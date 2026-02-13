Döbbenet! James Van Der Beek semmit nem kapott a Dawson és a haverok ismétlési jogdíjaiból

James Van Der Beek neve örökre összeforrt az 1998-ban indult ikonikus tinisorozattal, ám most megdöbbentő részletek derültek ki a kulisszák mögül. A hollywoodi sztár hiába lett világhírű Dawson Leery szerepében, az ismétlések és a streaming utáni jogdíjak szinte egyáltalán nem hoztak neki bevételt.

James Van Der Beek Dawson és a haverok szereplésével vált híressé a 2000-es években

A színész a '90-es évek végén robbant be a köztudatba Dawson Leery szerepével a Dawson és a haverok című sorozatban. A tinidráma 1998 és 2003 között futott, és generációk kedvence lett. A sorozat hatalmas sikerének köszönhetően sokan azt gondolták, hogy a főszereplők évtizedekig biztos anyagi háttérrel rendelkeznek majd. A valóság azonban egészen más volt. James Van Der Beek egy korábbi interjúban elárulta, hogy szinte semmilyen komoly bevételt nem kapott az ismétlési jogdíjak után.

Mi volt ennek az oka?

A probléma gyökere egy fiatalon aláírt szerződés volt:

20 éves voltam. Rossz szerződés volt. Szinte semmit sem láttam belőle.



Akkoriban még senki sem számolt a streaming térhódításával, és az ismétlésekből származó jogdíjak rendszere sem volt olyan kedvező, mint a nagy országos csatornák esetében. Mivel a sorozat eredetileg a Warner Bros csatornán futott, a szerződés feltételei eltértek a nagy televíziós csatornák klasszikus megállapodásaitól. A streamingkorszak beköszöntével azonban a sorozat új életre kelt a digitális platformokon, ám a szerződés nem biztosított jelentős részesedést ezekből a bevételekből. Így hiába lett kultikus siker a Dawson és a haverok, James Van Der Beek hosszú távon egyáltalán nem profitált belőle.