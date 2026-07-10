Megátkozták Haalandot, magyar mágus segítene a norvég világsztáron

A futballvilágban időről időre nemcsak a pályán zajló események kerülnek a figyelem középpontjába, hanem a misztikus történetek is. A 2026-os világbajnokságon korábban Harry Kane-ről terjedt el, hogy egy ghánai sámán átkot szórt rá, amelyet később Uri Geller állítása szerint sikerült feloldania. Most újabb világsztár került a természetfeletti történetek középpontjába: a hírek szerint Erling Haalandot a Norvégia–Anglia világbajnoki negyeddöntő előtt érte spirituális átok. A Bors ennek kapcsán kereste meg Magyarország egyik legismertebb mágusát, Köves Zoltánt, aki elárulta: kész lenne segíteni a norvég gólvágón, ám ehhez előbb Haaland beleegyezésére is szükség lenne.
Először rá kell hangolódnom az emberre. Ezután meg kell vizsgálnom, hogy egyáltalán van-e lehetőségem ránézni az energetikai állapotára. Ehhez minden esetben engedély szükséges. Ha megkapom az engedélyt például Haalandtól, akkor tudok neki segíteni. Ha viszont engedély nélkül próbálnék ránézni valakire, előfordulhat, hogy ugyanúgy érzékelnék bizonyos dolgokat, de az én hitrendszerem szerint ez nem lenne helyes, és negatív következményekkel járhatna számomra is
- kezdte Köves Zoltán, aki hangsúlyozta, hogy a fekete mágia és az átok jelei sokszor a legrosszabb formában is megjelennek.
Jelentkezhet energiahiány, koncentrációzavar vagy fokozott fáradékonyság. Rosszabb esetben akár sérülések is előfordulhatnak, sőt az én meggyőződésem szerint ennél súlyosabb következmények sem zárhatók ki. Úgy gondolom, vannak olyan emberek és csoportok, akik kifejezetten ilyen energetikai befolyásolással foglalkoznak. Ha ez valóban így van, akkor szerintem akár azt is elérhetik, hogy egy játékos teljesítménye visszaessen, elveszítse a koncentrációját, vagy akár a mérkőzés közben sérülést szenvedjen
Aki egy kicsit is jártas a spiritualitás világában, úgy tartja, hogy a fekete mágia rendkívül veszélyes, és nemcsak arra lehet hatással, akit megcéloznak vele, hanem arra is, aki alkalmazza. Éppen ezért sokan hisznek abban, hogy a rossz szándékkal útjára indított energia előbb-utóbb visszatalál ahhoz, aki elindította. Nem véletlenül él a mondás is: „Szálljon vissza rád, ha ezt kívánod nekem.” A spirituális szemlélet szerint ezek a kimondott szavak nem pusztán jelképesek, hanem egy olyan elvet fejeznek ki, amely szerint minden tettnek és szándéknak megvan a maga visszahatása.
"Amikor valaki tudatosan rosszat akar tenni egy másik emberrel, az a negatív energia rajta is keresztüláramlik, ezért óhatatlanul rá is hatással van. Ugyanez igaz arra is, aki másokról próbál negatív energiákat eltávolítani. Bármennyire is felkészült vagy képes megvédeni magát, egy ilyen munka mindig megterheli az energetikai rendszerét. Az én tapasztalatom szerint azonban sok esetben már az is elegendő, ha az ember egyszerűen azt mondja: „Köszönöm, ezt nem kérem, szálljon vissza arra, rád.” Ilyenkor a negatív hatás visszafordulhat arra, aki elindította, és végül neki kell szembenéznie azokkal rossz dolgokkat, amelyeket eredetileg másnak szánt"
– mondta a mágus, aki hozzátette: szerinte a fekete mágiával nem lehet poénból játszani. Úgy véli, aki rossz szándékkal alkalmazza ezeket a módszereket, annak előbb-utóbb saját tettei súlyos következményeivel is szembe kell néznie.
Fontos azonban tudni, hogy ezt nem lehet büntetlenül csinálni. Azok, akik fekete mágiával dolgoznak, és rossz célokra használják, hosszú távon visszakapják ennek a következményeit. Általában az ilyen emberek egy idő után megbetegszenek, mert a sötét oldallal való játék szerintem valamilyen büntetést vagy visszahatást von maga után.
Köves Zoltán kifejtette, hogy nemcsak emberekre lehet negatív energetikai hatást gyakorolni. Úgy véli, egy kisebb tárgyat vagy akár egy ásványt is fel lehet tölteni negatív energiával, és ha egy arra érzékeny ember kapcsolatba kerül vele, azt szinte azonnal megérezheti. Állítása szerint ilyenkor a negatív energia az érintett személyre is átterjedhet.
Köves Zoltán elmondta, az átok vagy a negatív energiák eltávolítása nem bonyolult folyamat, ugyanakkor úgy véli, ezt kizárólag olyan szakember tudja elvégezni, aki megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezik.
Vannak olyan emberek, akik úgynevezett pszichotronikai eszközökkel dolgoznak, például ingával vagy pálcával. Ha egy olyan emberről van szó, aki nem foglalkozik spirituális dolgokkal – ahogyan én szoktam mondani, egy „mugli” emberről, aki nem a varázslóvilág része –, akkor az semmit sem ér. Én például eltávolítás után védelmet is helyezek rá. Ez a védelem hozzávetőleg tizenkét hónapig tart, és arra szolgál, hogy a negatív energia ne tudjon visszatérni
A norvég válogatott magyar idő szerint szombat este 23 órától találkozik Angliával a labdarúgó-világbajnokság negyedöntőjében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.