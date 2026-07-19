„Egy néni ül az ágyam szélén, és figyel” – a 10 éves Rékát egy idős asszony szelleme kísértette

Vajon előfordulhat, hogy valaki egy tragikus esemény átélése után szenzitívebbé válik a környezete legapróbb ingereire is? A pszichológia ezt az idegrendszer megváltozott működésével magyarázza, a parapszichológia pedig olyan esetleírásokat is figyelembe vesz, amelyek szerint egyeseknél ilyenkor felerősödhet az extraszensz, „hetedik érzék” jellegű érzékelés. Réka családi paranormális története ma is sok kérdést hagy maga után.

Paranormális tevékenység tanúja lehetett a kis Réka (illusztráció)

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A kislány viselkedésére csak később találtak magyarázatot, paranormális jelenség állt a háttérben

Réka tízéves volt, amikor egyetlen pillanat alatt összeomlott az addig idealisztikusnak mondható gyermekkora. Egy nyári délután a család szeretett kutyája hirtelen kiszaladt az útra, és egy autó elütötte. A kislány végignézte a tragédiát, amely után hetekig alig mosolygott, szinte aludni sem tudott, és a legkisebb zajra is összerezzent. Nem sokkal később a család ideiglenesen egy kis kertes házba költözött, amíg épült az új, saját otthonuk. A bérleményt a tulajdonos az édesanyjától örökölte, erről azonban akkor nem esett több szó. Réka külön szobát kapott, de néhány nap múlva hajnalban sírva szaladt át a szüleihez. Sajnos nem egyszeri eset volt, hetente több alkalommal is megismétlődött ugyanez. A szülők először azt hitték, a környezetváltozás vagy a korábbi trauma viseli meg a gyermeküket ennyire.

Csak hosszas kérdezgetés után bökte ki, mitől fél valójában:

Egy néni ül az ágyam szélén, és figyel.

A kislány szerint az idős asszony nem tűnt fenyegetőnek, csak csendben szemlélte őt. Egyetlen részletet újra és újra kiemelt: a néni kék, apró virágos hálóinget viselt.

A család gyermekpszichológushoz fordult. A doktornő szerint egy ilyen súlyos megrázkódtatás után az idegrendszer fokozott éberségi állapotba kapcsolhat. Ilyenkor az agy rendkívül kiélezett módon figyel a környezet ingereire, és a félelem könnyebben alakíthat ki élénk, valóságosnak tűnő élményeket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermek "képzelődik", hiszen mindez számára teljesen életszerű.