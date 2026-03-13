Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Mi történt? Baleset miatt borult fel az M2-es metró közlekedése

metró
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 07:01
közlekedésbaleset
Szerencsére már helyreállt a közlekedés.

Sokan meglepődhettek ma a hajnali órákban, mikor kiderült, hogy baleset miatt nem jár az M2-es metró a Deák Ferenc tér és a Déli pályaudvar között. Minden bizonnyal nem kis bonyodalmat okozott ez az embereknek, hiszen forgalmas csomópontokról van szó, de pótló autóbuszokkal igyekeztek segíteni a közlekedőknek.

Illusztráció: MTI/MTVA

Az egyelőre nem derült ki, hogy milyen baleset okozott fennakadást az M2-es metró közlekedésében, de a BKK szerencsére már bejelentette, hogy sikerült helyreállítani a dolgokat, így a továbbiakban a megszokott módon járnak a szerelvények – ezt a kommentelők is megerősítették, többen is írták, hogy már jár a metró.

