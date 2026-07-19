Forró fotók: levetkőztek a legnagyobb focisztárok – Ronaldón és Ramoson sem maradt ruha

David Beckham az Emporio Armani ikonikus fehérneműkampányában vett részt néhány éve. „Eléggé kényelmetlenül éreztem magam. Korábban még soha nem vettem részt olyan fotózáson, ahol csak fehérnemű volt rajtam” – árulta el a sztár, akinek a fotói világszerte óriási sikert arattak.

Mivel az Emporio Armaninak bejött, hogy korábban levetkőztettek egy futballistát, felkérték Cristiano Ronaldót is egy kampányra. A portugál klasszis 2010 tavaszától szerepelt a márka reklámjaiban. Az aranylabdás később saját fehérneműmárkát is alapított, amelynek reklámarca természetesen ő maga lett.

A spanyol válogatott egykori csapatkapitánya, Sergio Ramos nemcsak a futballpályán, hanem a divatvilágban is megmutatta tehetségét. A futballista mindig nagy hangsúlyt fektetett a megjelenésére, amit közösségi oldalain is rendszeresen megmutat rajongóinak. Lenyűgöző külseje miatt pedig több luxusmárka is együtt dolgozott vele.

A svéd válogatott korábbi középpályása, Freddie Ljungberg volt az első labdarúgó, aki valódi divatikonná vált egy fehérneműkampánynak köszönhetően. A Calvin Klein 2003-ban kérte fel modellnek, plakátjai pedig ellepték a világ nagyvárosainak utcáit. Sportos megjelenése új irányt adott a márka reklámjainak, és több futballista számára is utat nyitott a divatvilág felé.

(Fanny magazin)