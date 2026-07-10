Embert ölhetett a Szent János Kórházban egy fiatal orvosnő

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves orvosnőt, korábban a Szent János Kórházban dolgozott. A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, majd elrendelték a letartóztatását.
A Tények információi szerint a bűncselekmény is a kórházban történt, az ügyben megkeresték az egészségügyi intézményt.
"Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni" – írta válaszában a kórház kommunikációs vezetője.
A szóban forgó részlet 7:57-től látható a Tények csütörtök esti adásában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.