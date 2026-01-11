Az esküvőre készülve meggondolta magát Cristiano Ronaldo

Az ötszörös aranylabdás játékos, Cristiano Ronaldo 2022. szeptemberében vásárolt egy nagy telket a portugáliai Cascais Quinta da Marinha régiójában, azzal a céllal, hogy pályafutása befejezését követően a családjával ott telepedjen le végleg. Csakhogy a hírek szerint meggondolta magát, és még az idén eladhatja az ingatlant, mert aggódik amiatt, hogy a tengerparti üdülőhelyen nem élvezheti a magánéletet.
Ronaldo meg akarta vásárolni a szomszédos telken fekvő ötcsillagos The Oitavos szállodát, valamint a palotája melletti golfpályát is, hogy biztosítsa a nyugalmát, de a tulajdonosok elutasították az ajánlatát. A Daily Mail szerint a nyári vb után a portugál klasszis még az ingatlanban tartaná meg a lagziját Georgina Rodriguezzel. Azonban a villa egyszerre szolgálhatna esküvői eseményként és búcsúbuliként is – ha igazak az eladásról szóló hírek.
A kastélyban intelligens fűtés van, edzőterem, fedett és kültéri medencék, masszázsszoba és játszótér is az öt gyermeknek, a kertben pedig saját strand található. A fürdőszobákban tömör arany csaptelepeket szereltek fel, több helyiséget olasz márvánnyal burkoltak, és egy különlegesen Louis Vuitton-falfestmény is a házat ékesíti. Csak az építmény összértékét 13 millió fontra (5,8 milliárd Ft. - a szerk.) becsülik.
Ronaldo hatalmas ingatlanbirodalmának további része egy 6 millió font (2,7 milliárd Ft) értékű lisszaboni penthouse-lakás és egy a madeirai szülőhelyén. Emellett megtartotta a madridi exkluzív La Finca-negyedben található házát, no meg egy luxusvillát Torinóban.
