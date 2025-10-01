Agykarbantartó zenei kvíz: csak az emberek 10 százaléka tudja hibátlanul kitölteni – Neked sikerül?

Október 1-jén a világ minden táján a zene kerül középpontba, hiszen ez a nap nemzetközi szinten is a zene világnapja.

A zene világnapja alkalmával ezúttal egy játékos kvízzel készültünk

Fotó: wikipedia

Miért olyan különleges a zene világnapja?

A kezdeményezés Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester nevéhez fűződik, aki egész életében hitt abban, hogy a muzsika hidat képes építeni emberek és kultúrák között. Az UNESCO 1975-ben fogadta el a javaslatot, és azóta minden évben ezen a napon különleges figyelem irányul a zenére.

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a zene közösségformáló, lélekemelő és oktató erejére. Nemcsak a komolyzene, hanem minden műfaj része az ünnepnek, hiszen mindegyik a maga módján gazdagítja az életünket. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy megálljunk a mindennapok rohanásában, és átadjuk magunkat a dallamoknak.

A zene világnapja arra is emlékeztet, hogy a hangok univerzális nyelvként segítenek megérteni egymást. Most pedig, hogy ráhangolódjunk erre a különleges ünnepre, induljon a zenei kvíz!