Jobb, ha magukra hagyod őket: ők a legnépszerűtlenebb csillagjegyek

Minden társaságban vannak olyanok, akik ösztönösen maguk köré gyűjtik az embereket, akikhez mindenki vonzódik valamilyen formában, akikért mindenki rajong – míg mások mintha képtelenek lennének ilyen népszerűségre szert tenni még akkor is, ha mindent beleadnak. Nem rossz emberek ők, csak egyszerűen nem működnek jól együtt másokkal. Valami hiányzik a kisugárzásukból, ami más csillagjegyekben jelen van. Hogy kik is ők? Most eláruljuk!

Miért nem rajonganak értük? Ők a 3 legnépszerűtlenebb csillagjegy

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A 3 legnépszerűtlenebb csillagjegy

Skorpió csillagjegy

E jegy szülöttei a maguk döntése miatt kerültek a legnépszerűtlenebb csillagjegyek közé: senki sem keresi szívesen a társaságukat, hiszen visszahúzódók, maguknak valók, zárkózottak. Megvetik az üres fecsegést, a közösség által rájuk erőltetett hamis gesztusokat. De persze nem is vágynak ismerősök végeláthatatlan tömegére: megelégednek egy szűk, ám annál hűségesebb és őszintébb baráti körrel, akikre azonban minden helyzetben számíthatnak - és viszont.

Szűz csillagjegy

E föld elemű jegy túl gyakorlatias ahhoz, hogy széles körben népszerű legyen. Kritikus hozzáállásuk a legtöbb embert elriasztja, mivel építő kritikájukat sokan támadásnak veszik. Hűséges barátok, de nem hajlandóak tolerálni az ostobaságot, és bátran rámutatnak bárki hibáira. Emiatt az emberek többsége ugyan értékeli a Szűz intelligenciáját, de közelebb csak kevesen akarnak kerülni hozzá, mert nem akarják úgy érezni: valaki folyamatosan értékeli őket.