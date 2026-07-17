„Gazdag faszik tartják ki!” – Kőkeményen kiosztotta a népszerű író Zimány Lindát

Zimány Linda valószínűleg nem sejtette, hogy egyetlen ártatlan videó miatt közutálat tárgya lesz. Történt ugyanis, hogy a modellből lett jogászt sétálás közben leszólította egy külföldi TikTokker, aki a méregdrága, tetőtől talpig márkás szettjéről és a csuklóján villogó, nagyjából 30-40 millió forintot érő Audemars Piguet órájáról faggatta. Arra a kérdésre, hogy miből telik minderre és mivel foglalkozik, Linda rezzenéstelen arccal a kemény munkát jelölte meg a siker kulcsaként. A budapesti ügyvédjelölt magabiztossága azonban nem várt lavinát indított el.
A Neshama TV YouTube-csatornáján futó Bulvárbölcsészek legutóbbi adásában dr. Spira Eszter Mirjam és Pálfi Norbert kíméletlenül górcső alá vette a videót. Az írónő szerint a jelenet olyannyira mesterkélt volt, hogy szinte sütött a képernyőről a tudatosság, a tartalom pedig finoman szólva is sértő a valójában éjt nappallá téve dolgozó emberekre nézve.
Engem végtelenül felháborított ez a videó. Végig megrendezett volt, ez egészen bizonyos. A kamerába belemondta arccal, hogy az ő sikerének a záloga az, hogy ő jogász Budapesten
– jelentette ki Eszter, utalva a horror árú luxusóra és az átlagos jogászi keresetek közötti ordító szakadékra. A műsorvezetők rámutattak, hogy Linda csupán a gyerekkorban belénk nevelt, üres frázisokat visszhangozza, amikor a hirtelen jött jólétet próbálja igazolni. „Zimány Linda elsajátította azt a tudást, amit mindenki a szüleitől tanul meg, miszerint gyerekek, tanuljatok, mert akkor lesz belőletek valaki, ez az egyik szólam, a másik pedig az, hogy gyerekek, nyelveket kell tanulni.”
Pálfi Norbert szerint Linda teljesen el van szakadva a valóságtól, és fogalma sincs a valódi megélhetési küzdelmekről. Úgy véli, ez a típusú viselkedés egy sokkal mélyebb, visszatérő társadalmi jelenség része, ahol a kiváltságosok próbálják megmondani a tutit a nagyközönségnek. „Szerintem neki nincs valódi, megtapasztalt képe arról, hogy mit jelent valóban sokat dolgozni. (...) Azt érzem ebben, hogy a gazdag emberek, akik úgy gazdagodtak meg, hogy a felmenőik már eleve tehetősek voltak és megörököltek egy vagyont, óriási vállalatkomplexumot, kioktatják a nagyközönséget arról, hogyan lehet meggazdagodni, és az az érvük, hogy sokat kell dolgozni.”
Dr. Spira Eszter Mirjam rávilágított Linda sajátos életstílusára is. „Azt szeretném megkérdezni, hogy mégis mikor van ideje dolgozni és tanulni, amikor vagy Mykonoson, Ibizán vagy Marbellán vereti?” A beszélgetés csúcspontján a műsorvezető teljesen eldobta a szépítő filtereket, és kendőzetlenül kimondta azt, amit a luxuséletet látva a kommentelők közül is csak a legbátrabbak mernek leírni. „De szerinted kameraképes az, hogyha elmondja, hogy őt gazdag faszik tartják ki, és akkor még finoman fogalmaztam?”
Zimány Linda egyelőre nem reagált a Bulvárbölcsészek súlyos szavaira, de nem csodálkoznánk rajta, ha érkezne a válasz hamarosan, hiszen rengeteg erőteljes vád hangzott el.
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