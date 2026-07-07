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Vérfagyasztó invázió a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: acélkemény fogakkal támadja a fürdőzőket a halálos ragadozó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gömbhal
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 07. 19:00
földközi-tengermérgezőGörögország
Mérgező gömbhal lepte el a Földközi-tengert: a veszélyes ragadozó a fürdőzőkre is rátámadhat, és a halászhálókat is szétmarcangolja.
N.T.
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A veszélyes ezüst hátú gömbhalat Görögország több térségében is észlelték. Egyes helyeken emiatt kiterjedt tengeri védőhálókat telepítettek, hogy távol tartsák a fürdőzőktől a gömbhalakat és a medúzákat.

Riasztást adtak ki: agresszív mérgező hal támad a fürdőzőkre Görögországban
Riasztást adtak ki: agresszív mérgező hal támad a fürdőzőkre Görögországban
Fotó: Illusztráció - Igor Tichonow / Shutterstock

Riasztást adtak ki: agresszív mérgező hal támad a fürdőzőkre Görögországban

A csontszerű, fán és még fémen is könnyedén áthatoló, agyarszerű fogaival rendelkező invazív faj miatt a Görög Vöröskereszt sürgős figyelmeztetést adott ki.

A gömbhal nemcsak rendkívül fájdalmas harapásával jelent veszélyt: húsa és belső szervei is halálosan mérgezők, mivel tetrodotoxint tartalmaznak. Ez az idegméreg lenyelés esetén szív- és légzésleállást is okozhat.

Bár a faj eredetileg az Indiai-óceánban őshonos, a felmelegedő tengervíz miatt feltehetően a Vörös-tengerből, a Szuezi-csatornán keresztül jutott el a Földközi-tengerbe. Elsőként a ciprusi halászok figyeltek fel arra, hogy a halállományuk és a halászhálóik súlyos károkat szenvednek a víz alatt. Bár a faj már 2003 óta jelen van a Földközi-tengerben, állománya az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt, különösen olyan népszerű üdülőhelyeken, mint Rodosz. Az invazív gömbhal mára egészen Olaszország és Spanyolország partjaiig elterjedt.

A halak agressziója már nemcsak a halászhálókat érinti, hanem az embereket is. Egyre több támadásról számolnak be, amelyek fürdőzőket érnek. Nemrég egy idős görög nőnek öltésekre volt szüksége, miután a hal váratlanul rátámadt Varkizában, Athén közelében.

Ha egyikük megharap, egyszerűen leharapja az ujjadat. Elpusztítják a tengert. Semmit sem hagynak maguk után

– mondta Alexisz Haralampakisz görög halász.

Harap, mérgező és egyre több van belőle: új veszély fenyegeti a görög nyaralókat

A Görög Vöröskereszt arra figyelmeztet, hogy akit megharap egy ilyen hal, annak azonnal sürgősségi orvosi ellátást kell kérnie, mivel a harapás súlyos szövődményekkel járhat.

Elsősegélyként a sebet tiszta vízzel és szappannal kell lemosni, majd steril gézlappal vagy tiszta ruhával erős nyomást kell gyakorolni rá a vérzés csillapítása érdekében. Ezt követően mielőbb orvoshoz kell fordulni.

Evia szigetének – Görögország második legnagyobb szigetének – egyes öbleiben már 2,5 kilométer hosszú úszó védőhálót telepítettek. A hálókat – amelyek az elsők ilyen jellegű úszó védőakadályok Görögországban – eredetileg a tavaly nyáron a strandokat ellepő hatalmas medúzarajok miatt helyezték ki. Antonisz Szpanisz, Chalkída alpolgármestere szerint azonban a megoldás „két legyet ütött egy csapásra”, mivel a gömbhalak távol tartásában is segít – írja a Daily Mail

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