Ezek a világ legszebb vízesései

A világ legszebb vízesései – Földünk monumentális, elképesztő zuhatagai, amelyeket egyszer neked is látnod kell

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 28. 15:15
Készülj fel egy lenyűgöző utazásra a természet legvadabb és leglátványosabb természeti képződményei közé! Fedezd fel velünk, melyek a világ legszebb vízesései, és tudd meg, miért vonzzák ezek a monumentális zuhatagok a kalandvágyó utazókat!
A vízesések látványa az emberiség számára ősidők óta a megzabolázhatatlan erő, energia és az állandó megújulás jelképe. Ezek a geológiai képződmények gyakran fontos szakrális helyszínekként szolgáltak a helyi kultúrák életében. A lezúduló víztömeg moraja és a környező táj érintetlensége olyan egyedi atmoszférát teremt, ami semmi máshoz nem fogható. Cikkünkben összeszedtünk egy csokorral a világ legszebb vízesései közül.

A Ban Gioc–Detian-vízesés a világ legszebb vízeséseinek egyike.
A szépség relatív, de a következő zuhatagok méltán szerepelnek a világ legszebb vízesései listáján. (A képen a Vietnam és Kína határát képező Ban Gioc–Detian-vízesés)
  • Világrekorder magasság: az Angel-vízesés közel egy kilométeres zuhataga.
  • Városi csoda: Jajce központjában, lakóházak mellett dübörög a víz.
  • Természeti határok: Kína és Vietnám közös, monumentális vízlépcsője.

Melyek a világ legszebb vízesései? A legmagasabbtól a leglátványosabbakig

A zuhatagok folyamatosan erodálják és formálják a felszínt, hiszen a rajtuk keresztülvágtató folyók évezredek alatt a legkeményebb kőzetekben is utat vájtak maguknak. A sűrű párafelhők és a sziklák közé szorult víztömeg találkozása a vadon legtisztább, legnyersebb formáját mutatja meg az utazóknak. Esztétikai értékük mellett ezek a vízesések a Föld hidrológiai körforgásának leglátványosabb pontjai, ahol a víz ereje teljes valójában mutatkozik meg.

Sipi-vízesés, Uganda

Az Elgon-hegy lábánál fekvő Sipi-vízesés valójában három látványos zúgó sorozata, amelyek közül a legmagasabb közel száz méterről zúdul a mélybe. A környék dús növényzete és a világhírű helyi kávéültetvények különleges, vadregényes hátteret biztosítanak a zuhatagoknak. A túrázók körében rendkívül népszerű vízesés nevét egy őshonos gyógynövényről kapta, amely a környező falvak lakói számára ma is fontos kulturális és gyógyászati jelentőséggel bír.

Az ugandai Sipi-vízesés madártávlatból.
Az ugandai Sipi-vízesés lenyűgöző panorámát kínál az erre túrázók számára. 
Angel-vízesés, Venezuela

A venezuelai Canaima Nemzeti Park szívében található Angel-vízesés a világ legmagasabb összefüggő zuhataga, amely összesen 979 méteres magasságból zúdul alá az Auyán-tepui táblahegy pereméről. A monumentális képződmény névadója Jimmie Angel amerikai pilóta, aki 1933-ban repülőgéppel fedezte fel a külvilág számára a sűrű dzsungel mélyén rejtőző természeti csodát. Az UNESCO világörökségi védelme alatt álló terület ma is kizárólag repülővel vagy folyami úton közelíthető meg, megőrizve ezzel a helyszín érintetlen és misztikus atmoszféráját.

A venezuelai Angel-vízesés a világ legmagasabbja.
A lenyűgöző Angel-vízesés, amelyet csak a XX. század első fele óta ismer a világ. 
Pliva-vízesés, Bosznia-Hercegovina

A bosznia-hercegovinai Jajce városának szívében található Pliva-vízesés világszinten is ritka jelenség, hiszen egyike azon kevés zuhatagoknak, amelyek közvetlenül egy település központjában helyezkednek el. A mintegy 22 méter magas vízlépcső ott alakult ki, ahol a Pliva-folyó vize a Vrbas-folyóba torkollik, látványos hátteret biztosítva a középkori várnak és a történelmi városmagnak. A vízesés környéke nemcsak természeti szépsége, hanem kulturális jelentősége miatt is fontos, hiszen a város évszázadokon át a bosnyák királyok székhelyeként és fontos történelmi események helyszíneként szolgált.

A Jajcei Pliva-vízesés, háttérben a várossal.
A jajcei vízesés, amelyet Csontvári-Kosztka Tivadar is megfestett. 
Ban Gioc–Detian-vízesés, Vietnám és Kína

A Vietnám és Kína határán húzódó Ban Gioc–Detian-vízesés Ázsia legnagyobb „nemzetközi” zuhataga, ahol a víz több szinten, hatalmas szélességben zúdul le a mészkősziklákon. A látványt a környező trópusi növényzet és a meredek karsztformációk teszik teljessé, amelyek között a víz hozama az évszakok változásával dinamikusan alakul. Ez a különleges határ menti helyszín nemcsak a víztömeg erejével nyűgözi le a látogatókat, hanem a két ország közötti természetes és kulturális hidat is jelképezi.

A Kína és Vietnam határán húzódó Ban Gioc–Detian-vízesés.
A rendkívül látványos Ban Gioc–Detian-vízesés. 
Gullfoss, Izland

A dél-izlandi Gullfoss, vagyis az „Arany-vízesés” a Hvítá-folyó kanyonjában található, ahol a víz két hatalmas lépcsőben, összesen 32 méteres mélységbe zúdul egy szűk hasadékba. A zuhatag különlegessége a merőleges törésvonal, ami miatt távolról nézve úgy tűnik, mintha a folyó egyszerűen eltűnne a föld mélyében. A helyszín a modern környezetvédelem szimbóluma is, hiszen a XX. század elején Sigríður Tómasdóttir kitartó küzdelmének köszönhetően sikerült megóvni a vízesést attól, hogy ipari célú vízi erőművet építsenek a területén. 

Az izlandi Gullfoss-vízesés, felette egy szivárvány.
A Gullfoss-vízesés környéke 1979 óta természetvédelmi terület. 
Nézd meg videón is a világ legmagasabb vízesését:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu