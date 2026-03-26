Milliárdok egyetlen fotón: Cristiano Ronaldo és szerelme nem fogta vissza magát

Cristiano Ronaldo és modell kedvese, Georgina Rodríguez számára a hétköznapi randevúk is egészen mást jelentenek, mint egy átlagos párnak. Legutóbbi közös fotójukkal alaposan felkavarták az állóvizet, ugyanis a rajongók kiszámolták: a képen látható tárgyak összértéke eléri a 7 milliárd forintot. A szerelmesek egy elegáns vacsora után, hazafelé menet kapták le magukat a kocsiban, ám a romantikus hangulat helyett mindenki a felhalmozott vagyonra figyelt fel.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez egyetlen fotóra sűrítette a 7 milliárdos luxust

Cristiano Ronaldo és a gyémántok birodalma

A fotón Georgina büszkén villantotta meg azt a 2,2 milliárd forintot érő, hatalmas gyémántokkal díszített eljegyzési gyűrűt, amit korábban kapott a focistától. Mellé egy 148 milliós Patek Philippe órát választott, de a párja sem maradt el tőle: a portugál sztár csuklóján egy teljesen gyémántba borított, 235 millió forintos luxusóra díszelgett.

A "körítés" pedig még ennél is durvább volt, ugyanis a pár egy Bugatti Centodieci üléseiben foglalt helyet. Ebből a fenevadból mindössze tíz darab létezik a világon, az ára pedig szerény 4,5 milliárd forint.

Már dollármilliárdos a gólkirály

Bár a 7 milliárdos fotó sokkolóan hathat, ez csak aprópénz a támadó számára. 2025-re ugyanis történelmet írt: ő lett a világ első olyan labdarúgója, akinek vagyona átlépte az egymilliárd dollárt. A szaúdi al-Nasszr csapatánál évi 91 milliárd forintnyi fizetést tesz zsebre, amit a Nike és egyéb szponzorok tízmilliárdokkal fejelnek meg.

A családnak emellett világszerte legalább hat luxusingatlana van – Szaúd-Arábiától Angliáig –, a garázsban pedig olyan csodák állnak még, mint a milliárdos értékű Bugatti Chiron vagy egy Rolls-Royce. Ha pedig gyorsan kell útra kelni, ott a saját, közel 27 milliárd forintot érő magángépe is.

