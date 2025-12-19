Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Retró kvízben szereplő régi slágereket nagy magnón hallgató fiatal nő

Ezekre buliztunk fiatalon – te felismered még a retró magyar slágereket?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 19. 15:15
A régi slágerek mindig visszatérnek. Ebből a retró kvízből kiderül, hogy felismered-e még azokat a zenéket, amelyekre fiatalon teli torokból énekeltünk és önfeledten táncoltunk. Talán meglepően gyorsan visszajönnek az emlékek.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Visszautazunk a '80-as és '90-es évek hangulatába a legismertebb magyar slágerekkel.
  • A retró kvízből kiderül, mennyire emlékszel még azokra a dalokra, amelyekre fiatalon buliztunk.
  • Felismered egy sorból a korszak zenekarait és slágereit?

Te is biztosan ismered azt az érzést, amikor felcsendül egy régi sláger, és hirtelen visszarepülsz egy olyan időszakba, amelyre ma már csak mosolyogva emlékszel. A '80-as és '90-es évek dalaival rögtön beugrik egy kép, egy helyszín, egy érzés vagy egy régi buli. Emlékszel, amikor még teljesen természetes volt, hogy egy magnókazettát ezerszer végighallgattunk? Hogy a rádióból felvett dalnak a végén még a műsorvezető hangját is hallottuk, vagy hogy egész délután egyetlen slágert hallgatva ültünk a lejátszó előtt? Ez a retró kvíz visszarepít a fiatalkorodba.

Retró kvízben szereplő, régi slágereket hallgató fiatal lányok
Retró kvíz: te hány régi sláger előadóját ismered?
Retró zenei kvíz a kedvenc magyar slágereinkkel

Elég meghallani a jól ismert kezdősorukat vagy jellegzetes dallamukat: a '80-as és '90-es évek magyar zenéi ma is velünk élnek. Hol a rádióban bukkan fel egy régi sláger, hol előkerül egy poros kazetta, amelyre régen gondosan felvettük, amit szerettünk – habár lejátszani már nem biztos, hogy tudjuk, hacsak nem rejtőzik valahol egy régi magnónk. Ami igazán érdekes, hogy ezek a dalok nem öregszenek, hiszen rengeteg mai fiatal is szereti azokat.

Izgalmas és nosztalgikus játék letesztelni, mennyire emlékszünk ezekre a slágerekre. Kitalálod egyetlen sor alapján, hogy melyik zenekar adta elő az adott számot? Alább egy könnyed retró kvíz következik: néhány ismerős sor és pár olyan dal, amelyet jó eséllyel te is sokszor hallottál. Kezdhetjük? Induljon a játék!

„Minden hajnal övé marad, látja szállni a madarakat…” – melyik zenekar slágeréből való ez a sor?

Íme a '80-as évek legnagyobb slágerei:

Ezeket a retró kvízeket se hagyd ki:

 

