Kiakadtak a rajongók! James Van Der Beek 4,8 millió dollárt költött a halála előtt: mutatjuk, mit vásárolt

James Van Der Beek 48 éves korában hunyt el a rákkal folytatott hosszú küzdelme után. A halála előtti hetekben azonban egy meglepő és sokak által vitatott döntést hozott: 4,76 millió dollárért megvásárolta azt a texasi ranchet, ahol családjával évek óta élt együtt. Az ingatlan vásárlás viszont komoly vitát robbantott ki a közösségi médiában, a később indított GoFundMe kampány miatt.

James Van Der Beek halála előtt hosszú éveken keresztül küzdött a betegséggel, így a családjának anyagi nehézségekkel kellett szembenéznie (Fotó: Northfoto)

James Van Der Beek titokban több milliós ranchot vásárolt

James Van Der Beek családja komoly anyagi nehézségekkel nézett szembe a színész halála után. Éppen ezért a Dawson és a haverok sztárjának barátai egy GoFundMe kampányt indítottak a család támogatására. Az adománygyűjtés rövid idő alatt több mint 2,5 millió dollárt hozott össze, és számos híresség, valamint rajongó csatlakozott az adományozókhoz. A kampány azonban komoly vitát váltott ki miután kiderült, hogy a 48 éves színész egy hónappal a halála előtt megvásárolta azt a 4,8 millió dollár értékű ranchot, amelyen haláláig a családjával élt.

James Van Der Beek ranch-vásárlásának részletei

A rajongók véleménye megoszlik az ingatlan vásárlásról. Egyesek nem értik, hogy miért került sor közösségi adománygyűjtésre egy ilyen értékű ingatlan megvásárlása után, mások azonban úgy vélik James Van Der Beek így próbálta biztosítani családja jövőjét. A színész képviselője nyilatkozatot adott ki az ingatlanvásárlással kapcsolatban, hogy eloszlassa a kedélyeket:

James barátai segítségével egy vagyonkezelői alapon keresztül biztosította a család számára a texasi ranch előlegét, hogy bérleti díjról jelzálogra válthassanak.

A Dawson és a haverok sztárja 2026. január 9-én vásárolta meg az ingatlant 4,76 millió dollár értékben. James Van Der Beek 2020 óta bérelte a 36 hektáros texasi ranchet, ahol hat éven keresztül élt együtt a családjával. A természetközeli birtok több lakóépülettel, medencével és lenyűgöző panorámával rendelkezik, így ideális otthont jelentett a hatgyerekes család számára.