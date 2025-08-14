Catherine Zeta-Jones mindig is különleges kisugárzásáról és tehetségéről volt híres, de most egy váratlan vallomással lepte meg rajongóit. Ha nem a filmvásznon kötött volna ki, teljesen más kreatív pályán érvényesült volna.

Catherine Zeta-Jones az építészet és a belsőépítészet irányába szeretne továbbtanulni

Catherine Zeta-Jones ezt csinálná, ha nem színésznő lenne

A Wednesday Morticia Addams-e meglepő vallomást tett kolléganőjének, Jenna Ortega-nak. A People magazin legújabb interjújában a fiatal színésznő arra kérdezett rá, hogyan képzelné el az életét, ha valaha úgy döntene, hogy végleg elhagyja a filmipart, amire azt válaszolta:

Azt hiszem, az építészet és a belsőépítészet lenne az, gyönyörű Jenna. El kell mondanom, hogy ez a szenvedélyem, és fontolgatom, hogy online tanfolyamot veszek, hogy diplomát szerezzek belőle.

Jenna Ortega azonnal lecsapott a lehetőségre

Ezt meghallva Jenna Ortega rögtön felkapta a fejét, és bevallotta, hogy neki segítségre lenne szüksége a saját lakásának átalakításában:

Ha belépsz a lakásomba, úgy tűnik, mintha senki sem lakna ott. Csak könyvek hevernek mindenhol a padlón.

Catherine Zeta-Jones pedig gondolkodás nélkül rávágta:

Adj méreteket, adj esztétikai irányt! Küldök neked néhány remek ötletet. Imádom ezt csinálni, főleg mások pénzéből.

Morticia Addams karaktere

Jenna Ortega ezután arra is kitért, hogy miképp sikerült Catherine Zeta Jones-nak ilyen különlegesre formálnia Morticia Addams karakterét:

Azt hiszem, egy megjegyzés, ami igaznak hangzik a fülemben, amit Tim Burton adott nekem, és biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak, az volt, hogy tartsuk a karakterünket a realizmusban megalapozva. A karikatúrát addig lehet feszegetni, amíg az igazságban gyökerezik. Amikor a Wednesday első évadára gondolok, Jenna tánca és csellózása jut eszembe.

Jenna Ortega tiszteli Catherine Zeta-Jones-t

Jenna Ortega olyan szeretne lenni, mint Catherine Zeta-Jones

A beszélgetés végén a színésznő megkérdezte a fiatal kolléganőjét, hogy közös munkájuk alatt volt-e olyan tanács, ami megragadt benne. A Wednesday főszereplője erre egy szívszorító vallomást tett Catherine Zeta-Jones-nak: