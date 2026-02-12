Szívszorító képek kerültek elő James Van Der Beek utolsó napjairól

A Dawson és a haverok sztárja 48 éves korában elhunyt vastagbélrák következtében. James Van Der Beek halála után közeli barátai fotókat és személyes emlékeket osztottak meg a színészről és azokról az utolsó napokról, amelyeket szeretetben, támogató környezetben töltött el.
A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én 48 éves korában elhunyt vastagbélrákban. James Van Der Beek halálhírét felesége közölte az Instagram-oldalán. A bejelentés után egy nappal a közeli barátok fotókat és megható történeteket osztottak meg a színész utolsó napjairól, amelyek betekintést engednek abba, hogyan telt az ideje a családja és barátai körében.
Stacy Keibler - a korábbi WWE-sztár és a színész egyik közeli barátja - egy különösen megható képet tett közzé, amelyen James Van Der Beek kerekesszékben ülve nézi a naplementét. A pankrátor arról írt, hogy a színész megtanította őt a jelen pillanat értékelésére, a hitre és arra, hogyan éljünk szeretetben akkor is, amikor az idő véges.
Erin Fetherston, a színész egyik legjobb barátja, Instagram-oldalán több közös fényképet is megosztott a színésszel. Az egyiken az látható, ahogy James Van Der Beek az ágyában fekszik, miközben ő fogja a kezét. A képekhez ezt írta:
Köszönjük a barátságodat. Hogy mindig ott voltál. Hogy mindig többet tettél, mint amennyit kellett volna. Amikor a kutyánk éjszaka meghalt, te voltál az, aki ásóval átjöttél. Amikor megszülettek a gyerekeink, te és @vanderkimberly voltatok az első látogatók - nem csak ünnepelted a mérföldköveinket, hanem részese is voltál azoknak...
Alfonso Ribeiro, James Van Der Beek egyik legrégebbi barátja és a lánya keresztapja, szintén megosztotta érzéseit arról, milyen megtiszteltetés volt számára, hogy az utolsó napokban is mellette lehetett, és mennyi mindent tanult a barátjától.
2023-ban diagnosztizáltak nála a gyilkos kórt, de mindezt csak egy évvel később hozta nyilvánosságra. Kimberly Van Der Beek Instagram-oldalán jelentette be férjének halálhírét, hangsúlyozva, hogy James 'utolsó napjait bátorsággal, hittel és méltósággal töltötte el' és arra kérte a rajongókat, hogy most tartsák tiszteletben a magánéletüket.
A 48 éves színész a Dawson és a haverok című sorozatból vált ismertté, ami a 2000-es évek egyik legnépszerűbb tinisorozata volt. Van Der Beek azonban nemcsak egy tehetséges színész volt, hanem egy szerető családapa és hű barát is. Felesége, Kimberly, és hat közös gyermekük - Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn és Jeremiah - gyászolják, miközben a világ minden tájáról özönlenek a részvétnyilvánítások rajongóktól és kollégáktól egyaránt.
