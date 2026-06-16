Újabb hírek érkeztek Bonnie Tyler egészségi állapotáról. A 75 éves énekesnő magához tért több héttel azután, hogy orvosai mesterséges kómába helyezték. És bár a legfrissebb információk szerint már nincs kómában, továbbra is intenzív osztályon kezelik Portugáliában, és felépülése várhatóan hosszú időt vesz igénybe.

Bonnie Tyler felébredt a mesterséges kómából, de az állapota továbbra is kritikus

Fotó: VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE / Northfoto

Bonnie Tyler májusban egy sürgősségi bélműtétet követően mesterséges kómába került

májusban egy sürgősségi bélműtétet követően mesterséges kómába került A 75 éves énekesnő végre felébredt, de az állapota továbbra is súlyos

Jelenleg az intenzív osztályon ápolják

Az összes nyári koncertet lemondták vagy elhalasztották, de menedzsmentje reméli, hogy ősszel már újra felléphet.

Bonnie Tyler felébredt a kómából, de az állapota továbbra is súlyos

Bonnie Tyler családja egy nyilatkozatot adott ki, amelyben kifejtették, hogy az énekesnő a felépülés rögös útjára lépett azzal, hogy magához tért a mesterséges kómából. És bár ez egy pozitív hír, a 75 éves sztár egészségi állapota még mindig súlyos. Jelenleg is az intenzív osztályon ápolják Portugáliában:

Már nem kómában van, de továbbra is nagyon rosszul van, és az intenzív osztályon ápolják. Bár állapota javul, ez egy lassú folyamat. Orvosai továbbra is bíznak abban, hogy teljesen felépül, de ez időbe fog telni.

Bonnie Tyler összes nyári koncertjét lemondta a menedzsment

Fotó: VANSTEENKISTE STEPHANE / BESTIMAGE / Northfoto

Bonnie Tyler koncertjei egész nyáron elmaradnak

A közlemény szerint az énekesnő állapota fokozatosan javul, de napról napra kell haladniuk. Emiatt valamennyi augusztus végéig tervezett koncertjét lemondták vagy a következő évre halasztották. Ugyanakkor továbbra is reménykednek abban, hogy az őszre tervezett fellépések egy részét már meg tudja tartani. Az énekesnő korábban többször is kijelentette, hogy nem tervezi a visszavonulást. A zene mindig is élete központi része volt, és még a hetvenes éveiben is élvezte a turnézással járó kihívásokat. Bonnie Tyler rajongói ezért abban bíznak, hogy a mostani megpróbáltatások után ismét színpadra állhat.

Bonnie Tyler orvosai optimisták, bíznak az énekesnő felépülésében

Fotó: Dominic Lipinski / Northfoto

Bonnie Tyler egészségügyi problémái

Bonnie Tyler egészségügyi problémái még tavasszal kezdődtek, amikor Portugáliában – ahol második otthonnal is rendelkezik – erős hasi fájdalmak jelentkeztek nála. Az énekesnőt sürgősen kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy súlyos bélrendszeri problémával küzd, amely azonnali műtéti beavatkozást igényel. A műtétet sikeresen elvégezték, ám a beavatkozást követően komplikációk léptek fel. Az orvosi csapat emiatt úgy döntött, hogy a gyógyulás elősegítése érdekében mesterséges kómába helyezi az énekesnőt. A család és a menedzsment ekkor csak annyit közölt a nyilvánossággal, hogy Bonnie Tyler egészségi állapota komoly, és időre van szüksége a felépüléshez. A mostani hírek pedig abszolút pozitívak, és bár az állapota még mindig súlyos, az orvosok optimisták, és bíznak abban, hogy végül teljesen felépülhet.