Évtizedek után derült ki a botrányos titok: Rokoni kapcsolat van a népszerű színészházaspár között

A nyolcvanas-kilencvenes évek betyáros képű szépfiúja tudtán kívül a saját rokonát vette feleségül. Kevin Bacon és Kyra Sedgwick 1988 óta házasok, ám évtizedekkel később egy tévéműsorban tudták meg, hogy unokatestvérek. Sokan azonnal vérfertőzést kiáltottak, de szerencsére kiderült: jóval távolabbi rokonok, mint elsőre gondolták.
A két színész a nyolcvanas évek második felében jött össze, és 1988 óta élnek boldog házasságban. Lassan negyvenéves szerelmük töretlen, ám a Finding Your Roots című dokumentumsorozat tartogatott számukra egy nem várt meglepetést. A műsorban hírességek kutatják fel DNS-alapon a felmenőiket, akár több száz évre visszamenőleg. A színészpár is vállalkozott a tesztre, de az eredményre álmukban sem gondoltak volna: kiderült, hogy rokonok!
A genealógiai kutatás szerint Kevin Bacon és Kyra Sedgwick kilencedfokú unokatestvérek, ami azt jelenti, hogy a 17–18. század környékén volt közös ősük. A színésznőt ledöbbentette a hír, amit röviden csak így kommentált:
Nem igazán örülök neki!
A műsor után a 67 éves Kevin Bacont is megkérdezték, milyen érzés évtizedekkel az esküvő után megtudni, hogy a neje a rokona. A rajongók ugyanis attól tartottak, hogy a felfedezés beárnyékolja Hollywood egyik legszebb románcát.
Tudtam! Tudtam! A viccet félretéve, a feleségem nem volt túl boldog, én viszont érdekesnek találtam
– összegezte a Gumiláb sztárja.
A szakértők hozzátették, hogy az ilyen távoli rokoni kapcsolat nem számít vérfertőzésnek, és semmilyen genetikai kockázatot nem jelent az utódokra nézve. A párnak két gyermeke született: Travis Bacon és Sosie Bacon.
Kevin Bacont a magyar nézők az HBO Max kínálatában található slasher horrorban láthatják, a They/them: Az átnevelőtáborban illetve a Netflix sikerfilmje, a Távol a világtól című posztapokaliptikus filmben, Julia Roberts és Ethan Hawke társaságában.
