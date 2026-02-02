Kiakadtak a rajongók: fekete színésznő lesz Szép Heléna az Odüsszeiában!

2026 legjobban várt filmje címéért igen komoly versengés alakult ki, hiszen idén kerül mozikba a Tom Holland-féle Pókember 4. része, a Dűne 3. felvonása, de szintúgy az idei esztendő végén robban be a filmszínházakba Robert Downey Jr. és sztártársai vezényletével a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése. A versenybe pedig az a Christopher Nolan is beszállt, aki a 2023-as, Oscar-esővel kitüntetett Oppenheimer után ismét új alkotással jelentkezik. Odüsszeia című következő mozija castingjára eddig aligha lehetett bárkinek panasza, miután Nolan A-listás hollywoodi arcokkal pakolta tele a „szereplőválogatáskát”: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson és Zendaya, hogy csak a legnagyobb neveket említsük. A várakozás viszont most jelentősen csappanhat, mivel sokan úgy vélik, Szép Heléna esetében a rendező rendesen mellényúlt.

A Christopher Nolan-filmek következő darabja, az Odüsszeia durva félrecastingolással lett megvádolva (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Elwokeosítják az Odüsszeia-sztorit is?

Eddig meg nem erősített információk szerint ugyanis Menelaosz feleségét, a világ legszebb nőjeként emlegetett Helénát Lupita Nyong’o fogja alakítani. A szerepet korábban, a 2004-es Trója című moziban Diane Kruger játszotta el, aki kiköpött mása volt annak, ahogy annak idején Homérosz leírta a spártai királynét.

A szerepet korábban például Diane Kruger is eljátszotta (Fotó: Warner Bros. Pictures)

Nyong’o kisasszony esetében viszont aligha lehet a görög mitológiához hő külsőről beszélni, ez pedig alaposan felbosszantotta az internet népét.

Komolyan, ez elképesztően ostoba. Taszító mindenkinek, aki értékeli a történelmet. Nem rasszista dolog olyan színészeket választani, akik hasonlítanak a történelmileg hiteles etnikumokra. A görögök nem voltak feketék. A vikingek nem voltak feketék. Egyiptom kérdése vitatható, de tudjuk, hogy a fáraók nem voltak feketék. Kleopátra hellén volt. És mindezt kimondani nem rasszizmus

– írta egy feldühödött Reddit-felhasználó.

Christopher Nolan Odüsszeia című filmjének Szép Helénája: Lupita Nyong'o (Fotó: Lev Radin)

A kenyai származású színésznővel egyébként aligha lesz gyengébb a Matt Damont brutálisan lefogyasztó Odüsszeia szereposztása, hiszen az új Szép Heléna vitrinjében például egy Oscar-díj is csillog, melyet a 12 év rabszolgaságért kapott.

Elon Musk sem hagyta szó nélkül

A kérdőjeles casting híre természetesen pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát, köztük az X-et is. A hétvége legforróbb témájára pedig maga az oldal tulajdonosa, Elon Musk is ráharapott, és szokásához híven nem kertelt, kerek perec kimondta a véleményét az Odüsszeia rendezőjéről:

Már Chris Nolan sem sérthetetlen

– kommentálta az esetet a világ leggazdagabb embere, akinek szavaiból az szűrhető le, hogy szerinte már Christopher Nolan is megtört a woke külső nyomásának hatására, és emiatt választott fekete színésznőt egy alapvetően fehér bőrű karakter szerepére.