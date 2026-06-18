Cristiano Ronaldo megszólalt, de nem erre számítottak tőle a kudarc után

A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal szerda este. Cristiano Ronaldo 23. vb-mérkőzésén lépett pályára, és ezzel beérte az örökranglistán negyedik helyezett olasz Paolo Maldinit. A meccs után Ronaldót megkérdezték, mi hiányzott a győzelemhez a portugál csapat játékából. Az ötszörös aranylabdás szűkszavúan nyilatkozott, megszólalásában némileg meglepő módon nem kritizált senkit - írja az Origo.

Cristiano Ronaldo csalódottan hagyta el a pályát kongóiak elleni meccs után Fotó: Julian Finney - FIFA

Cristiano Ronaldo őszinte volt

Mi hiányzott? Semmi sem hiányzott, ez a futball. Portugália nyerhetett és veszíthetett is volna. Bármelyik irányba eldőlhetett volna a mérkőzés. Nem ilyen rajtot akartunk, de még messze nincs vége. Fel a fejjel, és koncentráljunk a következő mérkőzésre.

– mondta Ronaldo, aki nem akarta a csapattársait hibáztatni a csalódást keltő vb-rajt után.

🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “We didn’t miss anything today. This is football. We could have won, we could have lost”. pic.twitter.com/wXH1nehQyx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026

Ronaldo kapuralövés nélkül zárta a meccset, és egyetlen helyzetet sem alakított ki. Portugália legközelebb június 23-án Üzbegisztán ellen lép pályára a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.