„Gazdag faszik tartják ki!” – Kőkeményen kiosztotta a népszerű író Zimány Lindát

Zimány Linda valószínűleg nem sejtette, hogy egyetlen ártatlan videó miatt közutálat tárgya lesz. Történt ugyanis, hogy a modellből lett jogászt sétálás közben leszólította egy külföldi TikTokker, aki a méregdrága, tetőtől talpig márkás szettjéről és a csuklóján villogó, nagyjából 30-40 millió forintot érő Audemars Piguet órájáról faggatta. Arra a kérdésre, hogy miből telik minderre és mivel foglalkozik, Linda rezzenéstelen arccal a kemény munkát jelölte meg a siker kulcsaként. A budapesti ügyvédjelölt magabiztossága azonban nem várt lavinát indított el.

Arról, hogy Zimány Linda miből él, valójában régóta nagy viták zajlanak (Fotó: hot! magazin/DFP)

„Engem végtelenül felháborított ez a videó” – Zimány Linda megkapta a magáét

A Neshama TV YouTube-csatornáján futó Bulvárbölcsészek legutóbbi adásában dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert kíméletlenül górcső alá vette a videót. Az írónő szerint a jelenet olyannyira mesterkélt volt, hogy szinte sütött a képernyőről a tudatosság, a tartalom pedig finoman szólva is sértő a valójában éjt nappallá téve dolgozó emberekre nézve.

Engem végtelenül felháborított ez a videó. Végig megrendezett volt, ez egészen bizonyos. A kamerába belemondta arccal, hogy az ő sikerének a záloga az, hogy ő jogász Budapesten

– jelentette ki Eszter, utalva a horror árú luxusóra és az átlagos jogászi keresetek közötti ordító szakadékra. A műsorvezetők rámutattak, hogy Linda csupán a gyerekkorban belénk nevelt, üres frázisokat visszhangozza, amikor a hirtelen jött jólétet próbálja igazolni. „Zimány Linda elsajátította azt a tudást, amit mindenki a szüleitől tanul meg, miszerint gyerekek, tanuljatok, mert akkor lesz belőletek valaki, ez az egyik szólam, a másik pedig az, hogy gyerekek, nyelveket kell tanulni.”

@neshama.tv Zimány Linda Ibizán vereti. A Bulvárbölcsészek Dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert műsora. A teljes adás a Neshama TV Youtube oldalán található! #neshamatv ♬ eredeti hang – Neshama TV - Neshama TV

Elszakadt a valóságtól?

Pálfi Norbert szerint Linda teljesen el van szakadva a valóságtól, és fogalma sincs a valódi megélhetési küzdelmekről. Úgy véli, ez a típusú viselkedés egy sokkal mélyebb, visszatérő társadalmi jelenség része, ahol a kiváltságosok próbálják megmondani a tutit a nagyközönségnek. „Szerintem neki nincs valódi, megtapasztalt képe arról, hogy mit jelent valóban sokat dolgozni. (...) Azt érzem ebben, hogy a gazdag emberek, akik úgy gazdagodtak meg, hogy a felmenőik már eleve tehetősek voltak és megörököltek egy vagyont, óriási vállalatkomplexumot, kioktatják a nagyközönséget arról, hogyan lehet meggazdagodni, és az az érvük, hogy sokat kell dolgozni.”