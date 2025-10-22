Retró kvíz: csak az igazi Neoton Famiília-fanoknak

Szolnoki buszbalesetBudapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Tisztelegj velünk a magyar retró slágerek királynője, Csepregi Éva előtt! Töltsd ki a Neoton Família kvízt – kiderül hány dalt ismersz fel néhány sor alapján!
Mennyire vagy otthon a magyar retró slágerek világában? Ezzel a dalfelismerő kvízzel tesztelheted a tudásodat.

Neoton Família zenei kvíz Csepregi Éva születésnapja alkalmából.
Ünnepeld Csepregi Éva születésnapját! Töltsd ki a Neoton Família legnagyobb slágereinek kvízét!
De nem akármilyen alkalomból, ugyanis ma, október 22-én ünnepli születésnapját Csepregi Éva, a Neoton Família egyik ikonikus hangja!

1972-ben a Ki mit tud? Színpadára lépett 3 fiatal lány: a Kócbabák trió. Babits Marcella, Fábián Éva és Csepregi Éva. Itt kezdődött a magyar könnyűzene egyik leghíresebb énekesnőjének pályafutása.

Az út a Neotonig

A Kócbabák 1973 végén közös munkába kezdtek a Neoton zenekarral, majd 1977 végén, Neoton Família néven vált ismertté az együttműködés. Innentől pedig nem volt megállás.

A zenekar a 70-es, 80-as évek alatt egy igazi zenei csodává nőtte ki magát. A magyar mellett, angol nyelvű lemezeket is kiadtak, és Newton Family néven, Japánban, Nyugat-Németországban, Argentínában, de még Spanyolországban is hatalmas sikert arattak.

A Neoton leghíresebb dalaira önálló musical is épült: Szép nyári nap címmel.

Albumok, többezer rajongó és rengeteg dal, amelyet lehetetlen kiverni a fejünkből. Nem csoda, hogy máig minden házibulin felcsendülnek a Neoton Família slágerei.

Retró kvíz: felismersz minden Neoton Família slágert?

Ünnepelj és nosztalgiázz: töltsd a dalfelismerő kvízt a Neoton Família legnagyobb slágereivel!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Eljött a nap, lázas minden gondolat, - Vigyél el minket arra, hol még senki se járt!

Bulizz egy kicsit a Neoton Família legnagyobb slágereire:

Tölts ki még több retró kvízt:

 

