Izland egyik legszebb vízesése, a Skógafoss

Izland, a tűz és jég birodalma – 5 napos kalandtúra, ami örökre megváltoztatja az életed

külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 17:15
Izlandtermészet
Amikor az elemek találkoznak, a Föld megmutatja valódi arcát. Izland, a tűz és jég földje, olyan élményekkel várja a kalandorokat, melyek garantáltan felejthetetlenek maradnak.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

Izland nem a kompromisszumok földje. Itt a természet diktál, az elemek uralkodnak, és az emberi civilizáció csupán egy apró folt a táj monumentális vásznán. A vikingek egykori otthona, melynek történelme éppoly viharos, mint időjárása, egyedülálló kulturális örökséggel bír. A láva mezőkön és a jégtakarók alatt szó szerint a skandináv sagák világa elevenedik meg. Ez a föld egyszerre hideg és forró, sivár és lélegzetelállítóan gyönyörű. Ha valaha is elgondolkodtál rajta, hogy a bolygó egy másik dimenziójába utazz, ahol a föld még formálódóban van, Izland a te úti célod.

Izland, Oxarafoss-vízesés, Þingvellir Nemzeti Park
Izland olyan lenyűgöző vadregényes tájakkal várja az utazókat, mint az Oxarafoss-vízesés  a Þingvellir Nemzeti Parkban.
Fotó: NorthSky Films /  Shutterstock 

A föld, ahol óriások járnak: Izland geotermikus szíve

Utunkat az Arany Körrel (Golden Circle) kezdjük, amely egy klasszikus útvonal, de nem véletlenül. Itt találkozik a Föld belső ereje a felszín hidegével. A Þingvellir Nemzeti Park egyszerre egy történelmi és geológiai csoda. Itt jött létre a világ legelső parlamentje, az Alþingi, melynek üléseit nyaranta, két-három hétig a hosszú nyári nappalokon a szabad ég alatt tartották, de ennél is látványosabb a két tektonikus lemez, az eurázsiai és az észak-amerikai közötti szakadék, melyet a táj is élesen tükröz. A sziklafalak, a víz kristálytiszta vize és a szurdok hossza olyan érzést kelt, mintha a világ teremtésének szemtanúi lennénk.

Izland, Þingvellir Nemzeti Park, kanyon
Ahol két tektonikus lemez, az eurázsiai és az észak-amerikai találkozik: még mindig a Þingvellir Nemzeti Park. Fotó: ZaitsevMaksym /  Shutterstock 

Innen továbbhaladva érkezünk meg a Haukadalur-völgybe, a geotermikus területre, ahol a Föld szó szerint lüktet és lélegzik. Itt tör fel Izland leghíresebb gejzírje, a híres Strokkur, mely 5-10 percenként forró vizet és gőzt lövell 20 méter magasra. A kénes szag és a gőzfelhők lenyűgözőek, a látvány felejthetetlen. Érdemes türelmesen várni, és megörökíteni a pillanatot.

Izland, Haukadalur-völgy, Strokkur gejzír
A Haukadalur-völgy óriása, a Strokkur gejzír, amely a Hvítá folyó melletti geotermikus területen található.
Fotó: Nick Fox /  Shutterstock 

Az Arany Kör utolsó, de talán leginkább lenyűgöző állomása a Gullfoss, az „Arany vízesés”. A hatalmas víztömeg két lépcsőben zuhog 32 méter magasról, mennyisége pedig akkora, hogy az ember aprónak érzi magát a zajló természeti erők mellett. Napos időben a permetben szivárványok jelennek meg, melyek festői képet adnak a tájnak. A helyszín feltűnt a Ridley Scott rendezte Prometheus című mozifilm nyitójelenetében is.

Izland, Gullfoss vízesés, szivárvány
A Gullfoss vízesés Izland délnyugati részén a Hvítá folyó kanyonjában található.
Fotó: Nick Fox /  Shutterstock 

A déli part festői színtere

A déli part mentén haladva a táj drámai módon megváltozik. Az elszórt farmok és a tágas mezők lassan átadják helyüket a fekete homoknak, a gleccsereknek és a monumentális vízeséseknek. A Seljalandsfoss vízesésnél nem csak szemből nézhetjük a természet eme csodáját, hanem szó szerint mögé is sétálhatunk. A vízfüggöny mögül a tájra nyíló kilátás egyedi élmény, de készüljünk fel arra, hogy a permettől teljesen vizesek leszünk. Nem messze tőle található a rejtett Gljúfrabúi vízesés, mely egy sziklahasadékban bújik meg. Ide eljutni egy kis vizes sétát igényel, de a jutalom egy titkos és elképesztően gyönyörű helyszín.

Izland, Seljalandsfoss vízesés, természet
A Seljalandsfoss vízesést akár meg is kerülhetjük, ha nem bánjuk, hogy közben bőrig ázunk. Fotó: HandmadePictures /  Shutterstock 

A part mentén továbbhaladva jutunk el a Skógafoss vízeséshez, melynek széles, 60 méteres vízfala lenyűgöző látványt nyújt. Egy legenda szerint egykor egy viking harcos a vízesés mögé rejtette el a kincsét. A tetejére egy meredek lépcsősor vezet fel, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a környező tájra.

Az út végén a Reynisfjara fekete homokos strand vár minket. A fekete vulkanikus homok, a bazaltoszlopok, a bazaltbarlangok és az óceánból kiemelkedő sziklaalakzatok, a Drangey egy olyan tájképet alkotnak itt, melyet sehol máshol nem láthatunk. Azonban rendkívül fontos itt a biztonság. A hullámok kiszámíthatatlanok és veszélyesek. Soha ne menjünk túl közel a vízhez!

Izland, Reynisfjara fekete homokos partja
Reynisfjara fekete homokos partja Izland félelmetes, vad szépségét tükrözi
Fotó: Wirestock Creators /  Shutterstock 

A jég királysága

Izland déli részének koronája a Vatnajökull Nemzeti Park, mely Európa legnagyobb jégtakaróját foglalja magában. Itt található a fantasztikus Jökulsárlón gleccserlagúna, ahol hatalmas, kék és fehér jégtömbök úsznak a lagúna sötét vizében. A lagúnáról induló kishajóval közelebb is mehetünk a jéghegyekhez és a gleccserhez. A látvány festői, a csend és a jég ropogása egyedi hangulatot teremt. A közeli Gyémántparton a jégtömbök a fekete homokos tengerparton hevernek, mintha a tengeri hullámok gyémántokat sodortak volna a partra. A helyszín ideális fotózásra, és tökéletes lezárása a déli part felfedezésének.

Dramatic,Morning,View,Of,Famous,Svartifoss,(black,Fall),Waterfall.,Colorful
A Vatnajökull Nemzeti Park egyik leglátványosabb vízesése a Svartifoss vízesés. Fotó: Andrew Mayovskyy /  Shutterstock 

Gasztronómia – Több, mint csak étel

Izlandon az étel nem csupán táplálék, hanem a túlélés és a hagyományok szimbóluma. A helyi konyha friss, természetes alapanyagokra épül. A tenger gyümölcsei például elengedhetetlenek: a Fiskisúpa (halászlé) krémes, gazdag és feltétlenül megkóstolandó, akárcsak a Plokkfiskur, a helyi halpörkölt, melyet burgonyával és hagymával készítenek.

Izland, gasztronómia, Fiskisúpa, halleves
Az izlandi halleves, a Fiskisúpa kötelező kóstoló, ha itt jársz.
Fotó: Yulia Furman /  Shutterstock 

A bárányhús már inkább a szárazföldön dominál: a Kjöt súpa (bárányhúsleves) a zord időjárásban igazi felüdülés. A kihagyhatatlan helyi specialitás a Hverabrauð, a földben sült rozs kenyér, melyet geotermikus hővel készítenek, és édes, tömör állaga van. A merészebbek kipróbálhatják a Hákarlt (fermentált cápa), de ezt csak haladóknak ajánljuk. Végül pedig ott van a nemzeti desszertnek is beillő Skyr, a joghurtszerű tejtermék, melyet bogyós gyümölccsel vagy mézzel fogyasztanak.

Izland, Jokulsarlon Beach, gyémánt part
A Jokulsarlon part, amely tényleg olyan, mintha hatalmas gyémántok hevernének mindenütt. Fotó: weniliou /  Shutterstock 

Travelo tippek és trükkök

  • Réteges öltözködés: az időjárás gyorsan változik, a kulcs a réteges ruházat. Mindig legyen nálad víz- és szélálló kabát, sapka, kesztyű és meleg pulóver.
  • Autóbérlés: az autóbérlés elengedhetetlen. A 4x4-es jármű erősen ajánlott, még ha nem is mész a Felföldre. 
  • Víz és üzemanyag: mindig töltsd tele a tankot, ha lehetőséged van rá, mert a benzinkutak ritkák a déli parton. A csapvíz iható, így érdemes vinni egy kulacsot.
  • Szállás és étkezés: a szállásokat érdemes jó előre lefoglalni. Az éttermek drágák, így ha van rá lehetőséged, vegyél élelmiszert a Bónus vagy Krónan szupermarketekben.
  • Időjárás előrejelzés: figyeld a vedur.is weboldalt az időjárásról és az útviszonyokról szóló friss információkért.
  • Biztonság: ne menj le a kijelölt útvonalról és soha ne állj meg a sárga csíkon az út szélén, amelyek a veszélyes területeket jelentik. A tengerpartokon tartsd a távolságot a hullámoktól!
  • Fotózás: a festői tájakhoz érdemes vinni extra akkumulátort és memóriakártyát a fényképezőgéphez. Az időjárás miatt vízálló tok is jól jöhet.

