Catherine Zeta-Jones ezt csinálná, ha nem színésznő lenne

Catherine Zeta-Jones mindig is különleges kisugárzásáról és tehetségéről volt híres, de most egy váratlan vallomással lepte meg rajongóit. Ha nem a filmvásznon kötött volna ki, teljesen más kreatív pályán érvényesült volna.
A Wednesday Morticia Addams-e meglepő vallomást tett kolléganőjének, Jenna Ortega-nak. A People magazin legújabb interjújában a fiatal színésznő arra kérdezett rá, hogyan képzelné el az életét, ha valaha úgy döntene, hogy végleg elhagyja a filmipart, amire azt válaszolta:
Azt hiszem, az építészet és a belsőépítészet lenne az, gyönyörű Jenna. El kell mondanom, hogy ez a szenvedélyem, és fontolgatom, hogy online tanfolyamot veszek, hogy diplomát szerezzek belőle.
Ezt meghallva Jenna Ortega rögtön felkapta a fejét, és bevallotta, hogy neki segítségre lenne szüksége a saját lakásának átalakításában:
Ha belépsz a lakásomba, úgy tűnik, mintha senki sem lakna ott. Csak könyvek hevernek mindenhol a padlón.
Catherine Zeta-Jones pedig gondolkodás nélkül rávágta:
Adj méreteket, adj esztétikai irányt! Küldök neked néhány remek ötletet. Imádom ezt csinálni, főleg mások pénzéből.
Jenna Ortega ezután arra is kitért, hogy miképp sikerült Catherine Zeta Jones-nak ilyen különlegesre formálnia Morticia Addams karakterét:
Azt hiszem, egy megjegyzés, ami igaznak hangzik a fülemben, amit Tim Burton adott nekem, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak, az volt, hogy tartsuk a karakterünket a realizmusban megalapozva. A karikatúrát addig lehet feszegetni, amíg az igazságban gyökerezik. Amikor a Wednesday első évadára gondolok, Jenna tánca és csellózása jut eszembe.
A beszélgetés végén a színésznő megkérdezte a fiatal kolléganőjét, hogy közös munkájuk alatt volt-e olyan tanács, ami megragadt benne. A Wednesday főszereplője erre egy szívszorító vallomást tett Catherine Zeta-Jones-nak:
Tisztellek téged. Tisztelem a múltadat és a filmjeidet. Hatalmas rajongással viseltetek irántad. Úgy érzem, hogy magadat nem annyira, de a szakmádat rendkívül komolyan veszed. Nagyon jó egyensúlyt és megértést mutatsz azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ebben az iparágban dolgozni, és azt hiszem, ebben a tekintetben szeretnék olyan lenni, mint te.
