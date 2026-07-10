Megátkozták Haalandot, magyar mágus segítene a norvég világsztáron

A futballvilágban időről időre nemcsak a pályán zajló események kerülnek a figyelem középpontjába, hanem a misztikus történetek is. A 2026-os világbajnokságon korábban Harry Kane-ről terjedt el, hogy egy ghánai sámán átkot szórt rá, amelyet később Uri Geller állítása szerint sikerült feloldania. Most újabb világsztár került a természetfeletti történetek középpontjába: a hírek szerint Erling Haalandot a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt érte spirituális átok. A Bors ennek kapcsán kereste meg Magyarország egyik legismertebb mágusát, Köves Zoltánt, aki elárulta: kész lenne segíteni a norvég gólvágón, ám ehhez előbb Haaland beleegyezésére is szükség lenne.

Megátkozták Erling Haalandot a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt Fotó: AFP

Magyar mágus segítene Erling Haalandon

Először rá kell hangolódnom az emberre. Ezután meg kell vizsgálnom, hogy egyáltalán van-e lehetőségem ránézni az energetikai állapotára. Ehhez minden esetben engedély szükséges. Ha megkapom az engedélyt például Haalandtól, akkor tudok neki segíteni. Ha viszont engedély nélkül próbálnék ránézni valakire, előfordulhat, hogy ugyanúgy érzékelnék bizonyos dolgokat, de az én hitrendszerem szerint ez nem lenne helyes, és negatív következményekkel járhatna számomra is

- kezdte Köves Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy a fekete mágia és az átok jelei sokszor a legrosszabb formában is megjelennek.

Jelentkezhet energiahiány, koncentrációzavar vagy fokozott fáradékonyság. Rosszabb esetben akár sérülések is előfordulhatnak, sőt az én meggyőződésem szerint ennél súlyosabb következmények sem zárhatók ki. Úgy gondolom, vannak olyan emberek és csoportok, akik kifejezetten ilyen energetikai befolyásolással foglalkoznak. Ha ez valóban így van, akkor szerintem akár azt is elérhetik, hogy egy játékos teljesítménye visszaessen, elveszítse a koncentrációját, vagy akár a mérkőzés közben sérülést szenvedjen

Köves Zoltán szerint pillanatok alatt le lehet venni valakiről a rontást Fotó: beküldött

Aki egy kicsit is jártas a spiritualitás világában, úgy tartja, hogy a fekete mágia rendkívül veszélyes, és nemcsak arra lehet hatással, akit megcéloznak vele, hanem arra is, aki alkalmazza. Éppen ezért sokan hisznek abban, hogy a rossz szándékkal útjára indított energia előbb-utóbb visszatalál ahhoz, aki elindította. Nem véletlenül él a mondás is: „Szálljon vissza rád, ha ezt kívánod nekem.” A spirituális szemlélet szerint ezek a kimondott szavak nem pusztán jelképesek, hanem egy olyan elvet fejeznek ki, amely szerint minden tettnek és szándéknak megvan a maga visszahatása.