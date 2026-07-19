Az Elle sorozat főszereplője könnyek között emlékezett meg a nemrég elhunyt James Van der Beekről

Lexi Minetree megrendítő szavakkal emlékezett meg James Van Der Beekről. Az Elle főszereplője számára a Dawson és a haverok sztárjával való közös munka élete egyik legmeghatározóbb élménye volt. Elmondása szerint a színész halála mélyen megrázta őt és az egész stábot.

Az Elle főszereplője, Lexi Minetree könnyek között emlékezett meg kollégájáról, James Van Der Beekről

(Fotó: COADIC GUIREC/BESTIMAGE/Northfoto)

Lexi Minetree szívszorító szavakkal emlékezett meg kollégájáról, James Van Der Beek ről

szívszorító szavakkal emlékezett meg kollégájáról, ről Az Elle a Doktor Szöszi előzménysorozata és a Prime Video oldalán lehet megtekinteni

a előzménysorozata és a Prime Video oldalán lehet megtekinteni A Dawson és a haverok sztárjának ez volt az utolsó szereplése, mielőtt február 11-én elhunyt vastagbélrák következtében.

Az Elle sorozat főszereplője könnyek között emlékezett meg James Van der Beekről

Az Elle sorozat főszereplője, Lexi Minetree a Josh Smith Great Chat Show című podcast műsorában adott interjújában meghatóan nyilatkozott a pár hónapja elhunyt James Van Der Beekről. A fiatal színésznő szerint kollégája különleges kisugárzással rendelkezett. Úgy fogalmazott, hogy James Van Der Beekben ugyanazt a természetes karizmát látta, amelyet korábban Matthew McConaughey-ben is megfigyelt. Továbbá azt is elárulta, hogy a Dawson és haverok sztárja már az első közös jelenetüknél olyan kedvességgel és közvetlenséggel fordult hozzá, hogy azonnal oldotta az izgulását. Úgy véli, James Van Der Beek nemcsak kiváló színész volt, hanem olyan ember, aki mindenkit igyekezett bátorítani maga körül.

Pont neki lett volna a legnagyobb joga ahhoz, hogy ne legyen kedve bemutatkozni. És mégis odament minden egyes emberhez a teremben és azt mondta: 'James vagyok.' És ahogyan láttam dolgozni, egyszerűen hihetetlen volt.

Lexi Minetree összetört James Van Der Beek halála után

Lexi Minetree bevallotta, hogy amikor februárban értesült James Van Der Beek haláláról, teljesen összetört. Azt mondta, a hír hallatán megszakadt a szíve, és az egész stáb számára felfoghatatlan volt, hogy egy ilyen energikus, életvidám ember ennyire fiatalon távozott.

Hiányzik nekünk, és mindig hiányozni fog.

James Van Der Beek, a Dawson és a haverok sztárja február 11-én hunyt el vastagbélrák következtében

(Fotó: Joseph Marzullo/Northfoto)

James Van Der Beek utolsó szerepe

Az Elle című sorozat a Doktor Szöszi-filmek előzményeit meséli el, és a tinédzser Elle Woods történetét követi nyomon jóval azelőtt, hogy a Harvard jogi karára került volna. A fiatal Elle-t Lexi Minetree alakítja, amíg James Van Der Beek Dean Wilson szerepében tűnik fel, amely egyben pályafutásának utolsó televíziós alakítása lett, mielőtt február 11-én meghalt vastagbélrákban. A sorozat így nemcsak egy új előzményprodukció lett a Doktor Szöszi-univerzumban, hanem egy különleges emlék is James Van Der Beek számára.