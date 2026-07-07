Vérfagyasztó invázió a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: acélkemény fogakkal támadja a fürdőzőket a halálos ragadozó

A veszélyes ezüst hátú gömbhalat Görögország több térségében is észlelték. Egyes helyeken emiatt kiterjedt tengeri védőhálókat telepítettek, hogy távol tartsák a fürdőzőktől a gömbhalakat és a medúzákat.

Riasztást adtak ki: agresszív mérgező hal támad a fürdőzőkre Görögországban

Fotó: Illusztráció - Igor Tichonow / Shutterstock

Riasztást adtak ki: agresszív mérgező hal támad a fürdőzőkre Görögországban

A csontszerű, fán és még fémen is könnyedén áthatoló, agyarszerű fogaival rendelkező invazív faj miatt a Görög Vöröskereszt sürgős figyelmeztetést adott ki.

A gömbhal nemcsak rendkívül fájdalmas harapásával jelent veszélyt: húsa és belső szervei is halálosan mérgezők, mivel tetrodotoxint tartalmaznak. Ez az idegméreg lenyelés esetén szív- és légzésleállást is okozhat.

Bár a faj eredetileg az Indiai-óceánban őshonos, a felmelegedő tengervíz miatt feltehetően a Vörös-tengerből, a Szuezi-csatornán keresztül jutott el a Földközi-tengerbe. Elsőként a ciprusi halászok figyeltek fel arra, hogy a halállományuk és a halászhálóik súlyos károkat szenvednek a víz alatt. Bár a faj már 2003 óta jelen van a Földközi-tengerben, állománya az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, különösen olyan népszerű üdülőhelyeken, mint Rodosz. Az invazív gömbhal mára egészen Olaszország és Spanyolország partjaiig elterjedt.