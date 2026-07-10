Tényleg feneketlen Budapest legendás tava? Meglepő igazság derült ki

A Kosztolányi Dezső tér és a Móricz Zsigmond körtér között elterülő, 1,1 hektáros vízfelülettel rendelkező Feneketlen-tó az elmúlt másfél évszázadban indusztriális tájsebből vált a budai oldal egyik legnépszerűbb közparkjává. A környék sorsa szorosan összefonódott a főváros fejlődésével, a legutóbbi átfogó rekonstrukció pedig végre méltó módon kapcsolta össze a természetet a modern városi élettel.

A Feneketlen-tó Villányi út felőli parkrésze, amelyet frissen újítottak fel.

Fotó: Etédi Alexa

Legendás eredet: a Feneketlen-tó egy XIX. századi téglagyár agyaggödréből alakult ki, amikor a munkások 1877-ben véletlenül átvágtak egy mélyen futó vízforrást.

a Feneketlen-tó egy XIX. századi téglagyár agyaggödréből alakult ki, amikor a munkások 1877-ben véletlenül átvágtak egy mélyen futó vízforrást. Ciszterci örökség: a név a Szent Imre-templom építéséhez kötődik, amikor a tóba hordott föld nem süllyedt el, hanem lebegett a vízen, a feneketlenség mítoszát keltve.

a név a Szent Imre-templom építéséhez kötődik, amikor a tóba hordott föld nem süllyedt el, hanem lebegett a vízen, a feneketlenség mítoszát keltve. Modern pihenőhely: a korábban elhanyagolt terület ma Újbuda legkedveltebb ingyenes oázisa futópályával, játszótérrel és nyáresti zenélő, fényárban úszó szökőkúttal.

Tényleg nincs feneke a budai Feneketlen-tónak?

A helyszínhez kötődő legmakacsabb városi legenda szerint a tónak egyáltalán nincs medre, és a mélyére merészkedő búvárok sosem érnek földet. Bár a félelmetes gyerekkori történetek és a név is erre enged következtetni, a valóság jóval prózaibb: a víz átlagos mélysége csupán 4–5 méter. Létezik ugyan a meder egyik végében egy kútszerű, mélyebb törés, ahol a mérnökök 17-18 méteres mélységet is mértek, de a feneketlenség mítosza inkább a hely keletkezéstörténetének köszönhető.

Csatronaépítésen résztvevő orosz hadifoglyok a Feneketlen-tó mellett 1915-ben.

Fotó: Fortepan Országos Széchényi Könyvtár Müllner János

A XVIII. század előtt a mai Szentimreváros területe lakatlan, mocsaras vidék volt, amelyet a szabályozatlan Duna folyamatosan agyagos hordalékkal borított. Ez a kiváló minőségű nyersanyag alapozta meg azt a téglagyárat, amely az 1850-es évektől kezdve működött a mai Kosztolányi Dezső téren. A munkások az agyagot egy hatalmas gödörből nyerték ki, ám a folyamatos mélyítés közben, 1877-ben véletlenül átvágtak egy föld alatti vízforrást. A rétegvíz olyan elemi erővel tört fel, hogy a legenda szerint a munkások minden felszerelésüket hátrahagyva menekültek az ár elől. A gyár végül 1889-ben zárt be, a hátrahagyott mélyedést pedig a talajvíz szép lassan, teljesen feltöltötte.