Retró zenék előadói kvíz: teszteld mennyire vagy otthon a magyar slágerekben

A magyar könnyűzene aranykora számos emlékezetes előadót, és együttest adott a világnak. Most megmérettetheted magad az ikonikus dalok előadóival kapcsolatban, és nosztalgiázhatsz a múlt nagy slágereivel. Töltsd ki a kvízt!

Retró zenék előadói kvíz: teszteld mennyire vagy otthon a slágerekben

8 kvízkérdés a legnagyobb magyar retró slágerekből

Ha rajongsz a retró zenékért, itt az idő, hogy próbára tedd a tudásod! Ebben a kvízben felidézheted a magyar könnyűzene legnagyobb alakjait és legendás zenekarait, mint például a Piramis, a Generál, a Skorpió vagy az Illés-együttes. Visszarepülhetsz a ’70-es, ’80-as évek slágereihez, amelyek között ott van a „Ciao Marina”, a „Találkozás, egy régi szerelemmel” és még sok más emlékezetes dallam. Nosztalgiára fel, idézd fel velünk a korszak híres énekesnőit és énekeseit, akiknek a hangja ma is ott cseng a fejünkben — legyen szó akár Kovács Katiról, Cserháti Zsuzsáról, Szűcs Judithról vagy Korda Györgyről. Persze nem maradhatnak ki a könnyed, lazító dallamok sem, amelyek közt megtalálod majd a „Próbálj meg lazítani” vidám ritmusát is. Izgalmas és szórakoztató zenei időutazás vár rád — nézzük, mennyire vagy otthon a retró magyar zenében! Induljon a kvíz!