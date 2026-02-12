Szívszorító képek kerültek elő James Van Der Beek utolsó napjairól

A Dawson és a haverok sztárja 48 éves korában elhunyt vastagbélrák következtében. James Van Der Beek halála után közeli barátai fotókat és személyes emlékeket osztottak meg a színészről és azokról az utolsó napokról, amelyeket szeretetben, támogató környezetben töltött el.

James Van Der Beek betegsége ellen már évek óta küzdött

Fotó: James Van Der Beek / Northfoto

Mit tudunk James Van Der Beek haláláról? A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én 48 éves korában hunyt el

sztárja 2026. február 11-én 48 éves korában hunyt el James Van Der Beek halálát vastagbélrák okozta

halálát vastagbélrák okozta Felesége Instagram-oldalán jelentette be férje halálhírét

A színész több éven át küzdött a betegségével, amelyet még 2023-ban diagnosztizáltak nála

James Van Der Beek legjobb barátai megosztották, hogy teltek a színész utolsó napjai.

Így teltek James Van Der Beek utolsó napjai

A Dawson és a haverok sztárja 2026. február 11-én 48 éves korában elhunyt vastagbélrákban. James Van Der Beek halálhírét felesége közölte az Instagram-oldalán. A bejelentés után egy nappal a közeli barátok fotókat és megható történeteket osztottak meg a színész utolsó napjairól, amelyek betekintést engednek abba, hogyan telt az ideje a családja és barátai körében.

Stacy Keibler - a korábbi WWE-sztár és a színész egyik közeli barátja - egy különösen megható képet tett közzé, amelyen James Van Der Beek kerekesszékben ülve nézi a naplementét. A pankrátor arról írt, hogy a színész megtanította őt a jelen pillanat értékelésére, a hitre és arra, hogyan éljünk szeretetben akkor is, amikor az idő véges.

Erin Fetherston, a színész egyik legjobb barátja, Instagram-oldalán több közös fényképet is megosztott a színésszel. Az egyiken az látható, ahogy James Van Der Beek az ágyában fekszik, miközben ő fogja a kezét. A képekhez ezt írta:

Köszönjük a barátságodat. Hogy mindig ott voltál. Hogy mindig többet tettél, mint amennyit kellett volna. Amikor a kutyánk éjszaka meghalt, te voltál az, aki ásóval átjöttél. Amikor megszülettek a gyerekeink, te és @vanderkimberly voltatok az első látogatók - nem csak ünnepelted a mérföldköveinket, hanem részese is voltál azoknak...

Alfonso Ribeiro, James Van Der Beek egyik legrégebbi barátja és a lánya keresztapja, szintén megosztotta érzéseit arról, milyen megtiszteltetés volt számára, hogy az utolsó napokban is mellette lehetett, és mennyi mindent tanult a barátjától.