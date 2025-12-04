Nem nagyon csábítja el a nézőt az HBO Max új sorozata

Hosszú évtizedek óta a filmesek egyik közkedvelt alapanyaga Pierre Choderlos de Laclos levélregénye. A Veszedelmes viszonyok csábítása folyamatosan ott lebeg előttük, és már számos sikeres feldolgozást megélt.

Fülledtség helyett inkább kissé unalmas lett a Csábítás (Fotó: HBO Max)

A legismertebb verzió az 1988-as verzió Glenn Close, John Malkovich és Michelle Pfeiffer főszereplésével. Az HBO Max most Csábítás címmel készített francia sorozatot a történet legnagyobb intrikusának, Isabelle de Merteuil márkinak az előtörténetéből, amely tulajdonképpen mellőz mindenfajta fülledtséget, amit az eredeti mű kínál. A kritika az első három rész alapján készült.

Csábítás az HBO Maxon

Az eredeti történet sokak szerint a világirodalom egyik legizgalmasabb és legfülledtebb műve. Nyíltan beszélnek benne a francia arisztokraták olcsó játékszereiről, csélcsap szexuális életükről, szerelmi cselszövéseikről és még sok minden másról. A történetnek azonban már akkoriban is volt egy enyhe feminista vonulata, amely leginkább Isabelle de Merteuil márki karakterében csúcsosodott ki: a nőben, aki irányítja a férfiakat, akinek nem tudnak nemet mondani, aki maga rendelkezik saját, vagy akár mások testével. A figura 2025-ben valóban megért volna egy érvényes újragondolást, de a Csábítás még elmaradottabban és sztereotípebben kezeli a nők szerepét, mint egy 18. századi átlagember. Isabelle karaktere inkább hisztis, mint csábító; cinikus, de nem rafinált; és tulajdonképpen egy kétdimenziós szerelmes fruska, de erről később.

Isabelle viszonylag gyenge férfiakkal játszadozik (Fotó: HBO Max)

Elnagyolt előtörténet

Jó kérdés, ugyanis szinte alig kapunk valódi előzményt, leszámítva egy kósza szexet a hírhedt csábító Valmonttal, egy mondvacsinált házassági históriát és egy kényszerházasságot. A sorozat rögtön bele is csap a Veszedelmes viszonyok eredeti történetébe. Az említett történések azonban nincsenek felépítve: az információk egyszerűen csak egymásra zuhannak. Miért volt Isabelle zárdában? Madame de Rosemonde mit lát benne, amiért segíteni akar neki? Hogyan talál rá a férjére, a márkira? Csupa olyan kérdés, amelyek ementáli nagyságú lyukak a történetben. Így még az is jobb lett volna, ha bevallottan egy remake-et készítenek, csak épp sorozat formájában.