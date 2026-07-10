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Embert ölhetett a Szent János Kórházban egy fiatal orvosnő

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 10. 11:30
orvosemberölés
Emberöléssel gyanúsítanak egy 32 éves orvosnőt. A Szent János Kórházban történhetett az emberölés.

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, korábban a Szent János Kórházban dolgozott. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, majd elrendelték a letartóztatását.

Szent János Kórház: embert ölhetett egy fiatal orvos
Szent János Kórház: embert ölhetett egy fiatal orvos - Fotó: Máté Péter

A Tények információi szerint a bűncselekmény is a kórházban történt, az ügyben megkeresték az egészségügyi intézményt.

"Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni" – írta válaszában a kórház kommunikációs vezetője.

A szóban forgó részlet 7:57-től látható a Tények csütörtök esti adásában.

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