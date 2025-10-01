Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
A zene világnapja alkalmából játékos kvízzel érkeztünk

Agykarbantartó zenei kvíz: csak az emberek 10 százaléka tudja hibátlanul kitölteni – Neked sikerül?

játék
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 01. 10:45
zenevilágnaptesztkvíz
A dallamok összekötnek minket, bárhol is legyünk a világban. Október 1-jén a zene világnapja alkalmából egy játékos kvízzel ünnepeljük a muzsika erejét és szépségét.
Oroszi Rita
A szerző cikkei

Október 1-jén a világ minden táján a zene kerül középpontba, hiszen ez a nap nemzetközi szinten is a zene világnapja

a zene világnapja alkalmából egy kép egy brácsáról
A zene világnapja alkalmával ezúttal egy játékos kvízzel készültünk
Fotó: wikipedia

Miért olyan különleges a zene világnapja?

A kezdeményezés Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész és karmester nevéhez fűződik, aki egész életében hitt abban, hogy a muzsika hidat képes építeni emberek és kultúrák között. Az UNESCO 1975-ben fogadta el a javaslatot, és azóta minden évben ezen a napon különleges figyelem irányul a zenére. 

A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a zene közösségformáló, lélekemelő és oktató erejére. Nemcsak a komolyzene, hanem minden műfaj része az ünnepnek, hiszen mindegyik a maga módján gazdagítja az életünket. Ez a nap alkalmat ad arra, hogy megálljunk a mindennapok rohanásában, és átadjuk magunkat a dallamoknak. 

A zene világnapja arra is emlékeztet, hogy a hangok univerzális nyelvként segítenek megérteni egymást. Most pedig, hogy ráhangolódjunk erre a különleges ünnepre, induljon a zenei kvíz!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik zeneszerző írta a IX. szimfóniát, amelyben az „Örömóda” is hallható?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
