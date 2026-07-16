Sipos Peti fiai is belevágtak a zenélésbe: kiderült, mit szól ehhez az Irigy Hónaljmirigy frontembere

Úgy tűnik, Sipos Peti családjában a zenei véna szinte örökletes, ugyanis amellett, hogy az énekes öccse, Sipos Tomi is az Irigy Hónaljmirigy tagja, a két fia is tehetséges. Peti gyermekei, a 29 éves Levente és a 24 éves Gergő már mindketten komoly, diplomás fiatal felnőttek, ám a munka mellett a zene sem hiányzik az életükből. De vajon a családapa örülne, ha a srácok a nyomdokaiba lépnének? A Borsnak most elárulta.
Sipos Peti feleségével kettesben tengeti immár a mindennapokat, hiszen fiaik felnőttek, de azt korántsem lehet mondani, hogy az Irigy Hónaljmirigy koncertjei, a klipforgatások és a stúdiózás közepette unatkozna. Persze ez az életforma nem való mindenkinek, sőt sok sztár egyenesen ellenzi, hogy az utódja a nyomdokaiba lépjen. Most kiderült, mit gondol erről Sipos Peti, akinek a gyermekei szintén régóta foglalkoznak zenével.
A fiaim imádják a jó muzsikát, és nagyon sokféle zenét hallgatnak, sőt ők maguk is művelik. A kisebbik például nem olyan régen DJ-skedésbe fogott, most kezd beindulni a karrierjük azzal a két-három partnerével, akikkel együtt dolgoznak, és úgy látom, hogy egyre többet hívják őket fellépni. Emellett játszik négy-öt hangszeren, és bár zenekarban nem, de nagyon ügyes
– avatta be a Borsot Peti.
„A nagyobbik fiam pedig nagyon szépen zongorázik és gitározik, de neki egyáltalán nem életcélja, hogy ezzel foglalkozzon, csak hobbiból játszik, otthon magának. Az viszont tény, hogy a zene megérintette őket” – folytatta.
Persze az már most is jól látszik, hogy Peti egyáltalán nem bánja, hogy a srácok életében is fontos szerepet játszanak a fülbemászó dallamok, de vajon sosem aggódott amiatt, hogy Levente és Gergő ténylegesen a nyomdokaiba lépnek?
„Egyáltalán nem szólok bele az ő zenei dolgaikba. Annyit megtettem, hogy vettem hangszereket itthonra, mert egyébként nekem is kellettek, de évekig hozzájuk sem nyúltak. Aztán egyszer csak hallottam, hogy szól a zene az emeletről, és azt hittem, rosszul látom, hogy ők játszanak rajtuk. Egyszerűen csak lehajoltak, felvették a gitárt, és elkezdtek foglalkozni vele” – idézte fel a családapa.
Sosem erőltettem rájuk a zenét, inkább a sportot. Azt gondolom, hogy a sport sokkal fontosabb, úgyhogy arra mindig próbáltam ösztönözni őket, ha pedig mellette zenélnek is, mert szeretik, csak külön öröm. Nem nagyon lehet ebbe beleszólni, vagy tiltani – bár nem is akartam –, mert nekem is mondták, hogy ne csináljam, aztán csak ez lett belőlem. Így utólag persze már látom, hogy megérte
– zárta a beszélgetést viccelődve az Irigy Hónaljmirigy énekese.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.