Bettina fogyása a testét és a lelkét is rendbe tette: "Előtte belenéztem a tükörbe, és szó szerint a hányinger kerülgetett"

Bettina számára az egészséges életmód mindennél is fontosabb lett. Az alakja mellett fő motivációja az egészsége. Családján belül sokan szív-és érrendszeri betegségben szenvednek, ezért ő ezt rendszeres sporttal és egészséges étkezéssel szeretné elkerülni. Most elmeséli fogyásának történetét.
Gyerekkora óta aktív életet élt, húsz éves koráig válogatott távgyalogló volt. A hivatásos sportnak egy sérülés vetett végett. Ahogy az sokaknál lenni szokott, az elkényelmesedéssel együtt, a plusz kilók is megjelentek.
– Nem figyeltem oda az egészséges étkezésre és a mozgásra sem – árulja el a Fanny magazinnak. – 160 cm vagyok és többször felkúszott a súlyom 60 kilóig, ami nem tűnik olyan soknak, de ahhoz elég volt, hogy egy számmal változzon a ruhaméretem. 2025 év elején ismét elértem a bűvös 60-at.
Akkor már egészségügyi problémák is adódtak, felborult az emésztésem, csúnya volt a bőröm, pattanásos volt a hátam. Lelkileg jobban megviselt ez a sok változás. Lecsökkentek az együttlétek a volt férjemmel, nem éreztem magam vonzónak, belenéztem a tükörbe és szó szerint a hányinger kerülgetett.
Zavart a hasam, az úszógumim, a tokám. Pluszban, ahogy az ember öregszik, látszik a bőrén, kezdett a karom is megereszkedni. Rájöttem, hogy azok a ruhák, amik egy évvel korábban rám jöttek, azok már nem voltak jók. Sőt, a szoknyákat sem tudtam begombolni, amiket online rendeltem.
Tavaly márciusban döntött az életmódváltás mellett.
– A túlsúly rengeteg betegség előszobája – mondja Bettina. – Úgy voltam vele, hogy amit lehet, szeretnék megelőzni. A koleszterinem mindig a határon mozgott, valószínűleg azért is, mert elég zsírosan, magyarosan főztünk. Nagyon szerettem az olajban sült húsokat, a rántott dolgokat. Egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy mit eszek. A délutáni kávé mellé mogyorókrémes croassont fogyasztottam, rengeteg nassit, csipszet, süteményeket, töltött kekszeket. Márciusban letöltöttem egy kalóriaszámláló applikációt és számolni kezdtem mindent, amit megettem. Az első két-három hét rettentően nehéz volt, sokszor sóvárogtam az édességek után. Szép lassan beleástam magam a témába, hogy mit érdemes enni, elkezdtem tisztán étkezni, figyeltem az összetevőket, hogy elkerüljek minden felesleges és káros dolgot. Közben a fogyás folyamata is beindult, nem őrült módjára, inkább normális, fenntartható módon. Ez heti kb. 0.5 kg-ot jelentett.
Bettina heti 3-4 alkalommal jár edzőterembe, ahol egy neki összeállított edzéstervet követ. Párjával pedig aktív életet élnek, amikor tehetik, sétálnak, túráznak, kirándulnak és a rendszeresen járnak edzőterembe.
– Szerencsére az, hogy beülök a tévé elé és folyok szét, már nem létezik az életemben – árulja el. – Nagyon sok negatív történetet hallani a változókorral kapcsolatban. Tudatosan készülök rá az életmódommal, mert nem szeretném úgy megélni, mint az édesanyám, és sokan mások. Szeretnék még felszedni 2-3kg-ot, amit izomépítéssel szeretném elérni ezzel is segítsem evvel a szervezetemet. Jó érzés, hogy nem asszonyosodok, ahogy ebben a korban szokás.
Jobban érzem magam, mint a húszas éveimben. Nem okoz gondot hegyet mászni, lépcsőzni, cipekedni a boltból az autóig. Úgy érzem, hogy visszakaptam a régi önmagamat.
Persze, nőként, sose vagyok elégedett a testemmel, látom, hogy hol lehetne még formálni. Szeretnék kerekebb vállat, popsit, de az egy évvel összehasonlított önmagamhoz képest, sokkal jobban érzem magam fizikálisan és mentálisan is.
Bettina szerint, az elején kell a mentális támogatás, mert szerinte mindenkiben megfogalmazódik, hogy abbahagyja.
– Sokat hallgattam Rubint Rékát és Hosszú Katinkát – emlékszik vissza. – Nekem ők adtak olyan inspirációt, ami mindig túllendített a nehezén. Nem könnyű az életmódváltás. A feldolgozott élelmiszerek tele vannak ízfokozókkal, olyan alapanyagokat tartalmaznak, amik gyakorlatilag függőséget okoznak és a szervezetbe káros hatással vannak. Nehéz mentálisan feldolgozni ezeknek az elhagyását. Az első három hónapban nagyon szigorúan betartottam a napi fehérje-szénhidrát-zsír mennyiséget. Olyan ez, mint amikor az ember leteszi a cigit. Fejben kell eldönteni. Ha ez megvan, akkor végigmész az úton. Simán be tudtam menni úgy a boltba, hogy rá se néztem a péksüteményes polcokra. Most már előfordul, hogy eszek egy hamburgert, vagy cukrászdai süteményt, de utána valamilyen egészséges étellel zárom a napot, vagy edzéssel kompenzálom. Azt már csak zárójelben mondom, hogy egyébként már annyira elszoktam ezektől, hogy utána megfájdul tőlük a pocakom vagy puffadást okoznak.
Bettina igyekszik minden ételnek, alapanyagnak az egészségesebb verzióját megtalálni.
– Az életmódváltás lényege, hogy átalakítod a szokásaidat, lecseréled az alapanyagokat, amiket használsz, és egy idő után rutinná válik ez az egész – árulja el. – Mindig nézem, hogy a terméknek minél alacsonyabb legyen a zsír tartalma és minél kevesebb összetevőböl álljon. Nem fogyasztok cukrot, fehér lisztes termékeket. Többnyire én csinálom magamnak a zsömlét, teljes kiőrlésű lisztből, zabpehelyből, rozs lisztből. Kész gyümölcs joghurt helyett, natúr joghurtot veszek és teszek bele friss gyümölcsöt. Figyelek rá, hogy a hal vadon fogott legyen és ne tenyészetből származzon. Egy idő után, már tudod, hogy melyek a megfelelő termékek. Ugyanígy működik a kalória számlálás is. Az elején kínlódás volt a mérlegelés, de egy idő után szokássá vált. Ma pedig már nem mérlegelek, mert már szemmértékre tudom, hogy miből, mennyit fogyaszthatok. Szerintem, az a legfontosabb, hogy az első szakaszban, a kezdeti lelkesedés után nem szabad feladni.
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