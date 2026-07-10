Titokzatos képeket került fel az internetre, Tóth Alex megnősülhetett?

Esküvői fotózáson vett részt Tóth Alex és barátnője, Mira. A magyar válogatott középpályásának szerelme a közösségi oldalán osztotta meg a romantikus képeket, amelyeken a pár menyasszonynak és vőlegénynek öltözve pózol. A fotók alapján látszik, hogy továbbra is nagy köztük az összhang, a bejegyzés pedig pillanatok alatt felkeltette a rajongók figyelmét. és sokakban felmerült a kérdés: vajon a Bournemouth játékosa titokban feleségül vette gyönyörű szerelmét? Vagy csupán egy esküvői tematikájú fotózásról van szó?

Tóth Alex titokban feleségül vette a szerelmét? Fotó: NurPhoto via AFP

Tóth Alex titokban feleségül vette a szerelmét?

Arra sajnos nem kaptunk választ, hogy valóban kimondták-e a boldogító igent, egy dolog azonban biztos: a képeket nem más készítette, mint az a fotós, aki korábban Schäfer András esküvőjén is lenyűgöző felvételeket készített, és elsősorban esküvői portréiról ismert. Mira egy hófehér ruhában kápráztatta el a követőit, míg Tóth Alex lezser, mégis elegáns szettben állt kamera elé. A szemfüles rajongóknak azonban egy apró részlet is feltűnt: egyikük ujján sem látszik jegy- vagy karikagyűrű, így minden jel arra utal, hogy csupán egy esküvői tematikájú fotózáson vettek részt.

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Mira egyáltalán nem titkolja, hogy szeretné, ha kapcsolatuk egyszer új szintre lépne. TikTok-oldalán rendszeresen oszt meg vagy közöl újra olyan videókat, amelyek eljegyzésekről és esküvőkről szólnak, így könnyen lehet, már ő is nagyon várja, hogy a magyar válogatott középpályás feltegye neki a nagy kérdést.