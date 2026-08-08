Mi rejlik a cikázó fények mögött? - Az aurás migrén hatalmában

Nem minden csillag az égen ragyog. Vannak, amelyek hirtelen a szemünk előtt jelennek meg, apró fények, cikkcakkos vonalak, vibráló alakzatok formájában, mintha hirtelen egy egész csillagkép költözne a látóterünkbe. A varázslatosnak tűnő jelenség azonban sokak számára egy közelgő migrénes roham első figyelmeztetése. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót az aurás migrénnel kapcsolatban.
Emberek százezrei tapasztalnak fejfájást, amely minden harmadik esetben „aurával” jelentkezik. A látászavarokkal, vibrálással, zsibbadással vagy beszédnehézséggel járó tünetek elsőre ijesztőek, de megfelelő kivizsgálással és kezeléssel, könnyedén kordában tarthatók. Az aurás migrén a migrén egy speciális típusa, ami meglehetősen kellemetlen idegrendszeri tünetekkel járhat, amik érzés-, beszéd-, és látászavarokat okoznak. Az állapot rendszerint 5-60 percig tart, fokozatosan alakul ki, miután elmúlt, rendszerint jelentkezik a migrénes fejfájás, de fejfájás nélkül is előfordulhat a roham.
Ha minden előjel nélkül, egyszer csak apró csillagokat, villódzó fényeket látunk magunk előtt, könnyen azt hihetnénk, hogy csupán elfáradt a szemünk. Az aurás migrénnél azonban ezek a különös látási jelenségek valójában a közelgő fejfájás hírnökei. Az úgynevezett „aura” néhány perctől akár egy órán át is tarthat, és nemcsak látászavar, hanem zsibbadás, beszédzavar vagy átmeneti végtaggyengeség formájában is jelentkezhet. A tanulmányok szerint a fejgörcs a népesség 8–12 százalékát érinti, és leggyakrabban a 20–50 év közötti nőknél fordul elő. Nem véletlen, hogy a történelem során számos ismert ember is beszámolt már róla. Julies Caeser például több betegségtől is szenvedett, de a feljegyzések szerint a migrén volt az, ami akár több napra is ágyba kényszerítette. Csak úgy, mint a természettudós Charles Darwint is, akinek szinte az egész családja ettől a kellemetlen problémától szenvedett. Hisz ez a rohamszerű helyzet nem egy egyszerű fejfájás, hanem összetett idegrendszeri állapot, amely jelentősen befolyásolhatja a mindennapjainkat.
Az aurás migrént sokszor nehéz elsőre felismerni, mert tünetei más betegségeket, akár egy stroke-ot is utánozhatnak. Ezért fontos, hogy ne csak legyintsünk a visszatérő panaszokra. A kivizsgálás során a neurológus részletesen kikérdez bennünket a fájdalom jellegéről, gyakoriságáról, időtartamáról és az esetleges kiváltó tényezőkről. Ilyenkor általában féloldali, lüktető, mozgásra fokozódik, és gyakran hányingerrel, fény- vagy hangérzékenységgel jár. Bár a szemünk előtt felvillanó csillagok látványa különlegesnek tűnhet, valójában az agykéreg átmeneti működésváltozásának következménye. Minél hamarabb felismerjük a jelenséget, annál könnyebben kérhetünk megfelelő segítséget, és elkerülhetjük, hogy a fejgörcs teljesen felborítsa a napunkat - írja a Fanny magazin.
Szerencsére ma már nem kell együtt élnünk a gyakori, bénító rohamokkal.
– Migrén esetén megkülönböztetjük az akut helyzetben alkalmazandó rohamkezelést és a megelőző terápiát. Ennek célja a kezdődő vagy már fennálló fájdalom és a kísérő panaszok csökkentése – mondja dr. Vida Zsuzsanna, a Fájdalomközpont – Prima Medica neurológusa, aki hozzáteszi, hogy a gyakran jelentkező vagy elhúzódó migrénnél, megelőző gyógyszeres kezelés is szóba jöhet, amelyet kizárólag szakorvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni. Emellett sokat segíthet a rendszeres alvás, a kiegyensúlyozott étkezés, a stressz csökkentése és a mérsékelt testmozgás is. Minél jobban megismerjük a saját szervezetünk jelzéseit és kiváltó tényezőit, annál nagyobb eséllyel előzhetjük meg a görcsöket. Így a szemünk előtt felragyogó csillagok többé nem a fájdalom előhírnökei lesznek, hanem csak az égbolt részei maradhatnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.