Krisztián, Ajtony névnapja

Hűha: Palvin Barbi nem vett fel melltartót, mindenki őt nézte

Palvin Barbara
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 07:21
Palvin Barbara elképesztően néz ki a legújabb fotóin.

Palvin Barbi folyamatosan bizonyítja, hogy a magyar lányok a legszebbek, hiszen két kézzel kapkodnak utána a legnagyobb tervezők és márkák, ráadásul folyamatosan ott van a legfontosabb divateseményeken – nem véletlenül, hiszen a gyönyörűsége mellett egyszerűen lehetetlen elmenni szó nélkül.

Victoria's Secret Fashion Show
Palvin Barbara / Fotó: TheStewartofNY / Getty Images

Most igazán izgalmas fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán Palvin Barbara, ugyanis megmutatta, hogy melltartó nélkül vett részt egy eseményen, és természetesen észveszejtően nézett ki – nem csoda, hogy minden tekintet rajta landolt, a kommentelők pedig elárasztották őt dicsérő hozzászólásokkal.

Palvin Barbi mindig tudja, hogy mi kell az embereknek, és mivel kerülhet a figyelem középpontjába. Most is egyszerre volt arcpirítóan szexi, stílusos és elegáns, vagyis maga a tökély – itt lehet megtekinteni a képeket:

