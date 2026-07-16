A Trója szépséges Helénája így marad bomba formában: Diane Kruger 50 éves lett

Diane Kruger idén ünnepelte 50. születésnapját, de a rajongók szerint még mindig ugyanolyan lenyűgöző, mint amikor Helénát alakította a Trója című filmben. A német színésznő most elárulta, milyen étrenddel, edzéssel és életmóddal tartja magát formában, és azt is bevallotta, hogy melyik az a hollywoodi népszerű fogyókúrás diéta, amelyben egyáltalán nem hisz.

A Trója szépséges Helénája, Diane Kruger 50 éves lett július 15-én (Fotó: Teri Pengilley/Northfoto)

Diane Kruger 50 éves lett, de olyan, mintha nem fogna rajta az idő vasfoga

50 éves lett, de olyan, mintha nem fogna rajta az idő vasfoga Trója szépséges Helénája születésnapja alkalmából most végre lerántotta a leplet arról, hogyan tartja magát bomba formában

szépséges születésnapja alkalmából most végre lerántotta a leplet arról, hogyan tartja magát bomba formában Szerinte nincs titkos recept, csak kiegyensúlyozott táplálkozás és megfelelő mennyiségű és minőségű edzés.

Diane Kruger így maradt bomba formában 50 évesen is

Trója szépséges Helénája az elmúlt két évtizedben számtalanszor bizonyította, hogy nemcsak tehetségével, hanem eleganciájával és kifogástalan megjelenésével is a filmipar egyik meghatározó alakja. Diane Kruger 50. születésnapja alkalmából megkapta a kérdést a Vogue magazin csapatától: hogyan őrzi meg ilyen látványosan az alakját? A színésznő válasza meglepően egyszerű. Mint elmondta, soha nem hitt a szélsőséges diétákban vagy a gyors fogyást ígérő módszerekben. Nem követi a léböjtkúrákat és más divatos étrendeket, mert szerinte ezek hosszú távon nem fenntarthatók.

Diane Kruger heti négy edzéssel tartja magát formában (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Ehelyett abban hisz, hogy az ember szinte bármit megehet, ha mértékkel teszi. Úgy véli, a kiegyensúlyozott táplálkozás sokkal többet ér bármilyen gyors fogyást ígérő módszernél. Szerinte a túl szigorú szabályok hosszú távon inkább stresszt okoznak, mint valódi eredményt.

Diane Kruger gyereke születése után átalakította edzéstervét

Diane Kruger korábban elsősorban kardióedzéseket végzett, de első gyermeke születése után teljesen átalakította az edzéstervét. Ma már a súlyzós edzésekre helyezi a hangsúlyt, mert úgy érzi, ezek nemcsak az alakját formálják, hanem az egészségét is hosszú távon támogatják.

Fiatalabb koromban természetesen vékony voltam, sokat balettoztam és társastáncoltam, így nem edzettem a hagyományos értelemben. De amikor elértem a 32 éves kort, éreztem, hogy megváltozott az anyagcserém. Ekkor jutott eszembe, hogy edzenem kell, ha azt akarom enni, amit akarok.

Hetente nagyjából négyszer edz: általában ellipszistréneres bemelegítéssel kezdi, ezt követik a burpee-gyakorlatok, dobozugrások, plankgyakorlatok, felülések és súlyzós guggolások. Mindemellett odafigyel arra, hogy elegendő időt szánjon a regenerálódásra. Véleménye szerint a megfelelő mennyiségű alvás legalább olyan fontos, mint a sport vagy az egészséges étkezés.