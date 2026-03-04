Évtizedek után derült ki a botrányos titok: Rokoni kapcsolat van a népszerű színészházaspár között

A nyolcvanas-kilencvenes évek betyáros képű szépfiúja tudtán kívül a saját rokonát vette feleségül. Kevin Bacon és Kyra Sedgwick 1988 óta házasok, ám évtizedekkel később egy tévéműsorban tudták meg, hogy unokatestvérek. Sokan azonnal vérfertőzést kiáltottak, de szerencsére kiderült: jóval távolabbi rokonok, mint elsőre gondolták.

Kevin Bacon tudtán kívül vette el az unokatestvérét (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Kevin Bacon felesége a távoli unokatestvére

A két színész a nyolcvanas évek második felében jött össze, és 1988 óta élnek boldog házasságban. Lassan negyvenéves szerelmük töretlen, ám a Finding Your Roots című dokumentumsorozat tartogatott számukra egy nem várt meglepetést. A műsorban hírességek kutatják fel DNS-alapon a felmenőiket, akár több száz évre visszamenőleg. A színészpár is vállalkozott a tesztre, de az eredményre álmukban sem gondoltak volna: kiderült, hogy rokonok!

A genealógiai kutatás szerint Kevin Bacon és Kyra Sedgwick kilencedfokú unokatestvérek, ami azt jelenti, hogy a 17–18. század környékén volt közös ősük. A színésznőt ledöbbentette a hír, amit röviden csak így kommentált:

Nem igazán örülök neki!

Kevin Bacon és Kyra Sedgwick kapcsolata töretlen a hírek ellenére is (Fotó: WALTER/BESTIMAGE)

A műsor után a 67 éves Kevin Bacont is megkérdezték, milyen érzés évtizedekkel az esküvő után megtudni, hogy a neje a rokona. A rajongók ugyanis attól tartottak, hogy a felfedezés beárnyékolja Hollywood egyik legszebb románcát.

Tudtam! Tudtam! A viccet félretéve, a feleségem nem volt túl boldog, én viszont érdekesnek találtam

– összegezte a Gumiláb sztárja.

A szakértők hozzátették, hogy az ilyen távoli rokoni kapcsolat nem számít vérfertőzésnek, és semmilyen genetikai kockázatot nem jelent az utódokra nézve. A párnak két gyermeke született: Travis Bacon és Sosie Bacon.