Ebben a videóban a Fekete Vonat Hol van az a lány című feldolgozott slágerét hallgathatod meg:

