"A fiúkért tettem" – Rod Stewart megszólalt lemondott koncertje után: ezért partizott a világbajnokságon

Rod Stewart reagált az őt ért támadásokra. A 81 éves énekest néhány nappal azután fotózták le a skót labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésén, hogy egészségügyi okokra hivatkozva lemondott egy Las Vegas-i koncertet. A rajongók felháborodtak, a sztár pedig most próbálja menteni magát.

Rod Stewart-ot betámadták a rajongói a foci VB-n való részvétele miatt

Fotó: PA / Northfoto

Rod Stewart próbálja menteni magát azok után, hogy a rajongók betámadták

próbálja menteni magát azok után, hogy a rajongók betámadták A 81 éves énekes részt vett skót labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésén, alig 24 órával azután, hogy egészségügyi okok miatt lemondta egy koncertjét

Ugyan bevallotta, hogy hibázott, de állítása szerint nem akarta cserbenhagyni fiait.

Rod Stewart próbálja menteni magát a rajongók haragja elől

Rod Stewart hatalmas gyűlölethullámmal nézett szembe, miután 24 órával azután, hogy utolsó pillanatban lemondta Las Vegas-i koncertjét betegség miatt, megjelent a skót labdarúgó válogatott világbajnoki csoportmérkőzésén Boston-ban. A 81 éves énekes most végre reagált, és nyilatkozatában próbálja szépíteni a helyzetét:

Nem, rosszul döntöttem… Tényleg nem kellett volna elmennem a Haiti elleni mérkőzésre. Tudjátok, előző este le kellett mondanom egy koncertet, mert egyszerűen nem maradt hangom.

Rod Stewart fiai miatt döntött a foci VB mellett

Állítása szerint a fiai miatt döntött úgy, hogy elmegy. Nem akarta cserbenhagyni őket. De utólag elismeri, hogy ez nem volt jó döntés, mert egyáltalán nem fest jól a rajongók szemében:

Születésük óta ígértem nekik, hogy el fogunk menni egy világbajnokságra. És ez az első, hogy megvalósult. Bevallom, nem volt szép dolog részemről, ezért most muszáj elviselnem a kritikát. De a fiúkért tettem.

Rod Stewart utolsó pillanatban mondta le a Las Vegas-i koncertjét egy gégegyulladás miatt

Fotó: mpi04/MediaPunch / Northfoto

Rod Stewart koncertlemondásának igazi oka

A 81 éves énekes utolsó pillanatban kényszerült lemondani a Las Vegas-i koncertjét, mert egy gégegyulladás miatt teljesen elment a hangja. Rod Stewart csapata a kezdés előtt egy pár órával adta ki a közleményt, amelyben azt írták, hogy:

Elutazott a helyszínre, és mindent megtett azért, hogy fellépjen, de orvosai tanácsára, valamint egy akut felső légúti fertőzés diagnózisát követően, amely gégegyulladást okozott, ma este nem tud színpadra lépni.

A rajongók csalódottan fogadták a hírt, hiszen sokan csak ezért utaztak a városba. De megértették, és együttérzésüket nyilvánították ki. Egészen addig, amíg 24 órával később ki nem került róla a kép, ahogy Bostonban a foci VB-n mosolyogva szurkol a Skócia-Haiti mérkőzésen.