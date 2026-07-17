„Teli torokból üvöltöttem” – Sokkot kapott Arnold Schwarzenegger a magyar énekes akciójától a pesti utcán!

Hihetetlen, filmbe illő jelenet játszódott le Budapest utcáin, amelynek főszereplője a Csillag Születik egykori felfedezettje, Juhász Marci. Az énekes, aki annak idején egy szál gitárral hódította meg az országot, a mai napig két lábbal áll a földön, és ha a sors úgy hozza, gondolkodás nélkül ételfutárnak áll, hogy kiegészítse a keresetét. Egyik kora reggeli műszakja során azonban olyan elképesztő dolog történt vele, amit legmerészebb álmaiban sem képzelt volna el. Kiszállítás közben magával a hollywoodi legendával, a Terminátorral, azaz Arnold Schwarzeneggerrel találta szembe magát.

Arnold Schwarzeneggerbe botlott a Csillag Születik egykori sztárja (Fotó: Faye Sadou)

Elcsípte Arnold Schwarzeneggert: „Teli torokból üvöltöttem, hogy van egy tetoválásom rólad!”

Marci éppen a napi fuvarjait teljesítette, amikor egy belvárosi hotel előtt megpillantotta a világsztárt, aki népes kíséretével éppen akkor lépett ki az épületből. Az énekesnek az adrenalinszintje azonnal az egekbe szökött, és tudta, hogy ezt a vissza nem térő alkalmat nem szalaszthatja el.

Nagyjából már mindenki találkozott Schwarzeneggerrel az országban, most végre rajtam volt a sor. Éppen futárkodtam, amikor hirtelen kiszúrtam őt. Kora reggel volt, valamilyen hotelből lépett ki éppen az embereivel. Mire észbe kaptam, már teli torokból üvöltöttem – természetesen magyarul –, hogy van egy tetoválásom rólad!

– emlékezett vissza a hihetetlen pillanatra Marci.

Nem titkolja, eksztázisba került

A merész akció azonnal felkeltette a kíséret figyelmét, az énekes pedig egy másodpercre sem veszítette el a fejét, azonnal cselekedett. „Egyből ledobtam a cuccomat, és rohantam oda hozzájuk. A bodyguardja szerencsére meghallotta, amit kiabálok. Megmutattam nekik a tetkómat, aztán végre találkozhattam a Terminátorral személyesen is. Teljesen eksztázisban voltam, el sem hittem, hogy ez megtörténik!”– mesélte Marci. A villámgyors találkozás során az énekes nemcsak megcsodálhatta gyerekkori bálványát, de egy egészen különleges és intim részletre is figyelmes lett a világsztárral kapcsolatban. „Szerintem Dior parfümöt használ, mert pontosan ugyanolyan, nagyon kellemes és jellegzetes illatot éreztem rajta, mint amilyen nekem is van otthon.”