Sztárfocisták és kedvenc fogásaik: nem hiszed el, mire esküszik Ronaldo, Messi vagy épp Haaland!

A sztárfocisták életét sokan követik, mégis kevesen tudják, mi kerül a tányérukra. Van, aki a házias ízekre esküszik, míg más a desszertekért rajong. Most kiderül, mit kedvelnek a labda ismert virtuózai.

Mik a sztárfocisták kedvenc fogásai? Ronaldo például a tőkehalért van oda

Fotó: AFP

Sztárfocisták, sztár fogások

Christiano Ronaldo

Ronaldo étrendje kiváló minőségű fehérjét és zöldséget tartalmaz, egyik kedvence a portugál tőkehal, amit édesanyja gyakran készít sok fokhagymával. A halételek mellett a tésztákat, például a makarónit is szereti.

Bacalhau com natas

Hozzávalók:

50 dkg tőkehal (vagy sózott tőkehal, beáztatva)

50 dkg krumpli

1 fej hagyma

1 marék olívabogyó

2 dl tejszín

1 kiskanál vaj

kevés tej

só

bors

halfűszerkeverék

kevés olaj

Elkészítés:

1. A tőkehalat halfűszeres vízben pár perc alatt megfőzzük vagy pároljuk. Ha elkészült és kihűlt, eltávolítjuk a szálkákat, majd villával nagyobb darabokra szedjük.

2. A felaprított hagymát kevés olajon üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a halat, és néhány percig összeforgatjuk. Sózzuk, borsozzuk.

3. A krumpliból vajjal és kevés tejjel hagyományos burgonyapürét készítünk.

4. Egy tepsibe vagy jénaiba rétegezzük: alulra kerül a hagymás-hal, erre szórjuk az olívabogyót, meglocsoljuk a tejszínnel, majd befedjük a krumplipürével.

5. Előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 30 percig sütjük, amíg a teteje enyhén aranybarna nem lesz.

Lionel Messi

Lionel Messi számára a tradicionális argentin rántott hús az otthon ízeit és a gyerekkor emlékeit idézi fel. A borjúból készült, sonkával, sajttal és paradicsommal sült változat igazi családi kedvenc.

Messi az argentin rántott húsra esküszik

Fotó: AFP

Milanesas argentinas

Hozzávalók:

8 szelet borjúhús vagy sertéscomb

4 tojás

150 g zsemlemorzsa

100 g sonka

200 g sajt (trappista vagy mozzarella)

5 paradicsom

paradicsompassata ízlés szerint

3 gerezd fokhagyma

1 tk. római kömény

só

fehér bors ízlés szerint

oregánó ízlés szerint

olaj a sütéshez

Elkészítés:

1. A hússzeleteket kiklopfoljuk nagyon vékonyra.

2. A tojásokat egy tálba ütjük, sózzuk, majd hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, a fehér borsot és a római köményt. A hússzeleteket ebben a fűszeres tojásos keverékben alaposan megforgatjuk, majd lefedve legalább egy éjszakára hűtőbe tesszük.