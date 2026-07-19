Sztárfocisták és kedvenc fogásaik: nem hiszed el, mire esküszik Ronaldo, Messi vagy épp Haaland!

A sztárfocisták életét sokan követik, mégis kevesen tudják, mi kerül a tányérukra. Van, aki a házias ízekre esküszik, míg más a desszertekért rajong. Most kiderül, mit kedvelnek a labda ismert virtuózai.
Ronaldo étrendje kiváló minőségű fehérjét és zöldséget tartalmaz, egyik kedvence a portugál tőkehal, amit édesanyja gyakran készít sok fokhagymával. A halételek mellett a tésztákat, például a makarónit is szereti.
Bacalhau com natas
Hozzávalók:
Elkészítés:
1. A tőkehalat halfűszeres vízben pár perc alatt megfőzzük vagy pároljuk. Ha elkészült és kihűlt, eltávolítjuk a szálkákat, majd villával nagyobb darabokra szedjük.
2. A felaprított hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a halat, és néhány percig összeforgatjuk. Sózzuk, borsozzuk.
3. A krumpliból vajjal és kevés tejjel hagyományos burgonyapürét készítünk.
4. Egy tepsibe vagy jénaiba rétegezzük: alulra kerül a hagymás-hal, erre szórjuk az olívabogyót, meglocsoljuk a tejszínnel, majd befedjük a krumplipürével.
5. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 30 percig sütjük, amíg a teteje enyhén aranybarna nem lesz.
Lionel Messi számára a tradicionális argentin rántott hús az otthon ízeit és a gyerekkor emlékeit idézi fel. A borjúból készült, sonkával, sajttal és paradicsommal sült változat igazi családi kedvenc.
Milanesas argentinas
Hozzávalók:
Elkészítés:
1. A hússzeleteket kiklopfoljuk nagyon vékonyra.
2. A tojásokat egy tálba ütjük, sózzuk, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a fehér borsot és a római köményt. A hússzeleteket ebben a fűszeres tojásos keverékben alaposan megforgatjuk, majd lefedve legalább egy éjszakára hűtőbe tesszük.
3. Másnap a zsemlemorzsába forgatjuk a húsokat, majd bő, forró olajban aranybarnára sütjük. Papírtörlőre szedjük, lecsepegtetjük.
4. A kisült rántott húsokat tepsire helyezzük, mindegyikre kevés sűrített paradicsomot kenünk, majd sonkát, sajtot és paradicsomkarikákat teszünk rá. Megszórjuk oregánóval. Előmelegített sütőben 200 fokon 5–8 percig sütjük, amíg a sajt szépen ráolvad.
A norvég sztárfocista a kebabot magas fehérjetartalma és gyors energiapótlása miatt szereti, ami jól illik az intenzív sportolói életéhez.
Pulykakebab joghurtos padlizsánsalátával
Hozzávalók:
A kebabhoz:
A joghurtos padlizsánsalátához:
Elkészítés:
1. A padlizsánokat feldaraboljuk, besózzuk, majd egy szűrőbe rakjuk őket, hogy a levüket kiereszthessék.
2. A joghurtba belekeverjük az áttört fokhagymát, a citromlét és olívaolajat.
3. A húst egy mély tálba tesszük, hozzáadunk 1 kiskanál sót, borsot, köménymagot és koriandert, zöldfűszereket, majd kézzel jól összedolgozzuk.
4. A grillt felhevítjük, és a padlizsánokat közepes lángon barnára és puhára sütjük. Amikor elkészültek, mély tálba rakjuk őket, összeforgatjuk, majd ráöntjük a fokhagymás joghurtot. A hűtőbe rakjuk lehűlni.
5. A húst kézzel közepes hengerré formázzuk, és a grillen minden oldalukat szép barnára sütjük.
Kylian Mbappé a carbonara spagettit a klasszikus olasz ízek miatt kedveli, desszertként pedig inkább a könnyed, kevésbé édes francia desszerteket választja.
Mousse au chocolat
Hozzávalók:
Elkészítés:
1. Egy lábasban forraljunk vizet, majd a gőz fölé tegyünk egy tálat, és ebben olvasszuk fel az apró darabokra tört csokit. Ha teljesen felolvadt, húzzuk le a tűzről.
2. Habverővel keverjük simára, majd hagyjuk kicsit hűlni. Amikor már nem forró, tegyük hozzá a tojássárgákat, és keverjük tovább, hogy sima krémet kapjunk.
3. A tojások fehérjét egy csipet sóval verjük habbá, majd amikor kemény, öntsük hozzá a porcukrot. Óvatosan és apránként hozzáadjuk a csokis krémhez, és egy fakanállal dolgozzuk össze.
5. A krémet szedjük kelyhekbe, és tegyük 4 órára hűtőbe.
Tipp: Nem baj, ha eleinte hígnak tűnik, a pihentetés alatt krémessé szilárdul. Tálaláskor megszórhatjuk csokireszelékkel, kínálhatunk hozzá tejszínhabot is.
Yamal a meccsek előtt gyakran egyszerű, könnyen emészthető spanyol ételeket, például empanadát eszik, mert ezek gyors energiát adnak, amik nem terhelik meg a gyomrát.
Empanadas
Hozzávalók:
A tésztához:
A töltelékhez:
Elkészítés:
1. A töltelékhez a hagymát és fokhagymát megpucoljuk és apróra vágjuk. Forró olívaolajon megdinszteljük a vöröshagymát, majd hozzáadjuk az oregánót és a köményt. Ezután beletesszük a marhahúst és kb. 15 perc alatt puhára pároljuk, sózva és borsozva azt, majd hagyjuk kihűlni.
2. A tésztához a lisztet, a sót és a szobahőmérsékletű vajat összegyúrjuk, majd a vízzel kikevert tojással apránként összekeverjük.
3. Kinyújtjuk 3 mm vastagra, kiszúrjuk, és a tölteléket a közepébe rendezzük, majd összehajtogatjuk. Lekenjük tojással, előmelegített sütőben 190 fokon 20 perc alatt készre sütjük.
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