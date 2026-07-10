Mi a pokol történt? Adam Sandler ezért fordult a rendőrséghez Taylor Swift esküvője után

Nem mindennapi telefonhívás érkezett a nantucketi rendőrségre Adam Sandler-től. A Happy, a flúgos golfos sztárja nem bűncselekményt akart bejelenteni, és segítségre sem volt szüksége - egyszerűen csak azt szerette volna megtudni, hol találhat egy jó kosárlabdapályát, ahol beszállhat egy utcai meccsbe. A szokatlan kérés még a helyi rendőröket is meglepte.
Adam Sandler régóta köztudottan megszállottja a kosárlabdának. Bármerre jár a világban, ha teheti, keres egy szabadtéri pályát, ahol helyiekkel játszhat néhány barátságos mérkőzést. Pontosan ez történt akkor is, amikor a július 4-i ünnepi hétvégén megérkezett a Massachusetts állambeli Nantucket szigetére. Mivel nem ismerte a környéket, a színész úgy döntött, a legegyszerűbb megoldást választja. Felhívta a Nantucketi Rendőrkapitányság nem sürgősségi telefonszámát. A diszpécser, Chris Reynolds később felidézte, hogy Adam Sandler udvariasan bemutatkozott, majd megkérdezte:
Most érkeztem a szigetre, nagyon szeretek kosárlabdázni. Meg tudná mondani, hol találok olyan pályát, ahol lehet játszani?
A rendőr először maga sem akarta elhinni, hogy valóban Adam Sandler van a vonal másik végén, de hamar rájött, hogy a hívás teljesen komoly. A diszpécser végül a Backus Lane kosárlabdapályát ajánlotta neki, amely Nantucket egyik legismertebb szabadtéri pályája. A történet itt még nem ért véget. Adam Sandler autóba ült, elment a pályára, majd mindenféle felhajtás nélkül odasétált a társasághoz és egyszerűen megkérdezte, beszállhat-e a következő mérkőzésbe. Andrew Kesler, aki szintén a pályán volt, később elmesélte, hogy a színész teljesen közvetlenül viselkedett. Bemutatkozott, nyújtott egyet, majd annyit mondott:
Srácok, hadd melegítsek be egy kicsit, aztán beszállok.
A meccs után természetesen közös fotók is készültek, a képek pedig pillanatok alatt bejárták a közösségi médiát. A nantucketi rendőrség munkatársai később jókedvűen meséltek Adam Sandler különleges telefonhívásról, amely minden bizonnyal az egyik legszokatlanabb megkeresés volt, amit valaha kaptak.
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