Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Dénes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Hungária zenél a színpadon, akiknek a slágere a retró zenei kvízben is előjön

Kihagyhatatlan retró zenei kvíz: te mire lassúztál vagy tomboltál a tornateremben?

sláger
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 11:45
retro kvízekzenei kvíz
Ó, egek, azok a régi fülbemászó dallamok, amiket elég volt csupán egyszer hallani, máris kívülről fújtuk a szövegüket! Ha szeretnél egy kicsit nosztalgiázni, akkor tarts velünk, mert retró zenei kvízünk segítségével visszarepítünk téged a múltba. Most kiderítheted, mennyire emlékszel a legnagyobb magyar slágerekre!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Rémlenek még a Titkos üzenet vagy a Vétkezz velem című számok sorai, vagy az, hogy ki énekelte őket? Ha úgy érzed, hogy nagyon otthonosan mozogsz a régi slágerek világában és megcsillogtatnád kicsit a tudásodat, akkor ez a retró zenei kvíz neked szól!

Az Omega zenél a színpadon, akikről a retró zenei kvízben is szó van
Retró zenei kvízünkkel most visszarepítünk téged a múltba!
Fotó: Dallos István / 24 Óra

Retró zenei kvíz – legyél te a magyar slágerek szakértője!

Lehet, hogy épp a Kicsi Gesztenye szólt a magnóból, amikor izzadó tenyérrel odabotorkáltál a kiszemeltedhez, hogy felkérd egy táncra, vagy a Pocsolyába léptem üvöltött a hangszóróból, amire a srácokkal egyenesen megvadultatok a suli tornatermében. A dalok sokszor képesek feleleveníteni egy csodás időszakot vagy egy mesés emléket, ezért zenei kvízünk segít abban, hogy újra átélhesd életed legszebb pillanatait. Töltsd ki a tesztet és idézd fel a régi szép időket! 

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 7
Ki énekelte a Vándor című dalt?


Ha megjött kedved a régi magyar slágerekhez, hallgasd meg ezt a mixet:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu