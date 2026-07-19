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Sztárfocisták és kedvenc fogásaik: nem hiszed el, mire esküszik Ronaldo, Messi vagy épp Haaland!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 19. 15:00
Cristiano Ronaldofoci-vb 2026foci-vbLionel Messi
Kinek mi a kedvenc fogása? Mutatjuk, mit kanalaznak legszívesebben a tányérjukra a sztárfocisták.

A sztárfocisták életét sokan követik, mégis kevesen tudják, mi kerül a tányérukra. Van, aki a házias ízekre esküszik, míg más a desszertekért rajong. Most kiderül, mit kedvelnek a labda ismert virtuózai.

Mik a sztárfocisták kedvenc fogásai? Ronaldo például a tőkehalért van oda
Mik a sztárfocisták kedvenc fogásai? Ronaldo például a tőkehalért van oda
Fotó: AFP

Sztárfocisták, sztár fogások

Christiano Ronaldo

Ronaldo étrendje kiváló minőségű fehérjét és zöldséget tartalmaz, egyik kedvence a portugál tőkehal, amit édesanyja gyakran készít sok fokhagymával. A halételek mellett a tésztákat, például a makarónit is szereti.

Bacalhau com natas

Hozzávalók:

  • 50 dkg tőkehal (vagy sózott tőkehal, beáztatva)
  • 50 dkg krumpli
  • 1 fej hagyma
  • 1 marék olívabogyó
  • 2 dl tejszín
  • 1 kiskanál vaj
  • kevés tej
  • bors
  • halfűszerkeverék
  • kevés olaj

Elkészítés:

1. A tőkehalat halfűszeres vízben pár perc alatt megfőzzük vagy pároljuk. Ha elkészült és kihűlt, eltávolítjuk a szálkákat, majd villával nagyobb darabokra szedjük.

2. A felaprított hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a halat, és néhány percig összeforgatjuk. Sózzuk, borsozzuk.

3. A krumpliból vajjal és kevés tejjel hagyományos burgonyapürét készítünk.

4. Egy tepsibe vagy jénaiba rétegezzük: alulra kerül a hagymás-hal, erre szórjuk az olívabogyót, meglocsoljuk a tejszínnel, majd befedjük a krumplipürével.

5. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 30 percig sütjük, amíg a teteje enyhén aranybarna nem lesz.

Lionel Messi

Lionel Messi számára a tradicionális argentin rántott hús az otthon ízeit és a gyerekkor emlékeit idézi fel. A borjúból készült, sonkával, sajttal és paradicsommal sült változat igazi családi kedvenc.

Messi az argentin rántott húsra esküszik
Fotó: AFP

Milanesas argentinas

Hozzávalók:

  • 8 szelet borjúhús vagy sertéscomb
  • 4 tojás
  • 150 g zsemlemorzsa
  • 100 g sonka
  • 200 g sajt (trappista vagy mozzarella)
  • 5 paradicsom
  • paradicsompassata ízlés szerint
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 tk. római kömény
  • fehér bors ízlés szerint
  • oregánó ízlés szerint
  • olaj a sütéshez

Elkészítés:

1. A hússzeleteket kiklopfoljuk nagyon vékonyra.

2. A tojásokat egy tálba ütjük, sózzuk, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a fehér borsot és a római köményt. A hússzeleteket ebben a fűszeres tojásos keverékben alaposan megforgatjuk, majd lefedve legalább egy éjszakára hűtőbe tesszük.

3. Másnap a zsemlemorzsába forgatjuk a húsokat, majd bő, forró olajban aranybarnára sütjük. Papírtörlőre szedjük, lecsepegtetjük.

4. A kisült rántott húsokat tepsire helyezzük, mindegyikre kevés sűrített paradicsomot kenünk, majd sonkát, sajtot és paradicsomkarikákat teszünk rá. Megszórjuk oregánóval. Előmelegített sütőben 200 fokon 5–8 percig sütjük, amíg a sajt szépen ráolvad.

Erling Haaland

A norvég sztárfocista a kebabot magas fehérjetartalma és gyors energiapótlása miatt szereti, ami jól illik az intenzív sportolói életéhez.

Haalandnál a kebab a befutó
Fotó: AFP

Pulykakebab joghurtos padlizsánsalátával

Hozzávalók:

A kebabhoz:

  • 0.5 kg darált pulykahús
  • bors
  • 1 kk. őrölt kömény
  • 1 kk. őrölt koriander
  • 1 marék petrezselyem
  • 1 marék menta
  • 6 hurkapálcika

A joghurtos padlizsánsalátához:

  • 2 padlizsán
  • 4 dl joghurt
  • 5 ek. olívaolaj
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 ek. citromlé

Elkészítés:

1. A padlizsánokat feldaraboljuk, besózzuk, majd egy szűrőbe rakjuk őket, hogy a levüket kiereszthessék.

2. A joghurtba belekeverjük az áttört fokhagymát, a citromlét és olívaolajat.

3. A húst egy mély tálba tesszük, hozzáadunk 1 kiskanál sót, borsot, köménymagot és koriandert, zöldfűszereket, majd kézzel jól összedolgozzuk.

4. A grillt felhevítjük, és a padlizsánokat közepes lángon barnára és puhára sütjük. Amikor elkészültek, mély tálba rakjuk őket, összeforgatjuk, majd ráöntjük a fokhagymás joghurtot. A hűtőbe rakjuk lehűlni.

5. A húst kézzel közepes hengerré formázzuk, és a grillen minden oldalukat szép barnára sütjük.

Kylian Mbappé

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026
Mbappé a klasszikus olasz konyha kedvelője, de ha desszertről van szó, a francia csoki nyer
Fotó: NurPhoto via AFP

Kylian Mbappé a carbonara spagettit a klasszikus olasz ízek miatt kedveli, desszertként pedig inkább a könnyed, kevésbé édes francia desszerteket választja.

Mousse au chocolat

Hozzávalók:

  • 15 dkg keserű csokoládé
  • 5 tojás (3 fehérje + 2 sárgája)
  • 3 ek. porcukor
  • 1 csipet só

Elkészítés:

1. Egy lábasban forraljunk vizet, majd a gőz fölé tegyünk egy tálat, és ebben olvasszuk fel az apró darabokra tört csokit. Ha teljesen felolvadt, húzzuk le a tűzről.

2. Habverővel keverjük simára, majd hagyjuk kicsit hűlni. Amikor már nem forró, tegyük hozzá a tojássárgákat, és keverjük tovább, hogy sima krémet kapjunk.

3. A tojások fehérjét egy csipet sóval verjük habbá, majd amikor kemény, öntsük hozzá a porcukrot. Óvatosan és apránként hozzáadjuk a csokis krémhez, és egy fakanállal dolgozzuk össze.

5. A krémet szedjük kelyhekbe, és tegyük 4 órára hűtőbe.

Tipp: Nem baj, ha eleinte hígnak tűnik, a pihentetés alatt krémessé szilárdul. Tálaláskor megszórhatjuk csokireszelékkel, kínálhatunk hozzá tejszínhabot is.

Lamine Yamal

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026
Yamal könnyebb spanyol ételeket részesít előnyben
Fotó: NurPhoto via AFP

Yamal a meccsek előtt gyakran egyszerű, könnyen emészthető spanyol ételeket, például empanadát eszik, mert ezek gyors energiát adnak, amik nem terhelik meg a gyomrát.

Empanadas

Hozzávalók:

A tésztához:

  • 40 dkg liszt
  • 1 mk. só
  • 17 dkg vaj
  • 1 tojás
  • 0.6 dl víz

A töltelékhez:

  • 1 dl olívaolaj
  • 1 vöröshagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 tk. oregánó
  • 1 tk. római kömény
  • 1 tk. kurkuma
  • 50 dkg darált hús
  • bors
  • 1 tojás (kenéshez)

Elkészítés:

1. A töltelékhez a hagymát és fokhagymát megpucoljuk és apróra vágjuk. Forró olívaolajon megdinszteljük a vöröshagymát, majd hozzáadjuk az oregánót és a köményt. Ezután beletesszük a marhahúst és kb. 15 perc alatt puhára pároljuk, sózva és borsozva azt, majd hagyjuk kihűlni.

2. A tésztához a lisztet, a sót és a szobahőmérsékletű vajat összegyúrjuk, majd a vízzel kikevert tojással apránként összekeverjük.

3. Kinyújtjuk 3 mm vastagra, kiszúrjuk, és a tölteléket a közepébe rendezzük, majd összehajtogatjuk. Lekenjük tojással, előmelegített sütőben 190 fokon 20 perc alatt készre sütjük.

(Fanny magazin)

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