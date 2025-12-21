Demjén Ferenc retró zenei kvíz: nosztalgia, örökzöld slágerek és egy kis agytorna

Te is ezekre a slágerekre mulattad át az éjszakákat, ezért, ha a mai napig felcsendülnek valahol, még mindig kívülről fújod a szövegüket? Akkor maradj velünk és nosztalgiázz kicsit legújabb retró zenei kvízünkkel, amelyből kiderül, mennyire rémlenek Demjén Ferenc legnagyobb slágerei.
Demjén Ferenc óriási pályafutást tudhat maga mögött, hiszen 1964-ben alapította meg testvérével első együttesét, amely után a karrierje szárnyra kapott. Ezt követően több zenekarban is énekelt, ami elhozta számára a várt sikert. Új szólóalbumának dalait már az 1977-ben megalakult V’Moto-Rock nevű együttessel mutatta be, majd olyan énekesnőkkel dolgozott együtt, mint Zalatnay Sarolta vagy Kovács Kati.
Demjén Ferenc egyedülálló hangja és slágereinek fülbemászó sorai generációkat átívelően határozták meg a magyar zenei világot. Az énekesre az idők során ráragadt a Rózsi becenév, miközben számos díjat zsebelt be. De vajon te mennyire emlékszel a legnagyobb slágereire? Retró zenei kvízünkben bizonyíthatod, hogy a tudásod időtálló!
Az alábbi videóban Demjén Ferenc egyik legismertebb dalát hallgathatod meg:
