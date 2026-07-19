Véletlen lenne? Az elhunyt családfő kedvenc helyeit kereste a kutya

Vajon egy háziállat valóban képes megérezni az otthonunkban rekedt energetikai lenyomatokat? Rebeka és két tinédzser gyereke egy évvel a családfő halála után fogadott örökbe egy utcáról mentett 4 hónapos kölyökkutyát. Tobi azonban rövid idő alatt olyan furcsa szokásokat vett fel, amelyekre a família azóta sem talált ésszerű magyarázatot. A meglepő történet felgöngyölítése érdekében végül egy spirituális tanácsadó segítségét kérték.

A háziállatok, különösen a kutyák, nagyon érzékenyen tudnak reagálni bizonyos energiákra. Fotó: 123RF

A háziállat meghökkentő viselkedése igazi rejtély

Rebeka férje, Sanyi hosszú betegség után hunyt el. A veszteséget a két kamasz gyerekével együtt türelmesen próbálták feldolgozni, ami nem volt könnyű: a családi ház is minden apró részletében őt idézte. A nappaliban ott állt a kedvenc fotelja, a kertben pedig az ezüstfenyő, amelyet olyan nagy szeretettel gondozott és csodált éveken át. Csaknem egy évvel később a család úgy döntött, szeretnék, ha újra élet költözne az otthonukba. Egy állatmenhelynél tett látogatás során beleszerettek egy négy hónapos, utcáról mentett keverék kölyökkutyába.

„Ahogy ránk nézett, mindannyian ugyanazt éreztük: őt nekünk szánta a sors” – mesélte lapunknak Rebeka. Tobi néhány nap alatt igazi családtaggá vált. Nem telt el sok idő, és Rebekáék furcsa jelekre lettek figyelmesek. A nappaliban több puha fekhely is várta, ő mégis újra és újra ugyanabba a régi fotelbe kuporodott be. Pontosan oda, ahol korábban Sanyi üldögélt esténként – viccesen úgy is hívták a szófát: „Sanyi trónja”.

„Először csak mosolyogtunk rajta. Azt hittük, egyszerűen ez tetszik neki a legjobban” – idézte fel az édesanya. Nem ez volt azonban az egyetlen különös egybeesés. Amikor Tobi a kertben volt, mindig az ezüstfenyő mellé telepedett le pihenni. A család jól tudta, hogy Sanyi életében ez volt az egyik „szent hely” az udvaron. Nyáron gyakran órákig üldögélt a közelében egy széken, miközben olvasott vagy csak elégedetten szemlélte a kertet. A legmegdöbbentőbb jelenet azonban még csak ezután következett: amikor egy alkalommal elkezdődött a néhai családfő egyik kedvenc televíziós sorozata, a felcsendülő főcímdalnál Tobi felkapta a fejét, odaszaladt a fotelhez, hevesen csóválni kezdte a farkát, majd leült a tévé elé és halkan nyüszíteni kezdett.