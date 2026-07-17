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Egy év után óriási bejelentéssel tértek vissza: Megszületett a Remény Farm család kisbabája – Videó!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors remény farm
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 17. 08:00
örömhírkisbaba
Több száz követő várta hónapokon át, hogy újra jelentkezzenek. A Remény Farm család hosszú hallgatás után végre megtörte a csendet, méghozzá a lehető legnagyobb örömhírrel.
Boróka Noémi
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Akik évek óta követik Anna és Dávid mindennapjait, pontosan tudják, hogy a Remény Farm története jóval több egy egyszerű influenszersikernél. A fiatal pár évekkel ezelőtt hátat fordított a megszokott városi életnek, és egy tanyán kezdett teljesen új fejezetet. A természetközeli életforma, az állatok gondozása, az önellátás és a vidéki hétköznapok olyan sokakat inspiráltak, hogy közösségi oldalaikon több mint félmillió ember kezdte követni a mindennapjaikat. A pár azonban egyszercsak teljesen eltűnt a közösségi oldalakról, de most kiderült, hogy a hosszú csendnek nagyon boldog oka volt. A Remény Farm család a minap újra közzétett egy bejegyzést, ahol először mutatták meg a legújabb farmlakót, aki már totyogva sétált be a felvételbe.

A Remény Farm család tagjai Anna és Dávid boldogabb, mint valaha.
Anna és Dávid 2019 óta vezetik a Remény Farmot (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ilyen cuki a Remény Farm család legújabb tagja

A család nagyjából egy évvel ezelőtt szinte teljesen eltűnt a közösségi médiából. A korábban szinte napi rendszerességgel jelentkező páros alig osztott meg tartalmakat, ami rengeteg találgatást indított el. Sokan azt hitték, végleg felhagytak a videózással, de erre a napokban Annna és Dávid rácáfolt, és egy elképesztően aranyos videóval jelentkeztek be a Remény Farm TikTok-oldalán, ahol a család legkisebb tagja is feltűnik a felvételen. A videó pillanatok alatt meghatotta a követőket, a kommentelők pedig visszatérésüket is örömmel fogadták.

Jézusom, mennyi fejezetet hagytam ki?!

 – írta meglepődve egy kommentelő, majd egy másik hasonlóan reagált: „Szóval, ezért tűntetek el, jaaaj gratulálook!” Akadt olyan is, aki mint kiderült, Annáék miatt vágott bele a farméletbe.

Anna és Dávid farmukon rendezgetik a tyúkólat.
Anna és Dávid maguk látják el a jószágokat (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ja, hogy ezért nem voltak videók!? Nekem nagyon megtetszett, amit csináltok, ezért én is elkezdtem. Vannak otthon eddig kecskéim és tyúkjaim.

A kommentekből is látszik, hogy a Remény Farm családot rengetegen hiányolták, és elképzelhető, hogy ezzel a nagy visszatérésüket jelentették be. A történetük már évekkel ezelőtt sokakat megfogott. Anna korábban arról mesélt, hogy a szerelem miatt költözött a tanyára, és eleinte rengeteg kihívással kellett szembenéznie.

Miután Dávidot megismertem, száz százalékban szerelemből költöztem a tanyára. Előtte el sem tudtam volna képzelni ezt az életmódot, mert nagyon távol állt tőlem, teljesen városi lány voltam

 – mesélte Anna, akit a városi élet után teljesen új világ várta: az állatok, a föld, a kora reggeli munkák és az önellátás mindennapjai. Mégis hamar beleszeretett ebbe az életformába, amely idővel nemcsak az otthonukká, hanem a hivatásukká is vált. Úgy tűnik, a család most már nemcsak az állatokkal és a vidéki mindennapokkal, hanem a kisbaba első pillanataival is új színt vihet a tartalmaiba.

@remenyfarm Legjobb gyerekkor 🚜🐮👒 #reményfarm #farm #tanya #vidék #fenntarthatóság #falu #állat #tojás #tyúk #farmlifebestlife ♬ eredeti hang - Remény Farm

 

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