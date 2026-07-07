Vérfagyasztó invázió a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: acélkemény fogakkal támadja a fürdőzőket a halálos ragadozó

A veszélyes ezüst hátú gömbhalat Görögország több térségében is észlelték. Egyes helyeken emiatt kiterjedt tengeri védőhálókat telepítettek, hogy távol tartsák a fürdőzőktől a gömbhalakat és a medúzákat.
A csontszerű, fán és még fémen is könnyedén áthatoló, agyarszerű fogaival rendelkező invazív faj miatt a Görög Vöröskereszt sürgős figyelmeztetést adott ki.
A gömbhal nemcsak rendkívül fájdalmas harapásával jelent veszélyt: húsa és belső szervei is halálosan mérgezők, mivel tetrodotoxint tartalmaznak. Ez az idegméreg lenyelés esetén szív- és légzésleállást is okozhat.
Bár a faj eredetileg az Indiai-óceánban őshonos, a felmelegedő tengervíz miatt feltehetően a Vörös-tengerből, a Szuezi-csatornán keresztül jutott el a Földközi-tengerbe. Elsőként a ciprusi halászok figyeltek fel arra, hogy a halállományuk és a halászhálóik súlyos károkat szenvednek a víz alatt. Bár a faj már 2003 óta jelen van a Földközi-tengerben, állománya az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, különösen olyan népszerű üdülőhelyeken, mint Rodosz. Az invazív gömbhal mára egészen Olaszország és Spanyolország partjaiig elterjedt.
A halak agressziója már nemcsak a halászhálókat érinti, hanem az embereket is. Egyre több támadásról számolnak be, amelyek fürdőzőket érnek. Nemrég egy idős görög nőnek öltésekre volt szüksége, miután a hal váratlanul rátámadt Varkizában, Athén közelében.
Ha egyikük megharap, egyszerűen leharapja az ujjadat. Elpusztítják a tengert. Semmit sem hagynak maguk után
– mondta Alexisz Haralampakisz görög halász.
A Görög Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy akit megharap egy ilyen hal, annak azonnal sürgősségi orvosi ellátást kell kérnie, mivel a harapás súlyos szövődményekkel járhat.
Elsősegélyként a sebet tiszta vízzel és szappannal kell lemosni, majd steril gézlappal vagy tiszta ruhával erős nyomást kell gyakorolni rá a vérzés csillapítása érdekében. Ezt követően mielőbb orvoshoz kell fordulni.
Evia szigetének – Görögország második legnagyobb szigetének – egyes öbleiben már 2,5 kilométer hosszú úszó védőhálót telepítettek. A hálókat – amelyek az elsők ilyen jellegű úszó védőakadályok Görögországban – eredetileg a tavaly nyáron a strandokat ellepő hatalmas medúzarajok miatt helyezték ki. Antonisz Szpanisz, Chalkída alpolgármestere szerint azonban a megoldás „két legyet ütött egy csapásra”, mivel a gömbhalak távol tartásában is segít – írja a Daily Mail.
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