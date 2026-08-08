Mi rejlik a cikázó fények mögött? - Az aurás migrén hatalmában

Nem minden csillag az égen ragyog. Vannak, amelyek hirtelen a szemünk előtt jelennek meg, apró fények, cikkcakkos vonalak, vibráló alakzatok formájában, mintha hirtelen egy egész csillagkép költözne a látóterünkbe. A varázslatosnak tűnő jelenség azonban sokak számára egy közelgő migrénes roham első figyelmeztetése. Cikkünkben összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót az aurás migrénnel kapcsolatban.

Aurás migrén: mik a tünetei, hogyan kezelhető? Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Mi az az aurás migrén?

Emberek százezrei tapasztalnak fejfájást, amely minden harmadik esetben „aurával” jelentkezik. A látászavarokkal, vibrálással, zsibbadással vagy beszédnehézséggel járó tünetek elsőre ijesztőek, de megfelelő kivizsgálással és kezeléssel, könnyedén kordában tarthatók. Az aurás migrén a migrén egy speciális típusa, ami meglehetősen kellemetlen idegrendszeri tünetekkel járhat, amik érzés-, beszéd-, és látászavarokat okoznak. Az állapot rendszerint 5-60 percig tart, fokozatosan alakul ki, miután elmúlt, rendszerint jelentkezik a migrénes fejfájás, de fejfájás nélkül is előfordulhat a roham.

Mik az aurás migrén tünetei?

Ha minden előjel nélkül, egyszer csak apró csillagokat, villódzó fényeket látunk magunk előtt, könnyen azt hihetnénk, hogy csupán elfáradt a szemünk. Az aurás migrénnél azonban ezek a különös látási jelenségek valójában a közelgő fejfájás hírnökei. Az úgynevezett „aura” néhány perctől akár egy órán át is tarthat, és nemcsak látászavar, hanem zsibbadás, beszédzavar vagy átmeneti végtaggyengeség formájában is jelentkezhet. A tanulmányok szerint a fejgörcs a népesség 8–12 százalékát érinti, és leggyakrabban a 20–50 év közötti nőknél fordul elő. Nem véletlen, hogy a történelem során számos ismert ember is beszámolt már róla. Julies Caeser például több betegségtől is szenvedett, de a feljegyzések szerint a migrén volt az, ami akár több napra is ágyba kényszerítette. Csak úgy, mint a természettudós Charles Darwint is, akinek szinte az egész családja ettől a kellemetlen problémától szenvedett. Hisz ez a rohamszerű helyzet nem egy egyszerű fejfájás, hanem összetett idegrendszeri állapot, amely jelentősen befolyásolhatja a mindennapjainkat.