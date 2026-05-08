Ebben a pillanatban kaptuk a megrázó hírt: kómában fekszik az ismert énekesnő

Ahogy arról a Bors korábban beszámolt, a napokban sürgősségi műtéten esett át Bonnie Tyler, miután rosszul lett portugáliai otthonában. A 74 éves világhírű énekesnőt Faróban szállították kórházba, ahol azonnali bélműtétet hajtottak végre rajta.

Bonnie Tyler mesterséges kómában van Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bonnie Tyler mesterséges kómában van

Az elsődleges hírek még arról szóltak, hogy a Holding Out For A Hero és a Total Eclipse of the Heart legendás énekesnője állapota stabil, szóvivője úgy nyilatkozott:

Sajnáljuk, be kell jelentenünk, hogy Bonnie-t sürgősségi bélműtét miatt kórházba szállították Faróban található otthonából.

Mára azonban rámai fordulatot vettek a dolgok, kiderül ugyanis, hogy az énekesnő mesterséges kómában van, miután romlott az állapota.

A helyi média csütörtök délután arról számolt be, hogy bár előző nap még stabil volt az állapota, az elmúlt néhány órában rosszabbodott. A tekintélyes portugál napilap, a Correio da Manha szerint jelenleg „eszméletlen”, és lélegeztetőgép segítségével lélegzik.

A lap arról is beszámolt, hogy Bonnie Tylert egy köztes ellátási osztályról intenzív osztályra szállították.

Bonnie Tyler mesterséges kómában van, miután több napot töltött a farói kórházban bélműtétet követően. Értesüléseink szerint az énekesnő eszméletlen, és az intenzív osztályon lélegeztetőgépre kapcsolták

– idézi a Daily Mail a helyi lapot.