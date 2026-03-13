„Mintha kisiklott volna az életem” – betegégéről vallott a Riverdale sztárja

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 13. 07:05
Őszinte sorok. Betegséggel küzd a Riverdale sztárja.

Őszinte vallomást tett egészségi állapotáról Lili Reinhart, aki arról beszélt, mennyire megrázta, amikor szembesült a lehetőséggel, hogy talán nem lehetnek gyerekei.

Lili Reinhart / Fotó: NurPhoto via AFP

A Riverdale sztárja őszintén beszélt

A 29 éves színésznő egy esszében részletesen írta le, milyen érzelmi hullámvasutat jelentett számára az, amikor diagnosztizálták nála az endometriózist.

Reinhart felidézte, hogy egy vizsgálat során az orvosok adenomyosist állapítottak meg nála – ez az endometriózis egyik formája, amely a méhben alakul ki. Amikor a színésznő rákeresett a betegségre az interneten, egy tünet különösen megrázta: a meddőség lehetősége.

Nem terveztem, hogy a következő években teherbe esek, de tudom, hogy egyszer szeretnék gyerekeket, és hirtelen úgy éreztem, mintha kisiklott volna az életem

– írta.

A színésznő elárulta, hogy amikor megtudta ezt az információt, teljesen összeomlott.

Hazamentem, felébresztettem a barátomat, és a karjaiban sírtam. Megkérdezte, mi történt, de akkor nem volt erőm vagy szavam elmagyarázni. Csak tartott, miközben sírtam a fájdalomtól, a zavarodottságtól és a frusztrációtól.

Reinhart szerint az egész folyamat megerősítette abban, hogy fontos hallgatni a saját testünkre.

Örülök, hogy bíztam a testemben és a megérzéseimben. Továbbra is arra fogok ösztönözni másokat, hogy tegyenek ugyanígy

– fogalmazott.

A színésznő arra is felhívta a figyelmet, hogy az endometriózis gyakran félrediagnosztizált betegség. A kutatások szerint a tünetek megjelenése és a műtéti diagnózis között akár 4-11 év is eltelhet, írja a People.

 

