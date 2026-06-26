"A fiúkért tettem" – Rod Stewart megszólalt lemondott koncertje után: ezért partizott a világbajnokságon

Rod Stewart reagált az őt ért támadásokra. A 81 éves énekest néhány nappal azután fotózták le a skót labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésén, hogy egészségügyi okokra hivatkozva lemondott egy Las Vegas-i koncertet. A rajongók felháborodtak, a sztár pedig most próbálja menteni magát.
Rod Stewart hatalmas gyűlölethullámmal nézett szembe, miután 24 órával azután, hogy utolsó pillanatban lemondta Las Vegas-i koncertjét betegség miatt, megjelent a skót labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésén Boston-ban. A 81 éves énekes most végre reagált, és nyilatkozatában próbálja szépíteni a helyzetét:
Nem, rosszul döntöttem… Tényleg nem kellett volna elmennem a Haiti elleni mérkőzésre. Tudjátok, előző este le kellett mondanom egy koncertet, mert egyszerűen nem maradt hangom.
Állítása szerint a fiai miatt döntött úgy, hogy elmegy. Nem akarta cserbenhagyni őket. De utólag elismeri, hogy ez nem volt jó döntés, mert egyáltalán nem fest jól a rajongók szemében:
Születésük óta ígértem nekik, hogy el fogunk menni egy világbajnokságra. És ez az első, hogy megvalósult. Bevallom, nem volt szép dolog részemről, ezért most muszáj elviselnem a kritikát. De a fiúkért tettem.
A 81 éves énekes utolsó pillanatban kényszerült lemondani a Las Vegas-i koncertjét, mert egy gégegyulladás miatt teljesen elment a hangja. Rod Stewart csapata a kezdés előtt egy pár órával adta ki a közleményt, amelyben azt írták, hogy:
Elutazott a helyszínre, és mindent megtett azért, hogy fellépjen, de orvosai tanácsára, valamint egy akut felső légúti fertőzés diagnózisát követően, amely gégegyulladást okozott, ma este nem tud színpadra lépni.
A rajongók csalódottan fogadták a hírt, hiszen sokan csak ezért utaztak a városba. De megértették, és együttérzésüket nyilvánították ki. Egészen addig, amíg 24 órával később ki nem került róla a kép, ahogy Bostonban a foci VB-n mosolyogva szurkol a Skócia-Haiti mérkőzésen.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.