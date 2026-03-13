Tragédia: száguldó autó gázolta halálra a 7 éves kisfiút

Szívszorító tragédia történt Angliában: egy mindössze hét éves kisfiú életét vesztette, miután elütötte egy autó.

Belehalt a kisfiú az ütközésbe.

Fotó: Pexels (illusztráció)

Megtörte az anyát a kisfiú halála

Logan Parker március 10-én este halt meg, miután a Nottingham megyei Sutton-in-Ashfield városában, az A38-as út Kings Mill Road East szakaszán egy jármű elgázolta. A mentők és a rendőrök 20 óra 26 perckor érkeztek a helyszínre, azonban a kisiskolást már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A Nottinghamshire-i rendőrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek feltárására, és arra kér mindenkit, aki látta az esetet, hogy jelentkezzen. A hatóságok közölték, hogy az autó sofőrje a helyszínen maradt, és együttműködik a balesetet vizsgáló szakemberekkel.

A tragédia után Logan édesanyja megható szavakkal emlékezett meg fiáról. „Egy kisfiú emlékére, aki örökké hétéves marad” – fogalmazott a közleményében. Azt írta, fiát mindig feltétel nélkül szerették és óvták, és soha nem fogják elfelejteni. Úgy jellemezte Logant, mint „a leggyönyörűbb, legvidámabb és legcsintalanabb különleges kisfiút”, aki tele volt szeretettel, fénnyel és kalandvággyal.

A rendőrség közlése szerint Logan a környéken élt, és családját jelenleg speciálisan képzett rendőrök segítik ebben a nehéz időszakban. Jamie Moore nyomozófelügyelő, a Nottinghamshire-i rendőrség súlyos közlekedési baleseteket vizsgáló egységének munkatársa azt mondta: rendkívül tragikus esetről van szó, és gondolataik Logan családjával, barátaival és szeretteivel vannak, írja a Mirror.