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Cristiano Ronaldo megszólalt, de nem erre számítottak tőle a kudarc után

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 18. 12:24
kongói demokratikus köztársaságportugália
Csalódással kezdte a labdarúgó-világbajnokságot Portugália. Cristiano Ronaldo és társai csak döntetlenre végeztek a Kongói Demokratikus Köztársasággal.

A portugál válogatott vezetett, de csak 1-1-es döntetlent játszott a Kongói Demokratikus Köztársasággal szerda este. Cristiano Ronaldo 23. vb-mérkőzésén lépett pályára, és ezzel beérte az örökranglistán negyedik helyezett olasz Paolo Maldinit. A meccs után Ronaldót megkérdezték, mi hiányzott a győzelemhez a portugál csapat játékából. Az ötszörös aranylabdás szűkszavúan nyilatkozott, megszólalásában némileg meglepő módon nem kritizált senkit - írja az Origo.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo csalódottan hagyta el a pályát kongóiak elleni meccs után Fotó: Julian Finney - FIFA

Cristiano Ronaldo őszinte volt

Mi hiányzott? Semmi sem hiányzott, ez a futball. Portugália nyerhetett és veszíthetett is volna. Bármelyik irányba eldőlhetett volna a mérkőzés. Nem ilyen rajtot akartunk, de még messze nincs vége. Fel a fejjel, és koncentráljunk a következő mérkőzésre.

– mondta Ronaldo, aki nem akarta a csapattársait hibáztatni a csalódást keltő vb-rajt után.

Ronaldo kapuralövés nélkül zárta a meccset, és egyetlen helyzetet sem alakított ki. Portugália legközelebb június 23-án Üzbegisztán ellen lép pályára a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon.

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