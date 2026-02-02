Kiakadtak a rajongók: fekete színésznő lesz Szép Heléna az Odüsszeiában!

2026 legjobban várt filmje címéért igen komoly versengés alakult ki, hiszen idén kerül mozikba a Tom Holland-féle Pókember 4. része, a Dűne 3. felvonása, de szintúgy az idei esztendő végén robban be a filmszínházakba Robert Downey Jr. és sztártársai vezényletével a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése. A versenybe pedig az a Christopher Nolan is beszállt, aki a 2023-as, Oscar-esővel kitüntetett Oppenheimer után ismét új alkotással jelentkezik. Odüsszeia című következő mozija castingjára eddig aligha lehetett bárkinek panasza, miután Nolan A-listás hollywoodi arcokkal pakolta tele a „szereplőválogatáskát”: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson és Zendaya, hogy csak a legnagyobb neveket említsük. A várakozás viszont most jelentősen csappanhat, mivel sokan úgy vélik, Szép Heléna esetében a rendező rendesen mellényúlt.
Eddig meg nem erősített információk szerint ugyanis Menelaosz feleségét, a világ legszebb nőjeként emlegetett Helénát Lupita Nyong’o fogja alakítani. A szerepet korábban, a 2004-es Trója című moziban Diane Kruger játszotta el, aki kiköpött mása volt annak, ahogy annak idején Homérosz leírta a spártai királynét.
Nyong’o kisasszony esetében viszont aligha lehet a görög mitológiához hő külsőről beszélni, ez pedig alaposan felbosszantotta az internet népét.
Komolyan, ez elképesztően ostoba. Taszító mindenkinek, aki értékeli a történelmet. Nem rasszista dolog olyan színészeket választani, akik hasonlítanak a történelmileg hiteles etnikumokra. A görögök nem voltak feketék. A vikingek nem voltak feketék. Egyiptom kérdése vitatható, de tudjuk, hogy a fáraók nem voltak feketék. Kleopátra hellén volt. És mindezt kimondani nem rasszizmus
– írta egy feldühödött Reddit-felhasználó.
A kenyai származású színésznővel egyébként aligha lesz gyengébb a Matt Damont brutálisan lefogyasztó Odüsszeia szereposztása, hiszen az új Szép Heléna vitrinjében például egy Oscar-díj is csillog, melyet a 12 év rabszolgaságért kapott.
A kérdőjeles casting híre természetesen pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, köztük az X-et is. A hétvége legforróbb témájára pedig maga az oldal tulajdonosa, Elon Musk is ráharapott, és szokásához híven nem kertelt, kerek perec kimondta a véleményét az Odüsszeia rendezőjéről:
Már Chris Nolan sem sérthetetlen
– kommentálta az esetet a világ leggazdagabb embere, akinek szavaiból az szűrhető le, hogy szerinte már Christopher Nolan is megtört a woke külső nyomásának hatására, és emiatt választott fekete színésznőt egy alapvetően fehér bőrű karakter szerepére.
Egyébiránt nem csak Lupita Nyong’o lesz az egyetlen afroamerikai az Odüsszeiában. Tudniillik egy frissen kiszivárgott előzetes tanúsága szerint napjaink egyik legnagyobb rapikonja, Travis Scott is feltűnik majd a 2026. július 16-án mozikba kerülő filmben.
