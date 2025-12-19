Ezekre buliztunk fiatalon – te felismered még a retró magyar slágereket?

Visszautazunk a '80-as és '90-es évek hangulatába a legismertebb magyar slágerekkel.

A retró kvízből kiderül, mennyire emlékszel még azokra a dalokra, amelyekre fiatalon buliztunk.

Felismered egy sorból a korszak zenekarait és slágereit?

Te is biztosan ismered azt az érzést, amikor felcsendül egy régi sláger, és hirtelen visszarepülsz egy olyan időszakba, amelyre ma már csak mosolyogva emlékszel. A '80-as és '90-es évek dalaival rögtön beugrik egy kép, egy helyszín, egy érzés vagy egy régi buli. Emlékszel, amikor még teljesen természetes volt, hogy egy magnókazettát ezerszer végighallgattunk? Hogy a rádióból felvett dalnak a végén még a műsorvezető hangját is hallottuk, vagy hogy egész délután egyetlen slágert hallgatva ültünk a lejátszó előtt? Ez a retró kvíz visszarepít a fiatalkorodba.

Retró kvíz: te hány régi sláger előadóját ismered?

Fotó: 123RF

Retró zenei kvíz a kedvenc magyar slágereinkkel

Elég meghallani a jól ismert kezdősorukat vagy jellegzetes dallamukat: a '80-as és '90-es évek magyar zenéi ma is velünk élnek. Hol a rádióban bukkan fel egy régi sláger, hol előkerül egy poros kazetta, amelyre régen gondosan felvettük, amit szerettünk – habár lejátszani már nem biztos, hogy tudjuk, hacsak nem rejtőzik valahol egy régi magnónk. Ami igazán érdekes, hogy ezek a dalok nem öregszenek, hiszen rengeteg mai fiatal is szereti azokat.

Izgalmas és nosztalgikus játék letesztelni, mennyire emlékszünk ezekre a slágerekre. Kitalálod egyetlen sor alapján, hogy melyik zenekar adta elő az adott számot? Alább egy könnyed retró kvíz következik: néhány ismerős sor és pár olyan dal, amelyet jó eséllyel te is sokszor hallottál. Kezdhetjük? Induljon a játék!