„A perverz pasim kémkedik a szomszédaink szexe után, és nézni akarja, ahogy idegenekkel szexelek”

Az internetes szakértőkhöz fordult egy nő, aki teljesen tanácstalan, hogyan kezelje a párja perverzióját.
"A párom egy kukkolós típus. Figyeli, ahogy mások szexelnek. Kémkedik a szomszédok után, mivel nincsenek függönyeik. Emellett nyilvános helyeken is keresi, kit tudna meglesni akció közben.
Nem tudom, hogy tapsoljak-e az őszinteségének, vagy dobjam ki, mert perverz. Épp most jelentette be, hogy el akarja kezdeni nézni, ahogy másokkal szexelek. Vágyik a kukkolás izgalmára. Azt akarja, hogy keressek más férfiakat, hogy a hálószoba falába fúrt lyukon keresztül nézhesse, ahogy smárolunk.
Valahol csábító ez a gondolat, hogy felhozhatnék bárkit, aki tetszik nekem. Na de hogy bármit is csinálok, azt nézi a partnerem? Mi van, ha lefilmezne és feltenné az internetre? Mi van, ha nyíltan megszégyenít? Esküszik, hogy megbízhatok benne – hogy minden feddhetetlen lesz. Mindent előre elmondunk az érintett srácoknak. Azt mondja, bárkit választhatok, akit akarok – annyi férfim lehet, amennyit csak akarok. Minden költséget ő áll.
Csak annyit kell tennem, hogy csinálok egy műsort, amitől le fog döbbenni. Ez túl furcsa? Attól tartok, hogy ha nemet mondok, akkor ez a kapcsolat kifullad, és sajnos újra szingli leszek."
A szakértő nem kertelt: "Aggasztó, hogy a párod nem a veled való kapcsolatra koncentrál. Az az érzésem, hogy nem a te igényeid a prioritások számára. Ha nem bízol benne 100 százalékig, mondj nemet. Ő arra kér, hogy keress másokat, csak hogy ő nézhesse.
Hogyan érzel valójában? Lelkesedés vagy undor van benned? Csak te döntheted el, hogy ez belefér-e a kapcsolat megőrzése érdekében. Szerintem ez a kérés átlép egy határt. Fontos az érzelmi jólléted és a biztonságod. Ne maradj olyasvalakivel, aki kontrollálni próbál. Szinglinek lenni nem rossz, de elveszíteni önmagad sokkal rosszabb."
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