„Nemcsak anyu halt meg tőle, hanem apa is” – Ugyanaz a betegség végzett a házaspárral

A tragédiák sora 2012-ben kezdődött, amikor a legveszélyesebb és leggyorsabban végzetessé váló daganattípus, a hasnyálmirigyrák miatt 55 évesen elhunyt édesanyjuk, Susan Smith. A lányok már 2011-ben felfigyeltek a jelekre, amikor édesanyjuk állandóan szomjas volt, gyomorproblémái voltak, és úgy nyelt, mintha valami elakadt volna torkában. A tünetek később fokozódtak: sárgult a bőre, nehezen evett, hányingere volt, és már a savlekötők sem segítettek. 2011 októberében diagnosztizálták hasnyálmirigyrákkal, ami gyorsan legyengítette, majd egy rövid lefolyású betegségben 2012 februárjában elhunyt.

Édesanyjuknak esélye sem volt a súlyos betegséggel szemben

Tíz évvel később a sors ismét lesújtott a családra: Édesapjuk, Richard Smith 70 évesen, három hónappal a diagnózisa után szintén hasnyálmirigyrák következtében halt meg. Richard először hátfájdalomra panaszkodott, majd miután a kór már az agyába is átterjedt, viselkedése agresszívvá vált.

Nemcsak anyu halt meg tőle, hanem apa is. Ezt az ember el sem hinné

– mesélte Rebekah

Ők nem dohányoztak, nem ittak sok alkoholt, és odafigyeltek az egészségükre. Jártak edzőterembe, mégis kialakult náluk a rák

– egészítette ki testvére szavait Laura.

A betegség, aminél nagyon becsapósak a tünetek

A lányok azért tartják fontosnak, hogy beszéljenek a témáról, hogy más lehetőleg ne kerüljön ilyet szituációba. Szeretnék felhívni a figyelmet magára a betegségre, a téves diagnózisok veszélyére, és arra, hogy minél gyorsabban kell reagálni a tünetekre. A hasnyálmirigyrák alattomos, és nagyon gyorsan öl, ezért már a legapróbb jeleket sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ez része a gyászomnak, de fontos, hogy mások ne essenek ugyanabba a csapdába

– fejezte be sorait Rebekah.

