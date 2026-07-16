Sipos Peti fiai is belevágtak a zenélésbe: kiderült, mit szól ehhez az Irigy Hónaljmirigy frontembere

Úgy tűnik, Sipos Peti családjában a zenei véna szinte örökletes, ugyanis amellett, hogy az énekes öccse, Sipos Tomi is az Irigy Hónaljmirigy tagja, a két fia is tehetséges. Peti gyermekei, a 29 éves Levente és a 24 éves Gergő már mindketten komoly, diplomás fiatal felnőttek, ám a munka mellett a zene sem hiányzik az életükből. De vajon a családapa örülne, ha a srácok a nyomdokaiba lépnének? A Borsnak most elárulta.

Sipos Peti és Sipos Tomi családjában mindenki imádja a zenét, szinte a vérükben van a dallam (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Sipos Peti feleségével kettesben tengeti immár a mindennapokat, hiszen fiaik felnőttek, de azt korántsem lehet mondani, hogy az Irigy Hónaljmirigy koncertjei, a klipforgatások és a stúdiózás közepette unatkozna. Persze ez az életforma nem való mindenkinek, sőt sok sztár egyenesen ellenzi, hogy az utódja a nyomdokaiba lépjen. Most kiderült, mit gondol erről Sipos Peti, akinek a gyermekei szintén régóta foglalkoznak zenével.

A fiaim imádják a jó muzsikát, és nagyon sokféle zenét hallgatnak, sőt ők maguk is művelik. A kisebbik például nem olyan régen DJ-skedésbe fogott, most kezd beindulni a karrierjük azzal a két-három partnerével, akikkel együtt dolgoznak, és úgy látom, hogy egyre többet hívják őket fellépni. Emellett játszik négy-öt hangszeren, és bár zenekarban nem, de nagyon ügyes

– avatta be a Borsot Peti.

„A nagyobbik fiam pedig nagyon szépen zongorázik és gitározik, de neki egyáltalán nem életcélja, hogy ezzel foglalkozzon, csak hobbiból játszik, otthon magának. Az viszont tény, hogy a zene megérintette őket” – folytatta.

Sipos Peti felesége az egyetlen a családjukban, aki nem foglalkozik zenével (Fotó: Facebook)

Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Petije sosem tiltotta a fiúkat

Persze az már most is jól látszik, hogy Peti egyáltalán nem bánja, hogy a srácok életében is fontos szerepet játszanak a fülbemászó dallamok, de vajon sosem aggódott amiatt, hogy Levente és Gergő ténylegesen a nyomdokaiba lépnek?

„Egyáltalán nem szólok bele az ő zenei dolgaikba. Annyit megtettem, hogy vettem hangszereket itthonra, mert egyébként nekem is kellettek, de évekig hozzájuk sem nyúltak. Aztán egyszer csak hallottam, hogy szól a zene az emeletről, és azt hittem, rosszul látom, hogy ők játszanak rajtuk. Egyszerűen csak lehajoltak, felvették a gitárt, és elkezdtek foglalkozni vele” – idézte fel a családapa.

Sosem erőltettem rájuk a zenét, inkább a sportot. Azt gondolom, hogy a sport sokkal fontosabb, úgyhogy arra mindig próbáltam ösztönözni őket, ha pedig mellette zenélnek is, mert szeretik, csak külön öröm. Nem nagyon lehet ebbe beleszólni, vagy tiltani – bár nem is akartam –, mert nekem is mondták, hogy ne csináljam, aztán csak ez lett belőlem. Így utólag persze már látom, hogy megérte

– zárta a beszélgetést viccelődve az Irigy Hónaljmirigy énekese.