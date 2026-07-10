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A szépen felújított Feneketlen-tó

Tényleg feneketlen Budapest legendás tava? Meglepő igazság derült ki

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 10. 15:00
parkBudapest látnivalók
A mindennapok rohanásából kiszakadni vágyók számára igazi oázist jelent Újbuda szívében a megújult pihenőpark. A látványos fejlesztéseknek köszönhetően a fővárosiak egyik legkedvesebb sétatere, a Feneketlen-tó tökéletes kikapcsolódást nyújt a látogatóknak.
Etédi Alexa
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A Kosztolányi Dezső tér és a Móricz Zsigmond körtér között elterülő, 1,1 hektáros vízfelülettel rendelkező Feneketlen-tó az elmúlt másfél évszázadban indusztriális tájsebből vált a budai oldal egyik legnépszerűbb közparkjává. A környék sorsa szorosan összefonódott a főváros fejlődésével, a legutóbbi átfogó rekonstrukció pedig végre méltó módon kapcsolta össze a természetet a modern városi élettel.

A Feneketlen-tó Villányi út felőli parkrésze
A Feneketlen-tó Villányi út felőli parkrésze, amelyet frissen újítottak fel. 
Fotó: Etédi Alexa
  • Legendás eredet: a Feneketlen-tó egy XIX. századi téglagyár agyaggödréből alakult ki, amikor a munkások 1877-ben véletlenül átvágtak egy mélyen futó vízforrást.
  • Ciszterci örökség: a név a Szent Imre-templom építéséhez kötődik, amikor a tóba hordott föld nem süllyedt el, hanem lebegett a vízen, a feneketlenség mítoszát keltve.
  • Modern pihenőhely: a korábban elhanyagolt terület ma Újbuda legkedveltebb ingyenes oázisa futópályával, játszótérrel és nyáresti zenélő, fényárban úszó szökőkúttal.

Tényleg nincs feneke a budai Feneketlen-tónak?

A helyszínhez kötődő legmakacsabb városi legenda szerint a tónak egyáltalán nincs medre, és a mélyére merészkedő búvárok sosem érnek földet. Bár a félelmetes gyerekkori történetek és a név is erre enged következtetni, a valóság jóval prózaibb: a víz átlagos mélysége csupán 4–5 méter. Létezik ugyan a meder egyik végében egy kútszerű, mélyebb törés, ahol a mérnökök 17-18 méteres mélységet is mértek, de a feneketlenség mítosza inkább a hely keletkezéstörténetének köszönhető.

orosz hadifoglyok a Feneketlen-tó mellett 1915-ben.
Csatronaépítésen résztvevő orosz hadifoglyok a Feneketlen-tó mellett 1915-ben. 
Fotó: Fortepan  Országos Széchényi Könyvtár  Müllner János

A XVIII. század előtt a mai Szentimreváros területe lakatlan, mocsaras vidék volt, amelyet a szabályozatlan Duna folyamatosan agyagos hordalékkal borított. Ez a kiváló minőségű nyersanyag alapozta meg azt a téglagyárat, amely az 1850-es évektől kezdve működött a mai Kosztolányi Dezső téren. A munkások az agyagot egy hatalmas gödörből nyerték ki, ám a folyamatos mélyítés közben, 1877-ben véletlenül átvágtak egy föld alatti vízforrást. A rétegvíz olyan elemi erővel tört fel, hogy a legenda szerint a munkások minden felszerelésüket hátrahagyva menekültek az ár elől. A gyár végül 1889-ben zárt be, a hátrahagyott mélyedést pedig a talajvíz szép lassan, teljesen feltöltötte.

A Feneketlen-tó 1933-ban, kiépítése előtt.
A Feneketlen-tó 1933-ban, amikor még csak a Szent Imre (később József Attila, majd Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium épülete állt, a Szent Imre-plébániatemplom nem. 
Fotó: Fortepan  Bor Dezső

Rejtélyek, szellemek és a ciszterci szerzetesek öröksége

A XX. század elején a tó még elhagyatott, drótkerítéssel elzárt, sötét helyként élt a köztudatban. Az 1919-es forradalmi hullámot követően több alkalommal vetett ki holttesteket a víz, ami tovább táplálta a környék vészjósló hírnevét. A fordulatot a ciszterci szerzetesek 1912-es budai megtelepedése hozta el. A rend számára Wälder Gyula építész tervezett monumentális épületegyüttest a Villányi útra.

A Feneketlen-tó légifelvétele 1966-ból.
A Feneketlen-tó légifelvétele 1966-ból. Balra a tó partján a Park étterem, majd a Budai Parkszínpad és a Sport (később Flamenco) szálló. Szemben a József Attila (később Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium és a Szent Imre-templom.
Fotó: Fortepan  Kecskés András

A Szent Imre Gimnázium 1929-es, valamint a Szent Imre-plébániatemplom 1938-as elkészülte a név eredetére is újabb magyarázatot adott. Az építkezések során a hegyoldalból kitermelt hatalmas mennyiségű földet a kihasználatlan tóba hordták, hogy betemessék azt. A fellazított talaj azonban nem süllyedt le azonnal, hanem hosszú ideig lebegett a vízben, ami a helyiek szerint újabb bizonyítékként szolgált arra, hogy a tónak bizony nincs alja. A hivatalos Feneketlen-tó elnevezés végül a templom felszentelésének évében, 1938-ban vált véglegessé.

A Fenetekten-tó és a Bartók Színpad 1959-ben.
A Fenetekten-tó 1959-ben. Előtéren a Bartók Színpad (később Budai Parkszínpad), szemben a József Attila (később Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium és a Szent Imre-templom.
Fotó: Fortepan  Artfókusz  Fábián József

Bár a két világháború alatt és után a fővárosi romokat, a sittet és a szemetet  a mederbe hordták, a terület végül megmenekült. 1958 és 1960 között Mőcsényi Mihály tájépítész zseniális koncepciója alapján, a kerületi lakosság és a diákok áldozatos társadalmi munkájával valódi park született. Mőcsényi legfőbb célja az volt, hogy a templom ikertornyai festői módon tükröződjenek a vízfelszínen, vizuális jelképpé formálva a tájat. Az egykori építkezésből megmaradt betonelemeket a tó partfalának stabilizálására használták fel, a területet pedig náddal, fákkal, korlátokkal és horgászstégekkel látták el.

A Feneketlen-tó télen kislánnyal és anyukájával 1960-ban.
Téli pillanatképek 1960-ból. A tavat egyébként ma is ez a korlát öleli körbe. 
Fotó: Fortepan  Belházy Miklós

Modern oázis fenntartható zöldfelületekkel és esti fényjátékkal

A tó vízháztartása az 1980-as évekre, amikor a korábbi természetes források elapadtak, válságosra fordult. Ma a víz utánpótlását kizárólag a Sas-hegy déli oldalának csapadékvize biztosítja. A vízminőség megőrzése és az algásodás ellen már akkor levegőztető berendezést és szökőkutat helyeztek el. Bár a horgászatot 2010-ben végleg betiltották, a fauna gazdag maradt: a halak mellett a part menti rönkökön ma is tucatnyi, a lakosság által szabadon engedett ékszerteknős napozik a vadkacsák társaságában.

A Feneketlen-tó 1975-ben légifotón.
A Feneketlen-tó 1975-ben a Bartók Béla út felől fotózva. 
Fotó: Fortepan  FŐFOTÓ

A park Villányi úti része 2017 óta a Gulagot megjárt Olofsson Placid atya, míg a Kosztolányi Dezső tér és a Bartók Béla út felé eső rész 2021 óta Törőcsík Mari színművész nevét viseli. A legutóbbi átfogó felújítás fő célja a sűrű városi környezet és a vízfelület közötti közvetlen kapcsolat helyreállítása volt. A Villányi út felőli oldalon a korábbi elöregedett burkolatok helyét modern, évelő növényágyások vettétek át közel 400 négyzetméteren.

Törőcsík Mari színművésznő emlékparkja.
A Törőcsík Mari színművésznő tiszteletére létrehozott emlékhely a Feneketlen-tó parkjában. 
Fotó: Etédi Alexa

A megújult zöldfelületek és a kihelyezett új padok mellett a park alkalmas helyszínt biztosít a pihenésre, miközben a gyerekeket modern játszótér várja a legendás Mackó-szobor szomszédságában, míg az aktív kikapcsolódásra vágyók az 530 méter hosszú, rekortán borítású futópályán és a szabadtéri kondiparkban sportolhatnak. A kulturális élet központja továbbra is az Új Budai Parkszínpad, a park igazi szenzációja azonban a megújult, korszerűsített szökőkút, amely minden nyári estén, 21 és 22 óra között lenyűgöző fényjátékkal varázsolja romantikus találkahellyé a tópartot. Nem véletlen, hogy a Feneketlen-tó ma Budapest egyik legkedveltebb rekreációs helyszíne.

Feneketlen-tó virágokkal, padokkal.
A Feneketlen-tó környékét ma virágágyások, szobrok és padok díszítik. 
Fotó: Etédi Alexa
1938. A felvétel a Feneketlen-tónál készült, háttérben a Villányi útnál (Szent Imre herceg körút) a Szent Imre (később József Attila, majd Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium és a Szent Imre-templom. Fortepan - Koncz Nándor
1940. kilátás a Bartók Béla (Horthy Miklós) út 72. számú házból a Feneketlen-tó és az Edömér utca melletti házak felé. Fortepan - Kirilly Zsigmond
1958. Park a Feneketlen-tó mellett. Szemben a Tas vezér utca. Jobbra a Villányi úton a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola épülete (később Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus). Fortepan - Ábrahám Katalin és László
1960. Feneketlen-tó a Kosztolányi Dezső tér felé nézve, a tó partján a Park Étterem. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11
1960. Feneketlen-tó, szemben a Szent Imre-templom. Fortepan / Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11
1960. park a Feneketlen-tó mellett. Szemben a Tas vezér utca. Jobbra a Villányi úton a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola épülete (később Szent István Egyetem, majd Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Budai Campus). Fortepan
1960. Feneketlen-tó, szemben a Park Étterem. Háttérben a Szent Imre-templom egyik tornya látszik. Fortepan - Garaczi László
1961. Feneketlen-tó, háttérben a Tas vezér utca - Villányi út sarkán épülő lakóház. Fortepan - Inkey Tibor
1961. Feneketlen-tó, háttérben a Fadrusz utca házai. Fortepan - László Áron
1962. Bartók Színpad (később Budai Parkszínpad) a Feneketlen-tó mellett. A felvétel nezőtéren készült, háttérben az Edömér utca házsora. Fortepan
1963. Feneketlen-tó, szemben a Park Étterem, mögötte a Bartók Színpad (később Budai Parkszínpad). Fortepan
1964. Villányi út - Tas vezér utca sarok, park a Feneketlen-tó mellett, háttérben a Szent Imre-templom. Mackó-szobor (Molnár László, 1961.).
1965. játszótér a Feneketlen-tó melletti parkban. Ülő fiú, az ivókút szobrát Gádor Magda alkotta (1961). Háttérben a Fadrusz utca házsora. Fortepan - Chuckyeager tumblr
1966. park a Feneketlen-tó mellett, szemben a Villányi út - Fadrusz utca sarkán álló épület látható. Fortepan/Album068
1966. Légifotó a Feneketlen-tó környékéről. Előtérben a Szent Imre templom. Fortepan - Kecskés András
1966. a Feneketlen tó, balra a Park étterem, szemben a József Attila (később Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium és a Szent Imre templom. Fortepan - ETH Zürich
1970. Feneketlen-tó, szemben a Park Étterem, jobbra a Sport (később Flamenco) szálló. Fortepan - Főfotó
1971. park a Feneketlen-tó mellett. Szemben a Villányi út 11-13. szám alatt épül az MSZMP oktatási épülete (később konferencia-központ). Fortepan - Középületépítő Vállalat - Kreszán Albert - Koczka András - Kemecsei József
1973. Társadalmi munkás lány szobra (Makrisz Agamemnon,1961.), háttérben Park Étterem a Feneketlen-tónál. Fortepan
1988. Feneketlen-tó, háttérben a Bartók Béla út házai. Fortepan - tm
Galéria: Feneketlen-tó
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1938. A felvétel a Feneketlen-tónál készült, háttérben a Villányi útnál (Szent Imre herceg körút) a Szent Imre (később József Attila, majd Budai Ciszterci Szent Imre) Gimnázium és a Szent Imre-templom. Fortepan - Koncz Nándor

 

Nézd meg a Feneketlen-tó környékét az alábbi videóban is:

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