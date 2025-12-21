Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Demjén Ferenc előadás közben énekel egy dalt, amiről a retró zenei kvízünkben is szó van,

Demjén Ferenc retró zenei kvíz: nosztalgia, örökzöld slágerek és egy kis agytorna

sláger
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 08:15
Demjén Ferenc „ Rózsiretro kvízek
Vajon mennyire emlékszel Demjén Ferenc ikonikus slágereire, amelyek generációkat határoztak meg? Most próbára teheted a tudásodat, ugyanis az énekes 79. születésnapja alkalmából egy hatalmas retró zenei kvízzel készültünk. Lássuk, mennyire emlékszel a legismertebb dalaira!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Te is ezekre a slágerekre mulattad át az éjszakákat, ezért, ha a mai napig felcsendülnek valahol, még mindig kívülről fújod a szövegüket? Akkor maradj velünk és nosztalgiázz kicsit legújabb retró zenei kvízünkkel, amelyből kiderül, mennyire rémlenek Demjén Ferenc legnagyobb slágerei.

Demjén Ferenc, akinek a dalaiból készült egy retró zenei kvíz.
Tedd próbára a tudásodat legújabb retró zenei kvízünkkel!
Fotó: Fortepan/Urbán Tamás
  • Demjén Ferenc pályafutása során rengeteg díjat zsebelt be.
  • Számtalan együttesben megfordult, majd szólókarrierbe kezdett.
  • Olyan énekesnőkkel dolgozott együtt, mint Zalatnay Sarolta vagy Kovács Kati.

Nosztalgikus retró zenei kvíz: ha kívülről fújod Demjén Ferenc slágereinek sorait, a legjobbak között leszel

Demjén Ferenc óriási pályafutást tudhat maga mögött, hiszen 1964-ben alapította meg testvérével első együttesét, amely után a karrierje szárnyra kapott. Ezt követően több zenekarban is énekelt, ami elhozta számára a várt sikert. Új szólóalbumának dalait már az 1977-ben megalakult V’Moto-Rock nevű együttessel mutatta be, majd olyan énekesnőkkel dolgozott együtt, mint Zalatnay Sarolta vagy Kovács Kati. 

Demjén Ferenc egyedülálló hangja és slágereinek fülbemászó sorai generációkat átívelően határozták meg a magyar zenei világot. Az énekesre az idők során ráragadt a Rózsi becenév, miközben számos díjat zsebelt be. De vajon te mennyire emlékszel a legnagyobb slágereire? Retró zenei kvízünkben bizonyíthatod, hogy a tudásod időtálló!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 8
Melyik dalból származik az idézet: „Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok...”?

Az alábbi videóban Demjén Ferenc egyik legismertebb dalát hallgathatod meg:

Ezek a retró zenei kvízek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu