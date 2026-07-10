Összetört a szívük: Bonnie Tyler előtt sorra hajtanak fejet a világsztárok

75 éves korában meghalt a rekedtes hangjáról ismert walesi énekesnő, aki olyan világslágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Total Eclipse of the Heart, a Holding Out for a Hero vagy az It's a Heartache. Bonnie Tyler halálhíre pillanatok alatt bejárta a világot, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a hírességek megható búcsúüzenetei.
75 éves korában hosszú betegség után meghalt a wales-i énekesnő. Bonnie Tyler halálhírét családja jelentette be egy nyilvános közleményben, amelyre szinte azonnal reagáltak a zene- és filmvilág legismertebb alakjai. Sokan személyes emlékeket idéztek fel, mások legendás hangját és több évtizedes pályafutását méltatták, de valamennyien egyetértettek abban, hogy a pop- és rockzene egy megismételhetetlen ikonja távozott.
Kevin Bacon az elsők között reagált a tragikus hírre. Számára Bonnie Tyler neve különösen fontos emlékeket idézett fel, hiszen a Holding Out for a Hero elválaszthatatlan része lett az 1984-es Footloose című filmnek, amely világhírűvé tette a színészt. Az Entertainment Weekly-nek adott nyilatkozatában a színész úgy fogalmazott, Bonnie Tyler 'a rockzene egyik legnagyobb hangja' volt. Elmondta, hogy a 'Holding Out for a Hero' máig az egyik legikonikusabb filmes betétdalnak számít, és úgy véli, az énekesnő előadásmódja nélkül a dal soha nem vált volna legendává.
Az egyik legmeghatóbb üzenetet Catherine Zeta-Jones tette közzé az Instagram oldalán. A színésznő - akit családi kapcsolat is fűzött az énekesnőhöz, hiszen Bonnie Tyler férje az ő unokatestvére - azt írta, hogy összetört a szíve. Bejegyzésében nemcsak kivételes énekesként emlékezett rá, hanem olyan emberként is, aki mindig humorral, kedvességgel és életörömmel töltötte meg a környezetét. Hangsúlyozta, hogy Wales egy igazi legendát veszített el:
Énekelt és fantasztikusan szórakoztatta a vendégeket az esküvőmön. Egy rendkívüli nő, akinek a hangja is ehhez méltó volt. Egyedülálló művész, aki könnyedén lehetett volna komikus is, mert ő volt az egyik legviccesebb ember, akivel valaha találkoztam. Köszönöm, Bonnie, hogy ennyi embernek okoztál örömet...
Rod Stewart Instagram oldalán szintén megható sorokkal búcsúzott. Az énekes azt írta, Bonnie Tyler hangja hasonló volt, mint az övé. Nagyon fog neki hiányozni és turnéján minden este elénekli majd Bonnie Tyler 'It's a heartache' című dalát.
Bryan Adams X oldalán idézte fel a közös munkájukat. Az énekes megköszönte Bonnie Tyler-nek, hogy évekkel ezelőtt elénekelte a 'Straight From the Heart' című dalát, és úgy fogalmazott: mindig hálás lesz azért, hogy egy ilyen különleges hang keltette életre szerzeményét.
De nemcsak ők, számos más híresség is - köztük Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori frontembere, Sir Cliff Richard, Bonnie Langford, Russell T Davies, Vernon Kay - is nyilvánosan búcsúzott az énekesnőtől. Üzeneteikben rendre kiemelték Bonnie Tyler közvetlenségét, humorát és azt a rendkívüli energiát, amelyet a színpadon és a magánéletben egyaránt sugárzott.
Az énekesnő karrierje során olyan szerzeményeket adott a világnak, amelyek mára a könnyűzene klasszikusai közé tartoznak. Bonnie Tyler dalai - a 'Total Eclipse of the Heart', a 'Holding Out for a Hero' és az 'It's a Heartache' - ma is rendszeresen felcsendülnek rádiókban, filmekben és televíziós műsorokban, miközben újabb és újabb generációk fedezik fel őket. A közösségi oldalakon pedig nemcsak hírességek, hanem rajongók milliói is megemlékeztek róla.
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