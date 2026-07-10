Összetört a szívük: Bonnie Tyler előtt sorra hajtanak fejet a világsztárok

75 éves korában meghalt a rekedtes hangjáról ismert walesi énekesnő, aki olyan világslágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache. Bonnie Tyler halálhíre pillanatok alatt bejárta a világot, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a hírességek megható búcsúüzenetei.

Bonnie Tyler halála után gyászba borult a sztárvilág

Fotó: PA / Northfoto

A 75 éves énekesnő hosszú betegség után halt meg Portugáliában

Bonnie Tyler halálhírére gyászba borult a sztárvilág

halálhírére gyászba borult a sztárvilág A hírességek megható üzenetekben emlékeztek meg a Total Eclipse of the Heart című sláger énekeséről.

Bonnie Tyler előtt sorra hajtanak fejet a világsztárok

75 éves korában hosszú betegség után meghalt a wales-i énekesnő. Bonnie Tyler halálhírét családja jelentette be egy nyilvános közleményben, amelyre szinte azonnal reagáltak a zene- és filmvilág legismertebb alakjai. Sokan személyes emlékeket idéztek fel, mások legendás hangját és több évtizedes pályafutását méltatták, de valamennyien egyetértettek abban, hogy a pop- és rockzene egy megismételhetetlen ikonja távozott.

Bonnie Tyler 75 éves korában halt meg Portugáliában

Fotó: CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE / Northfoto

Kevin Bacon

Kevin Bacon az elsők között reagált a tragikus hírre. Számára Bonnie Tyler neve különösen fontos emlékeket idézett fel, hiszen a Holding Out for a Hero elválaszthatatlan része lett az 1984-es Footloose című filmnek, amely világhírűvé tette a színészt. Az Entertainment Weekly-nek adott nyilatkozatában a színész úgy fogalmazott, Bonnie Tyler 'a rockzene egyik legnagyobb hangja' volt. Elmondta, hogy a 'Holding Out for a Hero' máig az egyik legikonikusabb filmes betétdalnak számít, és úgy véli, az énekesnő előadásmódja nélkül a dal soha nem vált volna legendává.

Kevin Bacon Footloose című filmjében Bonnie Tyler énekelte a Holding Out for a Hero című számot

Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Catherine Zeta-Jones

Az egyik legmeghatóbb üzenetet Catherine Zeta-Jones tette közzé az Instagram oldalán. A színésznő - akit családi kapcsolat is fűzött az énekesnőhöz, hiszen Bonnie Tyler férje az ő unokatestvére - azt írta, hogy összetört a szíve. Bejegyzésében nemcsak kivételes énekesként emlékezett rá, hanem olyan emberként is, aki mindig humorral, kedvességgel és életörömmel töltötte meg a környezetét. Hangsúlyozta, hogy Wales egy igazi legendát veszített el: