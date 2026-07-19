Bettina fogyása a testét és a lelkét is rendbe tette: "Előtte belenéztem a tükörbe, és szó szerint a hányinger kerülgetett"

Bettina számára az egészséges életmód mindennél is fontosabb lett. Az alakja mellett fő motivációja az egészsége. Családján belül sokan szív-és érrendszeri betegségben szenvednek, ezért ő ezt rendszeres sporttal és egészséges étkezéssel szeretné elkerülni. Most elmeséli fogyásának történetét.

Bettina a fogyása előtt már tükörbe sem szeretett nézni

Fotó: Fanny

Sport után jöttek a plusz kilók

Gyerekkora óta aktív életet élt, húsz éves koráig válogatott távgyalogló volt. A hivatásos sportnak egy sérülés vetett végett. Ahogy az sokaknál lenni szokott, az elkényelmesedéssel együtt, a plusz kilók is megjelentek.

– Nem figyeltem oda az egészséges étkezésre és a mozgásra sem – árulja el a Fanny magazinnak. – 160 cm vagyok és többször felkúszott a súlyom 60 kilóig, ami nem tűnik olyan soknak, de ahhoz elég volt, hogy egy számmal változzon a ruhaméretem. 2025 év elején ismét elértem a bűvös 60-at.

Akkor már egészségügyi problémák is adódtak, felborult az emésztésem, csúnya volt a bőröm, pattanásos volt a hátam. Lelkileg jobban megviselt ez a sok változás. Lecsökkentek az együttlétek a volt férjemmel, nem éreztem magam vonzónak, belenéztem a tükörbe és szó szerint a hányinger kerülgetett.

Zavart a hasam, az úszógumim, a tokám. Pluszban, ahogy az ember öregszik, látszik a bőrén, kezdett a karom is megereszkedni. Rájöttem, hogy azok a ruhák, amik egy évvel korábban rám jöttek, azok már nem voltak jók. Sőt, a szoknyákat sem tudtam begombolni, amiket online rendeltem.

Életmódváltás volt a fogyás alapja

Tavaly márciusban döntött az életmódváltás mellett.

– A túlsúly rengeteg betegség előszobája – mondja Bettina. – Úgy voltam vele, hogy amit lehet, szeretnék megelőzni. A koleszterinem mindig a határon mozgott, valószínűleg azért is, mert elég zsírosan, magyarosan főztünk. Nagyon szerettem az olajban sült húsokat, a rántott dolgokat. Egyáltalán nem foglalkoztam azzal, hogy mit eszek. A délutáni kávé mellé mogyorókrémes croassont fogyasztottam, rengeteg nassit, csipszet, süteményeket, töltött kekszeket. Márciusban letöltöttem egy kalóriaszámláló applikációt és számolni kezdtem mindent, amit megettem. Az első két-három hét rettentően nehéz volt, sokszor sóvárogtam az édességek után. Szép lassan beleástam magam a témába, hogy mit érdemes enni, elkezdtem tisztán étkezni, figyeltem az összetevőket, hogy elkerüljek minden felesleges és káros dolgot. Közben a fogyás folyamata is beindult, nem őrült módjára, inkább normális, fenntartható módon. Ez heti kb. 0.5 kg-ot jelentett.